La emprendedora que busca cambiar hábitos con sus “calzones” absorbentes

Ella es Juliana Villegas, la emprendedora detrás de "Somos Martina", una marca colombiana de ropa anterior absorbente para menstruación, incontinencia y postparto. Foto: Carmen Triana

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Me llamo Juliana Villegas Currea, tengo 32 años y tengo cómo pregrado Lenguajes y Estudios Socios Culturales, una especialización en Administración de Empresas y una en Fashion Product Management.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando empezó a darse una concientización frente a los productos menstruales y la contaminación que estos generaban, quise dejar de usar productos desechables como toallas higiénicas o tampones, sin embargo, no me pude acomodar a lo que ofrecía el mercado en ese momento. Un día en 2016 en un viaje a Estados Unidos conocí los calzones absorbentes y me enamoré, pero fue a finales de 2018 cuando volví a Colombia después de hacer mi posgrado y ver varias materias de moda sostenible que me arriesgue a crear Somos Martina para así lanzarla el 8 de marzo de 2019, un día emblemático para todas las mujeres.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fueron casi 6 meses de pruebas, de contactar a proveedores y fábricas para finalmente llegar al producto que quería. Al principio, como era un producto nuevo en Colombia la gente no entendía muy bien cómo eran y tenían miedo de usarlos, porque pensaban que se iban a manchar o que se iban a sentir húmedas como un pañal. Fue gracias a un proceso de educación por medio de redes sociales y voz a voz que las mujeres se empezaron a arriesgar y a enamorar de esta alternativa ecológica para la menstruación.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fui muy afortunada porque mi papá me prestó el monto que necesitaba para producir el primer lote de calzones, tomar las fotos para redes sociales, crear el branding hacer las cajas y todo lo que necesité al principio. Durante pandemia (un año después de haber lanzado) logré pagar toda la inversión y el negocio empezó a rodar solo. La cuarentena fue un momento muy bueno para Somos Martina porque nos escribían muchas clientes diciendo que no se atrevían a ponerse los calzones por miedo a mancharse en una fiesta. Pero, al estar encerradas en la casa se atrevieron a probarlo, les encantó y lo recomendaron a sus amigas, hermanas, etc. Así que ahí fue el éxito financiero de la marca.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Somos Martina logramos muchos cambios, no solamente ofrecer un producto ecológico que ayuda mucho al planeta tierra (recordemos que una toalla higiénica desechable se demora aproximadamente 500 años en descomponerse, y una sola mujer utiliza en promedio en su vida 11.000 toallas y tampones) sino que también es bueno con la salud de la persona que los utilice porque no contiene químicos, es 100% algodón, el tejido recomendado por los ginecólogos. Ademas, desde nuestras redes sociales hacemos campañas de educación sobre temas relacionados con la mujer de los cuales no sabemos muchos como endometriosis, ovario poliquístico, etc.

Finalmente tenemos una labor social muy importante, al empezar el emprendimiento nos dimos cuenta de muchas problemáticas en el país relacionadas con la menstruación. Muchas mujeres no tienen acceso a estos productos o no tienen el dinero para comprarlos, entonces empiezan a faltar al colegio, al trabajo, no pueden participar en actividades extracurriculares. Así que empezamos a dictar talleres de confección de toallas higiénicas reutilizables, no solo para que las participantes se quedaran con su kit de toallas sino para que también aprendieran a usar una máquina de coser y principios de confección, esto las inspira a tener un emprendimiento propio próximamente y generar comunidad de apoyo con otras mujeres. Esto lo hacemos acompañado de talleres de educación sexual y menstrual de la mano de la organización poderosas. Ya hemos estado en Arusi Chocó, Quibdó, Amaga Antioquia y Tomarrazon, Guajira.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, el producto no solo me hace sentir que estoy ayudando al planeta y a otras mujeres y personas menstruales, sino que me ha permitido conocer personas increíbles y ayudar a gente que lo necesita. He aprendido mucho sobre mi cuerpo y mi ciclo, algo a lo que antes no le prestaba atención.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, esta empresa es un sueño que he construido, que me aporta mucho a nivel emocional mental y por supuesto monetario.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Pienso que el tema del emprendimiento trae muchos miedos al principio, es mucha incertidumbre y uno está dejando su alma en el proyecto, fui afortunada porque fue un producto y una temática que tuvo muy buena acogida, pero los primeros meses mientras uno arranca es duro.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño, y cada vez el emprendimiento me ha permitido moverme por campos que me llenan la vida, ahora vamos a lanzar el kit de primera menstruación para poder acompañar a las niñas en su menarquia para que la vivan de una manera informada y consciente, ese tipo de cosas me hacen despertar feliz cada día.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Todavía hay mucho camino por recorrer y muchos tabúes que derribar, seguimos luchando para que la menstruación deje de ser un tabú, en este camino nos hemos dado cuenta que la maternidad y el posparto también esta llena de tabúes así que seguiremos trabajando para esta población no solo lanzando nuevos productos, como el top materno absorbente, sino brindando mucha información. Ahora vamos a sacar el vestido de baño absorbente para la menstruación con una tecnología que nos permite entrar al agua sin problema, así las personas que estén menstruando pueden vivir unas vacaciones más cómodas. También tendremos el lanzamiento del bóxer para incontinencia masculina, porque es otro producto que nos han pedido mucho las mamás para sus hijos en el colegio, por ejemplo, o para los hombres que empiezan a sufrir escapes urinarios. hay un sinfín de caminos por recorrer.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, hay muchos productos y caminos que tomar, en este momento nos estamos expandiendo a otros países, queremos llegar a todas las mujeres y personas menstruales y lactantes del mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, afortunadamente no necesito inversión de desconocidos. Así puedo seguir manejando la marca al ritmo y con el enfoque que quiero.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que el camino que he recorrido lo he hecho bien, he sido muy consciente y rigurosa con los pasos que he dado, volvería a hacer todo sin duda alguna.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran todas las mujeres que he conocido en este recorrido, sobretodo las que han hecho parte de nuestros talleres de confección de toallas higiénicas, un costurero es muy lindo porque permite que las mujeres abran su corazón y cuenten sus experiencias y así podamos compartir.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En el camino del emprendimiento siempre habrá altos y bajos pero en ningún momento he sentido que fracasé ni mucho menos he pensado en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de ninguna comunidad pero sin duda todo el equipo de Somos Martina es un apoyo muy grande para mi y para el crecimiento de la marca.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que si, queremos romper tabúes informando y educando a las nuevas generaciones para que así tengan total conocimiento de su cuerpo, de la menstruación y todos los cambios por los que pasamos. Ademas con los calzones absorbentes de la marca estamos reduciendo la contaminación por parte de toallas higiénicas y tampones desechables.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En un futuro veo a la empresa con una presencia importante en muchos países del mundo, pudiendo dictar charlas en muchos colegios sobre menstruación.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido el apoyo más grande en este proceso, económicamente y moralmente. Mis amigos y familia fueron mis primeros clientes y los primeros en generar el voz a voz de la marca.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, nos encantaría apoyar a todas las personas que estén empezando su emprendimiento

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Algo que he aprendido en estos casi cuatro años que llevo con la marca es que el equipo es fundamental. Laura, nuestra diseñadora textil ha estado con nosotros desde el principio dándonos todos los consejos respecto al diseño, el tipo de telas, entre otros y cada año nos ayuda en el avance tecnológico de los calzones. En Somos Martina también tenemos una directora de comunicaciones, una diseñadora gráfica, una literata que nos ayuda con copas e investigación, una diseñadora estratégica, dos mujeres en el área de finanzas.

En este momento el equipo de Somos Martina ya es una familia que trabaja unida para que todos los proyectos salgan adelante.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Gozarse el camino y aprender de cada experiencia. Nunca abandonar el lado social de las cosas y siempre querer mejorar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Siempre hay que luchar por los sueños. En el 2021 cerramos el año con más de 4000 usuarias nuevas, logrando aproximadamente una disminución de 27.000 kilos de basura de productos desechables para la menstruación en un solo año así que ¡vamos por más!

