La historia emprendedora de Época, el famoso restaurante de Cartagena

Julián Gutiérrez y Nikol Cobo, la pareja emprendedora detrás de Época. Foto: Cortesía Época

Esta es una historia que parece de época: un viaje para descubrir, una pareja que se ayuda entre sí, una mano amiga familiar, un negocio que logró facturar y unas ganas de ayudar que no tienen ganas de parar. Una taza de café de especialidad y la tarea de transportar al comensal por la vieja Europa, la que vivimos desde la lectura, en la biblioteca escolar.

“Dos jóvenes casados, muy pilos, crearon Época, el restaurante de brunch famoso en Cartagena que ahora está en Barranquilla y Medellín. Esperan llegar el otro año a Bogotá y Estados Unidos. Facturará US$ 4 millones”, nos contaba la persona que nos llevó hasta donde Julián Gutiérrez, el emprendedor detrás de todo esto, y que lo emprendió en conjunto con Nikol Cobo, su esposa y socia. Por eso les enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Julián, 33 años, estudié Business Administration en Berkeley College, New York City.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En un viaje al Eje Cafetero descubrí lo que era el café de especialidad. Esto me conmovió y entré en la necesidad de fomentar esta delicia de bebida que no estaba al alcance de todos los colombianos. La idea con mi esposa fue traer esta experiencia a la ciudad, sirviendo y explicándolo en la mesa con una excelente gastronomía para todos los momentos del día.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Encontramos un hueco en el mercado, para ese entonces no existían buenas cafeterías de especialidad ni mucho menos restaurantes que sirvieran buen café. Decidimos tomar unos cursos de barismo, queríamos asegurarnos de que realmente nos apasionara la idea, ya que buscábamos hacer de esto nuestro proyecto de vida. Nuestro encanto por la industria nos llevó a seguir desarrollando esta idea de negocio.

Luego de recibir unos recursos con el apoyo de nuestra familia, iniciamos nuestro proyecto y abrimos nuestro primer local al lado del Hotel Casa del Arzobispado, en el Centro Histórico de Cartagena.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los primeros recursos vinieron por parte de nuestra familia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ofrecemos un espacio acogedor que nos permite ser anfitriones, con diseño único en donde te transporta a aquellos cafés de la antigua Europa, generando una sensación de nostalgia alrededor de una buena taza de café y la buena mesa. Logramos ofrecer una experiencia integral que se acomoda a cualquier momento del día para celebrar, comer, antojos entre tiempos o una reunión de negocios donde se busque un sentimiento de exclusividad.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, mi principal preocupación desde el día que abrimos fue tan solo llegar a la venta para poder pagar la nómina, jajaja. Hoy por hoy somos un equipo de más de 90 colaboradores que han crecido con nosotros. Eso me da un sentimiento de gratitud enorme. Me hace sentir bien darle a mi comunidad y ver a las personas crecer a nivel personal.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No estaría en desacuerdo en un futuro si se llegase a una suma adecuada.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue lleno de retos, hay días muy buenos y otros más difíciles, pero eso es lo que te moldea para salir adelante con mucha más fuerza. Sin los días malos, no existirían los buenos…

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sin duda estoy cumpliendo mi sueño, aunque este aún no se ha acabado. He aprendido que el disfrute debe estar en el camino, más no en la meta final.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir llenando el mercado con nuestro amor por la hospitalidad y seguir creciendo en número de locales tanto nacional como internacionalmente. En mayo abrimos nuevo punto en Medellín y esperamos cerrar el 2024 con ventas superiores a US$ 4.2 millones.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda. El secreto está en la disciplina para estandarizar y mejorar procesos que te permitan el crecimiento exponencial y saludable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nunca se puede decir nunca, esto ha sido un negocio familiar y nos hemos sentido cómodos manteniéndolo así. Sin embargo, tenemos una meta clara y si esta es recibiendo inversión externa, pues bienvenida sea.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Vender barato. Le debes dar el valor que merece tu producto. Hay ciertos paradigmas que desdibujan tu visión. Uno debe frenar y enfocarse en lo que es bueno para saber entregar su propuesta de valor. A veces hay que saber decir no.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Como referente en la industria, Danny Mayers, fundador de Union Square Cafe, Shake Shack, entre otros. Es un ídolo en la hospitalidad. A nivel personal, Nikol, mi esposa me hace sentir que nada es difícil, junto con ella somos capaces de cualquier reto. Mi padre siempre me ha inspirado con su visión y olfato de emprendedor y mi madre con su capacidad de ejecutar, ella no pierde el tiempo. Y por último, mis buenos amigos y colegas en la industria que siempre están ahí para un consejo en el momento indicado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Varias veces, pero tener el apoyo familiar de mi socia, que es mi esposa, me hizo recapacitar muchas veces que para atrás nunca, solo para tomar impulso.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos estado en la comunidad de Endeavor y otras que nos han ayudado con herramientas y consejos en nuestro camino del emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Muchísimo, estamos dejando una huella a todos los que nos visitan.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo trabajando más duro que nunca y operando a nivel internacional, robando los corazones de todos los comensales que nos visitan.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi motor de vida, tengo que agradecer que no existe una mejor socia que mi esposa Nikol, que con ella hemos logrado cosas increíbles; mis padres han sido un modelo a seguir y mis amigos han sido incondicionales en todo nuestro proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No hay nada más gratificante que darle la mano a otro. Muchas veces me dicen que no debo de estar compartiendo detalles de lo que quiero hacer, pero pienso que las comunicaciones con las personas indicadas te abren la mente y la mente abre puertas que te llevan al éxito.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Quisiera nombrar a todos, ya que cada uno ha jugado un papel fundamental, sin embargo, voy a nombrar a Nikol, mi socia y esposa ha guiado este barco conmigo y ha creado una marca potente. Nuestro equipo administrativo liderado por 99% mujeres y encabezado por nuestra gerente general, Isabel Giraldo; Sara Castillo (gerente financiera) y Evelyn Fernández (directora de recursos humanos), ellas le dan estructura y orden a esta empresa, son unas líderes como ninguna otra. Hernando Álvarez, director de operaciones y Janeth de La Espriella, directora de hospitalidad, ellos respiran nuestros valores e inspiran a nuestro equipo y consienten a los clientes que nos visitan día a día. Alejandro Castillo, chef ejecutivo y Luis Toro, chef de operaciones, son los actores detrás de la creación y ejecución de nuestra gastronomía, y para finalizar, Einer Morales, líder de calidad de bar y Anthony Azuaje, el gran mixólogo que dirige la coctelería detrás del Sound Bar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi estilo de manejo personal. El secreto de nuestra empresa es la cultura organizacional energética llena de positivismo. Nuestro objetivo es sacar lo mejor de las personas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Confiar en tus instintos, aprende a escuchar, analizar, tomar decisiones y ejecutar rápido. Muchas personas caen en la procrastinación. A veces puede pasar como algo intenso, pero he aprendido que en los negocios no hay tiempo que perder.

