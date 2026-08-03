El emprendimiento necesita “articulación de ciencia, tecnología, industria y educación”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante un empalme territorial con alcaldes de Cundinamarca. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Hace unas semanas le envié tres preguntas a varios emprendedores y también a analistas de temas económicos para saber qué le quisieran pedir a Abelardo de la Espriella y a su dupla, José Manuel Restrepo; si puedieran tener la oportunidad de hablar con ellos a través de una llamada.

Todas esas respuestas aparacen recopiladas en este texto: ¿Qué necesitan los emprendedores en el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella?, en donde se explica, por ejemplo, la necesidad de “alivios tributarios, pagos justos, la creación de un fondo soberano, una política de crecimiento empresarial y, en general, simplificar la formalización y operación empresarial”.

Pero una respuesta más, ahora justo en la semana en la que llega el nuevo Gobierno, se nos había quedado en el tintero, por eso, en la recta final de la administración Petro y en el aterrizaje de De La Espriella, les dejamos las respuestas que nos había entregado Óscar Granados, Director del área académica de Negocios de UTadeo, y quien refelexiona sobre el país de emprendedores, el proceso tecnológico y la estructura productiva:

Si pudiera tener una llamada con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, ¿qué le recomendaría – pediría para que desde su gobierno fortalecieran el ecosistema de emprendimiento colombiano y de creación de nuevas empresas?

Nuestro país ha sido de emprendedores desde décadas atrás y recientemente el emprendimiento se ha volcado hacia diferentes actividades enfocadas en la optimización de procesos en las que algunas tecnologías han jugado un papel importante. Sin embargo, existe una situación estructural que ha impedido que el emprendimiento se fortalezca desde dos perspectivas: primero, desde una base científica y, segundo, desde la complejización económica.

Para esto la articulación de las políticas públicas de ciencia, tecnología, industria y educación deben integrarse para el direccionamiento de procesos de emprendimiento en áreas en las que podamos aprovechar la estructura actual y ampliar la generación de valor agregado, así como generar actividades que consoliden una diversificación del portafolio de productos.

¿Cómo hacer este proceso? El ecosistema debe facilitar el emprendimiento pero no solamente desde una agrupación sino desde la forma en que se ejecutan los emprendimientos. El apoyo institucional y gubernamental debe partir desde los procedimientos para afianzarlos, así como desde los recursos financieros y de infraestructura que permitan a los emprendimientos pasar de la fase de incubación.

Las grandes compañías y organizaciones nacionales ya consolidadas deben buscar los mecanismos para usar los productos y servicios de varios de estos emprendimientos más allá de esquemas de prueba (sandbox) y abrir espacios que permitan consolidar, mejorar y fortalecer los resultados de estos emprendimientos.

Ahora, con la tecnología liderando el mundo y los negocios globales, ¿qué enfoque cree que le debería dar la nueva administración a este renglón económico puntualmente?

El proceso tecnológico no solamente se sustenta en la adopción de tecnologías sino en el entendimiento y creación de ellas. Este proceso parte de la transferencia tecnológica, pasa a la investigación tecnológica y su base fundamental se consolida en la investigación científica. Ahí es donde realmente está la posibilidad de formar parte de ese proceso tecnológico, donde la inversión pública y privada ha logrado consolidar en otras regiones organizaciones que definen los avances y las transformaciones tecnológicas.

Si participamos de forma pasiva, además, de no tener un direccionamiento en construir una base científica y tecnológica, seremos parte de una periferia que usa las tecnologías creadas por otros generando una alta dependencia y perdiendo capacidad para estar en el centro. Aunque cada vez más los procesos tecnológicos demandan una gran cantidad de recursos financieros, de infraestructura y de conocimiento, es necesario concentrarnos en el cómo y definir los procesos tecnológicos con estructuras presupuestales precisas de mediano y largo plazo y no solamente una documentación que, aunque tiene buenas intenciones, no define con precisión cómo desarrollarla.

Los emprendimientos que logran acceder a capital de riesgo son unos pocos, los demás deben acudir a la financiación bancaria, a recursos propios u otras opciones que hace difícil la sostenibilidad en el mediano plazo. El estado emprendedor es necesario para economías como la colombiana.

La informalidad sigue siendo en gran lastre de la economía colombiana, pero el emprendimiento puede ser el camino para cambiar esa realidad. ¿Qué papel debería jugar el emprendimiento o intra-emprendimiento para enfrentar esa realidad?

Al no tener una estructura productiva amplia que se fundamente en actividades que generen mayor valor de manera constante o avancen hacia nuevos procesos productivos y tecnológicos, la informalidad es una de las opciones de un gran numero de personas que no logran desarrollar actividades formales por la limitada estructura productiva o, en ocasiones, por la alta especialización de algunas otras actividades a las cuales por situaciones diversas no tienen las capacidades o los conocimientos para desarrollarlas.

Ante esa limitación productiva, el emprendimiento juega un papel fundamental no desde la perspectiva de subsistencia sino como un escenario en el que se puedan articular procesos de formación técnica y tecnológica rápidamente en la implementación de productos o servicios mínimos viables.

En este caso, la alianza entre empresas, procesos de formación y gobierno deben alinearse en que actividades son esenciales dentro de un plan productivo preciso y ahí concentrar los esfuerzos. Ese direccionamiento definido desde la articulación entre diferentes organizaciones y propósitos comunes no es algo nuevo, Alemania lo definió en el siglo XIX, Corea del Sur, Singapur y China hicieron lo propio durante el siglo XX. Es definir un proceso en el que se consoliden actividades pero también se renuncien a otras.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚