El emprendimiento que educa en la prevención de lavado de activos y corrupción

Él es Alberto Lozano Vila, el emprendedor detrás de Infolaft Academy. Foto: Infolaft Academy

“Somos la academia especializada en prevenir lavado de activos y corrupción en Colombia. Nos dedicamos a capacitar a las personas y empresas para que sepan cómo prevenir estos delitos, detectar situaciones irregulares y qué hacer en esos casos. Infolaft Academy inició operaciones en 2016 y desde entonces más de 4.000 profesionales se han certificado y han tomado nuestros cursos y diplomados virtuales especializados en prevención de lavado de activos y corrupción”. Sin más preámbulo, aquí está la historia de Infolaft Academy en nuestro espacio de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, contada por Alberto Lozano Vila, su emprendedor.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 55 años. Soy abogado de la Universidad del Rosario y estudié un MBA en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C. (Estados Unidos). También hice estudios en matemáticas en la Universidad de los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Infolaft Academy es un centro de capacitación en Colombia para oficiales de cumplimiento (ejecutivos antilavado y anticorrupción), profesionales en general y empresarios que necesitan proteger a sus organizaciones de posibles vínculos con redes de lavado de activos y corrupción. En 2016 lanzamos nuestro primer curso y ya llevamos más de 4.000 personas certificadas. Nuestro objetivo siempre ha sido formar a las personas para que gestionen el riesgo de relacionarse con presuntos delincuentes. Es una amenaza latente.

En 2022 recibimos un premio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) a la mejor estrategia audiovisual para generar conciencia en las empresas sobre el riesgo de lavado de activos. Además, a través de otras estrategias –como nuestro museo antilavado y varias conferencias– hemos capacitado a cerca de 30.000 personas de todo el país. Además, hemos sido ponentes en congresos y foros especializados en más de 18 países.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre nos hemos esforzado por “desenladrillar” la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, y hacer que sea un tema fácil de entender y que genere interés en la comunidad empresarial y en la sociedad. Con eso en mente, hemos diseñado cursos, diplomados y capacitaciones con enfoque práctico, hacemos un énfasis muy especial en cómo detectar posibles conductas irregulares y luego qué hacer ante eso.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, no tenía capital para iniciar una empresa. Empecé mi carrera como funcionario público y ahorré todo lo que pude. Luego trabajé como alto ejecutivo en un importante banco y seguí juntando dinero. Un día decidí emprender usando el dinero que había conseguido. En los primeros meses me financié con los adelantos de los primeros negocios y eso también me permitió contratar personal. Este es un proyecto con una inversión muy importante en tecnología y en recurso humano altamente calificado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos aportando para la construcción de un mejor país y ayudando a las personas y empresas a proteger su reputación, su buen nombre y su patrimonio. Relacionarse con una organización delictiva, así se haga sin intención y sin saberlo, tiene el potencial de acabar con el trabajo de toda una vida y de llevar a las personas a prisión.

También estamos aportando para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, concretamente el objetivo 17, el cual hace referencia a paz, justicia e instituciones sólidas.

6. ¿Soy feliz?

Este es un trabajo que genera muchos momentos felices. Nos alegramos cuando al final de una capacitación se acerca un oficial de cumplimiento y nos agradece porque encontró la ruta práctica para fortalecer los controles antilavado en su empresa, lo mismo cuando una persona del común nos dice que ahora será más cuidadosa al momento de vender su casa y que va a pedirle toda la documentación al comprador. Eso es estimulante y nos motiva a seguir adelante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento estamos evaluando una oferta de venta parcial y también esperando que se formalicen otras propuestas para tomar la mejor decisión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre tuve clara la necesidad de tener un equilibrio entre familia y trabajo, y para lograr eso mi única opción era emprender. Creo que el camino se facilitó mucho porque rápidamente identificamos que debíamos diferenciarnos de nuestros competidores, a través de formación práctica y aterrizada a las necesidades de cada empresa, de cada sector y de cada industria.

Por ejemplo, el contenido que necesita el oficial de cumplimiento de un banco que tiene 20 años de experiencia es muy diferente al material de capacitación que requiere el director de compras de una empresa de alimentos que hasta ahora adquiere la obligación. Además, no tenemos problema en compartir el conocimiento. De hecho, eso abre muchas puertas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sobrepasamos el sueño, hoy tenemos más de 100 personas que trabajan con nosotros, de forma directa e indirecta. A través de diferentes estrategias hemos capacitado a más de 30.000 personas, y de ellas más de 4.000 se han certificado con nuestros cursos y diplomados. Queremos llevarle este mensaje a miles de personas más.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Recientemente lanzamos nuestro primer diplomado SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT, ese es un hito muy importante. Tenemos otros planes, entre ellos ampliar la colección de nuestro museo de prevención del lavado de activos y la corrupción, es el único de su clase en América Latina y es una forma muy innovadora de capacitar a las personas dentro de las empresas e instituciones. También estamos trabajando en la publicación de varios libros sobre esta materia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

La rápida y constante evolución de las estrategias diseñadas por los criminales para infiltrar instituciones financieras y empresas hace necesario que los profesionales especializados en esta materia tengan que capacitarse y actualizarse permanentemente. Además, hay mucho por hacer para formar a la ciudadanía en general, debido a que las redes de lavado de activos y corrupción también buscan afectar y comprometer a las personas naturales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En la prevención del lavado de activos existe un concepto fundamental que se denomina “debida diligencia”, el cual se puede entender como el conjunto de procesos y controles que alguien debe seguir para identificar plenamente a sus contrapartes (clientes, proveedores, empleados, socios, etc.). Dicho eso, no es recomendable recibir inversiones de desconocidos, en todo negocio siempre tenemos que saber exactamente con quién nos relacionamos. En todo caso, si un inversionista cumple con la debida diligencia, claro que sí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que uno de los errores que no repetiría es descuidar el registro de la propiedad intelectual. En su momento no lo hicimos y eso les facilitó el camino a muchos competidores para explotar nuestras ideas y conceptos. Eso ocurrió particularmente con las propuestas que desarrollé en mi libro SARLAFT Práctico.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi abuelo Santiago Vila, pionero de la aviación comercial en Colombia y quien fue un hombre de empresa. Por otra parte, nuestro museo de prevención del lavado de activos y la corrupción se enfoca en destacar las historias de personas que han ayudado a combatir el delito a lo largo de los años.

Por ejemplo, el juez Giovanni Falcone, que tuvo el coraje de combatir la mafia italiana y que murió en un atentado brutal en 1992, o el operario de una estación de gasolina en EE.UU. que en 1934 ayudó a resolver el secuestro del hijo de Lindbergh. Estas personas nos llenan de inspiración y nos permiten mostrar que cualquiera de nosotros puede hacer la diferencia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Varias veces. Hubo momentos muy difíciles en los que no tenía dinero ni para pagar la nómina de la empresa, pero siempre apareció un pequeño milagro que nos ayudaba para salir a flote. Recuerdo mucho que en una ocasión tuve que tragarme el orgullo y pedirle plata prestada a mi papá, y él me pidió como garantía las facturas que teníamos pendientes por cobrar. Así son los negocios.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En Colombia hay más de 24.000 sujetos obligados a prevenir lavado de activos y corrupción, y entregar reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Con el paso de los años ese conjunto de empresas y personas ha conformado una comunidad muy diversa que nos nutre de nuevas ideas, al tiempo que nos exige innovación permanente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nuestro trabajo aporta para el fomento de una sociedad más transparente y consciente de la necesidad de combatir las estructuras criminales que, poco a poco, van destruyendo la economía, el tejido social y la confianza en las instituciones. En nuestras capacitaciones vemos personas de todas las edades, géneros, clases sociales e ideologías, y siempre logramos hacerlos coincidir en que esta lucha es de todos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Personalmente, me veo apoyando a otros emprendedores y ayudando para que puedan sacar adelante sus ideas de negocio. Como empresa debo decir que, si bien en Colombia todavía hay un margen de crecimiento importante, nuestra siguiente gran meta es expandirnos a nivel internacional. Así suene paradójico, la historia de crimen que nuestro país ha vivido durante las últimas décadas ha permitido que los colombianos seamos muy fuertes en cuanto a la innovación de controles para prevenir el lavado de activos y la corrupción, y eso es bien valorado en el exterior.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

A veces me miran como un bicho raro porque este es un tema muy especializado y no muy fácil de comprender. En algunas ocasiones me han cuestionado porque al prevenir estos delitos posiblemente se asumen riesgos personales. En todo caso, la mayoría ha desarrollado una gran sensibilidad por estos temas y ahora son mucho más cuidadosos al momento de realizar sus negocios y de establecer nuevos vínculos. Es maravilloso porque es una muestra de cómo podemos transformar el pensamiento de personas que, de otra forma, quizá no se interesarían en la gestión del riesgo de lavado de activos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ya lo he hecho y lo seguiré haciendo. He dictado seminarios en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y también he sido miembro de juntas directivas de empresas, y desde allí he tenido el privilegio de aportar conocimiento. Incluso, cuando inició la pandemia tuvimos clientes emprendedores que nos dijeron que no tenían cómo pagarnos, les dijimos que nosotros seguiríamos prestando el servicio y que después arreglábamos, eso le ayudó mucho a varias organizaciones. Todos honraron sus deudas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Siempre he creído que un líder es el que forma a otros líderes, y en esta empresa tenemos varias personas destacadas. Nuestro equipo está conformado por profesionales en derecho, ingeniería industrial, periodismo, diseño gráfico, artes audiovisuales, administración de empresas, estadística, entre otras. Esa multiplicidad de disciplinas enriquece mucho nuestros contenidos y capacitaciones.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello y principal diferencial es el esfuerzo por “desenladrillar” la prevención del lavado de activos y la corrupción. Usualmente, estos temas tienen una alta complejidad jurídica y técnica, y es nuestro deber aterrizar esto al día a día de las empresas y personas para que sepan de forma clara y concreta cómo gestionar el riesgo y qué hacer ante una situación irregular, sin tanta carreta.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido que cualquiera está expuesto a estos delitos y que estas conductas ilícitas destruyen vidas y acaban con las empresas. Sin embargo, lo más importante es que podemos protegernos si somos rigurosos al momento de identificar plenamente a aquellos con quienes nos relacionamos, no debe darnos pena pedir los documentos ni verificar la información. Si algo no luce bien en un negocio, es mejor no hacerlo. Todos debemos ser el oficial de cumplimiento de nuestra familia.

