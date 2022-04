La mujer que previene el uso de dineros o actividades ilícitas en los negocios

María Andrea Camacho es abogada con estudios en prevención de lavado de activos. Foto: Angel Alvarez

“Compliance Asesores es una empresa colombiana con el objetivo de disminuir los riesgos corporativos, previniendo el uso de dineros o actividades ilícitas en los negocios. Ofrecen consultorías especializadas en protección de datos personales y programas de transparencia y ética empresarial. Su servicio es personalizado. Realizan diagnósticos para determinar el grado de cumplimento legal de una organización, asesorías con profesionales y expertos, consultoría especializada y entrenamiento”. Así presentan al emprendimiento de María Andrea Camacho, una abogada con estudios en prevención de lavado de activos y quien se lanzó a crear empresa en Colombia, un país con un problema estructural de corrupción bastante serio. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

38 años, soy abogada, especialista en derecho del comercio, tengo un máster en derecho internacional de BU, estoy certificada internacionalmente en prevención de lavado de activos y en cursos de negociación y mediación de Harvard.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre consideré establecer mi propia empresa, en tener algo propio en lo cual desarrollar y multiplicar mis capacidades, en crear y crecer profesionalmente, en generar prosperidad a través de otros trabajos productivos y útiles para la sociedad. Un día cualquiera, en tiempos de mi trabajo como docente universitaria, decidí comenzar, crear una empresa para gestionar los riesgos corporativos y prevenir el uso de dineros o actividades ilícitas en los negocios. Un asunto necesario para proteger los activos productivos de cualquier entidad. Lo haré con el máximo esfuerzo, me dije, y aquí estoy, haciéndolo bien, como quería y como lo pensé. Feliz.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ya una vez decidida a crear mi propia empresa, la fortaleza de la decisión y la voluntad que puse en ello solo fue cuestión de acciones. Y fue sencillo, pues esa fortaleza superó las dificultades iniciales sin problemas. Siempre ha sido así en los retos de la vida, me dije. Con la convicción de que siempre voy a lograr lo que me proponga si tengo la decisión bien analizada, pensada y bien cimentada.

También puede leer: Ellos crearon una marca de diseño ilustrado dedicada a hacer objetos de papel

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Como se trata de una empresa de servicios, la creé con el anticipo que nos pagó el primer cliente. Era necesario registrar la sociedad para hacer el cobro de la consultoría. Hoy ya estamos en proceso de crecimiento, generamos negocios y actividades productivas con otros consultores asociados.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando lo que había soñado, creído y pensado: ser independiente en mi trabajo, ofrecer un servicio profesional de la mayor calidad a mis clientes y lograr las metas que me lleven al éxito empresarial es mi norte. ¡Realizo con gusto mis objetivos como empresaria!

6. ¿Soy feliz?

Hoy soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Cada día soy más feliz al ver el fortalecimiento de mi propia empresa. Me siento bien ocupándome de ella y en verla en crecimiento constante. No siento que haya amenazas que no pueda superar y creo que esa felicidad me va a acompañar siempre, como el optimismo que me caracteriza.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Siempre vender en una de las opciones para las empresas que se crean y tienen posibilidades de crecer en el tiempo. Lo sé, pero en mi caso, no lo he considerado todavía. Quizás llegue un momento para revisar esa posibilidad, pero en lo inmediato estoy dedicada a impulsarla y consolidarla.

Le puede interesar: Crearon una firma de consultoría diseñada para emprendimientos en la era digital

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como todos los emprendedores, un desacierto significa un aprendizaje que hay que capitalizar para seguir con mayor decisión. Aprendí rápido y traté de no cometer errores propios o de otros en negocios similares. No fue tan duro aprender. Tuve un buen principio de estudios teóricos que me ayudaron a comprender los factores de riesgo, posibilidades de crecimiento y fortalezas de mi empresa. Creo que ello es necesario para iniciar un emprendimiento y visualizar su expansión sin improvisaciones o cambios de rumbo drásticos sobre la marcha.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño. Voy por ese camino y me siento muy feliz de ir por esa vía empresarial. Se requiere de más tiempo y esfuerzo para cumplir el propósito. Creo, sinceramente, que se trata de persistencia, dada la manera como veo que se acoge lo que “promuevo y vendo”. Se trata de un servicio profesional absolutamente necesario para garantizar la sostenibilidad de los negocios y mitigar riesgos que pueden acabar con las operaciones o involucrar a sus directivos o funcionarios en procesos legales.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue lo lógico para mí y para mi empresa, crecer con sostenibilidad y fortalecer mi empresa financieramente. Aumentar los negocios. Considerar asociaciones o alianzas en el país y en el exterior y fortalecer esas alianzas. Cumplir las metas que me he impuesto y las consideraciones de los convenios que se concreten bajo fuertes vínculos de amistad empresarial y seriedad en el trabajo conjunto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Lo es. Iniciamos ofreciendo consultorías y asesorías en la implementación o actualización de sus sistemas de gestión de riesgos. Posteriormente, ofrecimos capacitaciones y estoy segura de que mi emprendimiento va a seguir escalando en servicios ofrecidos. En la medida en que se incorpore algún componente o herramienta tecnológica será un servicio más robusto.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Este emprendimiento tiene mi sello, mi esencia y mis raíces; por lo que no cedería parte de la empresa teniendo en cuenta cómo nació y todo el empeño que he realizado para que surja. De lo que sí estoy segura es que buscaré alianzas que mejoren el servicio y satisfacción de nuestros clientes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dejar de seguir mi intuición. Junto con mi equipo hemos tenido experiencias profesionales que desde un inicio algo nos decía del potencial del negocio. Al final teníamos la razón.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiré en mis padres. Sé que desde el cielo se sienten orgullosos de lo que estoy haciendo y la huella que estoy dejando.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta el momento, no. Hemos tenido situaciones difíciles, pero no fracasos. Fortalezco mis pensamientos ante la adversidad, creyendo siempre que los malos momentos nos permiten aprender y que todo es temporal.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de alguna comunidad que me ayuda en este camino de emprender. Solo me rodeo de personas que me aconsejan para recorrer este camino del emprendimiento y me motivan a seguir adelante.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí. El cumplimiento normativo tiene aún mucha tela para cortar y aunque estos dos últimos años han sido espectaculares, aún faltan más sectores por estar alineados a las políticas nacionales de prevención de riesgos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Mi emprendimiento lo visualizo posicionado en el mercado local y regional. Será una empresa reconocida en la región Caribe como aquella que inspira confianza y calidad en el servicio ofrecido. Visualizo a la empresa con un excelente equipo profesional fortalecido en diferentes áreas tales como: consultores, equipo de ventas y marketing.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mucho apoyo e interés por apoyarme en el emprendimiento. Mi familia siempre está interesada en saber cómo va la empresa y ven el crecimiento con entusiasmo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda alguna. Es un gran camino donde se aprende todos los días, donde te fortaleces mentalmente para creer y confiar no solo con el hecho de hacer las cosas bien, sino que con mucha pasión se logran mejores resultados. Esos fueron momentos que marcaron este inicio y valen la pena destacarlos, para que otras personas se esfuercen y lo logren.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo está conformado por dos maravillosos consultores y un joven y gran equipo de redes. Sin duda somos un equipo que se complementa en todo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Sin duda, lo que me diferencia del resto es el servicio prestado de forma personalizada, estoy presente en cada reunión. Es decir, desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre en donde se da a conocer el sistema, programa o servicio a implementar. Adicionalmente, trabajamos de forma muy amena, en nuestras reuniones nos divertimos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños se cumplen y se dan en el momento correcto, con las personas correctas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚