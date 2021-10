Él hizo arte sobre paredes para emprender en la pandemia

“He cambiado la forma cuadriculada y psicorrigida de creer que un trabajo es sentarse en frente de un escritorio y un computador todos los días de la semana”, afirma Jorge Luque, el emprendedor que encontró en la pandemia una idea de negocio para destacar el arte en Colombia.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Luque nos cuenta cómo el arte callejero lo inspiró, quiénes fueron sus aliados en este proceso y su sueño de hacer una fundación para adolescentes que quieran aprender a pintar.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 38 años, estudie Diseñado Industrial y tengo un Máster en Diseño Sostenible del IED de Barcelona.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde pequeño siempre me ha gustado dibujar y por el tiempo libre durante la pandemia surgió la idea de hacer de este hobbie un emprendimiento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Cuando empecé a pintar cuadros y a publicarlos en mis redes sociales para empezar a promocionar mi arte.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi familia me prestó para los primeros lienzos, pinturas, el caballete y para el resto de materiales.Ellos junto con mis amigos fueron mis primeros clientes. Con este dinero pagaba los implementos del siguiente proyecto. Un día alguien me preguntaron si podía pintar una pared, ahí empecé a hacer murales y a encontrar poco a poco mi propio estilo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que con mi emprendimiento he logrado demostrar que con constancia y compromiso se puede lograr hacer lo que de verdad nos apasiona y vivir de esto, he cambiado la forma cuadriculada y psicorrigida de creer que un trabajo es sentarse en frente de un escritorio y un computador todos los días de la semana. Si tienes un sueño siempre hay que intentarlo.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz haciendo lo que de verdad me gusta.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por la naturaleza de mi emprendimiento ha sido posible colaborar con marcas y trabajar con diferentes empresas, sin embargo, no vendería porque es mi nombre y mi esencia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En un principio lo que me pareció difícil de emprender fue la falta de confianza de no saber si lo que yo iba a hacer impactaría en las demás personas, pero una vez das el paso y te arriesgas a creer en ti mismo todo fluye.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Pienso que este sueño apenas esta iniciando. Sueño y me proyecto con hacer grandes colaboraciones y pintar grandes murales en diferentes lugares del mundo donde mi arte pueda ser apreciado por muchas personas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En este momento estoy enfocado en que mi estilo de arte sea reconocido y en seguir dándome a conocer por redes sociales, que indudablemente han sido la plataforma para lograr emprender.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Pienso que con lo que hago no hay limite de posibilidades, y creo que el siguiente paso es llevar mi arte a otros lienzos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Las colaboraciones me parecen parte importante para lograr llegar a más personas, y porque sin dudarlo la inyección de capital en cualquier emprendimiento hace que este crezca, en un futuro no es descabellado pensar en una sociedad donde las partes se entiendan y compartan un mismo objetivo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que en este proceso todo lo que he hecho incluyendo los errores y fracasos hacen parte del aprendizaje, al inicio siento que no valoraba o no sabía el valor de mi trabajo y creo que ese es un error que no volvería a cometer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Parte de mi inspiración siempre han sido artistas colombianos y el arte callejero que pasamos desapercibido muchas veces, siento que tengo muchas influencias pero lo que en verdad me gusta es seguir descubriendo y desarrollando mi propio estilo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Una vez recibí un comentario negativo de alguien que admiraba mucho y me cuestioné si en verdad estaba haciendo las cosas bien y dudé de mi talento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de Tista, es una plataforma digital que sirve como puente para conectar artistas, negocios y espectadores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo espero que mi estilo sea mi legado y que en un futuro pueda ser un referente para futuros artistas, y que las nuevas generaciones luchen por sus sueños.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como un referente nacional e internacional por mi estilo de arte, logrando varias colaboraciones con marcas reconocidas, y teniendo una fundación que apoye a adolescentes que quieran aprender a pintar.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos fueron mis primeros clientes y fueron mi voz de aliento en los momentos en que dudé de mi mismo, sin lugar a dudas sin ellos no lo hubiera logrado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me parece importante dar a conocer mi trayecto y compartir mi experiencia en este camino de emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

La paleta de colores que uso y mi estilo de dibujar definitivamente son mi sello personal.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el miedo a veces es un propulsor para arriesgarnos a hacer lo que nos apasiona.

