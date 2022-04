Él emprendió por necesidad y ahora produce bicicletas de carga

Daniel Ropero dice que ya ha logrado vender sus bicicletas a clientes en Barcelona y en Ciudad de México. Foto: Cortesía

Daniel Ropero combinó varios escenarios en los que siempre se encuentran los emprendedores: ven una necesidad insatisfecha, acuden a poner en práctica una pasión que casi siempre los hace muy felices y, en la mayoría de sus casos, es la familia la que se convierte en la base del nuevo negocio. Así fue como creó Suburban Cargo Bike, una marca de bicicletas de varios usos que busca no solo satisfacer a usuarios que quieren movilidad sostenible, sino que ven en estos vehículos una oportunidad de negocio. Aquí está su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 26 años, estudié medicina veterinaria.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue la bici mensajería con producción y venta en ‘cargobikes’. Creé un cambió en la movilidad y en la forma de ver las bicicletas. Esto nació en pandemia por necesidad propia y de las personas, ya que no había forma para que salieran de casa, entonces nosotros con la mensajería podíamos llegar a sus hogares a suplir sus necesidades

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacer realidad esta idea gracias al apoyo de mi familia, mi mamá y mi hermana, me motivaron a hacerlo realidad; además del apoyo de mi grupo de amigos o ‘team suburban’, como le llamábamos en aquel tiempo (éramos un grupo de ciclistas aficionados que solía competir y entrenar en bici, entonces entre todos consolidamos la idea de la bici mensajería y nos unimos para hacerlo realidad).

Luego, con la idea de fabricar las ‘cargobike’, fue que vi un gran potencial en ellas como opción de movilidad para transporte de carga, de personas, de mercados, uso familiar - laboral, etc. Investigué y vi que en Europa las ‘cargobikes’ son muy usadas por bicimensajeros, padres de familia, tiendas de barrio, etc.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero para invertir en las ‘cargobikes’ salió de un préstamo que había solicitado mi mamá para una cirugía de mi hermana, pero fue aplazada por la pandemia. Con la aprobación de ellas para hacer uso de este, procedimos con el proyecto. Este dinero lo pagué trabajando bastante duro en la mensajería y vendiendo cargos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy logrando sobrevivir día a día, pagar mi deuda universitaria y mi deuda que adquirí para emprender, además del sustento diario y mensual de mi familia y mis perros. Estoy cambiando la forma de ver la movilidad para muchas personas, de dejar el carro o la moto por una ‘cargobike’, ya que permite realizar muchos oficios y favorece el tráfico y el medio ambiente. Estamos ‘re-evolucionando’ la movilidad.

6. ¿Soy feliz?

Claro que soy feliz, amo lo que hago aunque no tenga nada que ver con lo que estudié, es lo que amo; siempre he amado la bicicleta y recorrer la ciudad día a día a entregar cargos, todo esto me hace feliz. Inicialmente, los cargos eran para mensajeros, luego empecé a venderle a emprendedores que quería movilizar sus negocios, ahí fue muy gratificante; luego a personas que querían llevar sus perros, a sus hijos en ellas y ver cómo cada día la gente las usa para más cosas me motiva y me hace muy feliz, principalmente cuando alguien emprende en una ‘cargobike’. Eso me llena de orgullo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo haría, se puede decir que es un sueño, que es mi hijo, que debo seguir estando con él cada día, ver cómo crece y ayudarlo a surgir. Además de todo lo que me ha dado hasta el día de hoy, no lo dejaría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue bastante duro, jornadas extensas de pedal por toda la ciudad, aún sigue siendo duro, debo recorrer la ciudad de extremos a extremo para ir a la fábrica, llevar las bicicletas a pintar a otra parte de la ciudad, luego de esto, llevarla a otro punto bien sea para armarlas o para guardarlas en una bodega. Son bastantes horas en la calle dando pedal, muchos kilómetros, pero vale la pena cada pedalazo.

Lea también: La mujer que previene el uso de dineros o actividades ilícitas en los negocios

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño, voy por buen camino, pero aquí no acaba esto, aún hay mucho trecho, debemos seguir creando bicicletas, lograr que las personas se enamoren de ellas y las vean como nosotros: un cambio para la movilidad. Hace falta seguir demostrándo toda la variedad de usos de las cargo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Aún hay muchos proyectos de movilidad sostenible por crear, otros tipos de cargos, trailers, bicicletas, cargos trailers y bicicletas asistidas eléctricamente. Y lo más importante, lo que más deseo o deseamos (incluyo a mi hermana): nuestra propia tienda de bicicletas Suburban Bike Shop. Este año tenemos esa meta de seguir emprendiendo y poner nuestra bicicletería. Más adelante queremos que sea un bici café.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que es escalable, depende de mí si me quedo con lo que tengo o si sigo emprendiendo, creando, mejorando, añadiendo, innovando y muchas cosas más que aún se pueden hacer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Esto es algo que siempre me ha puesto a pensar demasiado, ya que soy consciente que para poder crecer en algún momento necesitaré la inversión de alguien. Las grandes empresas no llegan solas a donde están, sin embargo, me agobia un poco la idea de tener que compartir (mi bebé, por así decirlo) con alguien, yo lo creé, yo lo ‘crié’, yo lo he llevado a donde está, soy un poco celoso con él, no me gustan las sociedades y esas cosas, pero de ser por un bien estudiaría la posibilidad y quizá lo aceptaría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Fiar, lastimosamente queriendo apoyar a muchas personas, amigos o conocidos, les vendí mis productos al fiado confiando en la buena fe de ellos y que me pagarían en los plazos acordados, sin embargo no fue así y he perdido en algunos casos dinero y amistades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración ha sido netamente por la bicicleta, siempre me ha gustado transportarme en ella, ser libre en las calles y al ver que podía ganar dinero sobre una bicicleta me inspiró más a seguir; luego trascendí al proyecto de crear y vender bicicletas. Sigo a Larry vs Harry (Bullitt) y a Omnium, ¿Quiénes son ellos? Para mí, son los mejores fabricantes de cargos del mundo, sus bicicletas son hermosas, funcionales, bastantes reconocidas y muy buenas. En algún momento de la vida espero que mi marca llegue a ser tan conocida como ellos y además tener mi propia Bullit y mi Omnium.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, no he fracasado ni he pensando en tirar la toalla, por el contrario, cada día amanezco más motivado a seguir con este proyecto.

Esta información le puede ayudar: Tres errores que suelen cometer los emprendedores con negocios de base digital

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Ninguna.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que sí, las futuras generaciones crecerán en un entorno donde la bicicleta cambió la movilidad y salvó el medio ambiente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Bueno, realmente no me habían hecho esta pregunta, sin embargo, sueño con tener por lo menos una bicicleta en cada país del mundo, sueño con tener una industria de ‘suburban’, una gran tienda de bicicletas, poder darle a mi mamá todo lo que se merece y viajar por todo el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia, mis amigos y mi novia jugaron un papel muy importante: apoyo económico, apoyo moral, apoyo físico y presencial en todo (acompañándome a hacer diligencias, a recoger y entregar bicicletas, entregando pedidos, recogiendo bicicletas, de todo, ellos han hecho de todo para que Suburban naciera y este donde está.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, me encanta ayudar a cada emprendimiento que veo, comprarle su producto si puedo hacerlo, mostrar su producto, compartir sus redes y hacer todo lo que pueda. Me encanta que la gente emprenda y salga adelante.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi familia: mi novia y mis amigos, los cuales, como mencioné anteriormente, jugaron y siguen jugando un papel súper importante apoyándome, dándome ánimos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Entregar un producto de calidad, siempre verifico personalmente que el producto se encuentre en excelente condición a la hora de entregarlo, busco al cliente y le pregunto cómo se encuentra con el producto, si está satisfecho, si le falta algo, si lo siente raro. Les pido fotos, cuando me los encuentro por ahí reviso sus bicicletas, verifico que todo se encuentre armado como debe ser y ajustado, de no estarlo, cargo siempre con mi herramienta para realizar el ajuste pertinente y que el cliente esté seguro y feliz.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que oportunidades todavía hay bastantes, que podemos lograr lo que nos proponemos si le metemos la ficha y no nos rendimos nunca, que a pesar de que nuestro país no tiene la mejor economía ni el mejor apoyo para los emprendedores, siempre podemos luchar y salir adelante, nunca hay que decir: “no puedo”. Nunca hay que rendirse a mitad del camino, nunca se debe dejar un sueño, si voy por algo voy por todo hasta lograrlo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚