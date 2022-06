El ingeniero mecánico que crea productos de aseo personal y cosmética sostenible

Él es Camilo Molina, el ingeniero que le dio vida a Montesol, una marca que elabora productos de aseo personal sostenible. Foto: Cortesía Montesol

“Elaboramos productos como shampoo sólido, acondicionador sólido, crema de afeitar sólida, colonia sólida, desodorante en envase de cartón, todos con origen vegetal y natural. Dentro de nuestros propósitos como marca también está trabajar arduamente porque los componentes de nuestros artículos no afecten los recursos hídricos”, así comienza a narrar su historia Camilo Molina, el emprendedor que le apostó a la elaboración de productos de uso diario sostenibles, para conservar el medio ambiente. Lo entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos hizo por su idea de negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Camilo Molina, soy Ingeniero Mecánico y especialista en Gestión de Innovación , tengo 31 años y soy egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La empresa fue fundada en 2018 después de tener una mala experiencia con una primera que se enfocaba en ingeniería, para luego ganar el XV Concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín en la categoría Innovación.

Elaboramos productos como shampoo sólido, acondicionador sólido, crema de afeitar sólida, colonia sólida, desodorante en envase de cartón, todos con origen vegetal y natural. Dentro de nuestros propósitos como marca también está trabajar arduamente porque los componentes de nuestros artículos no afecten los recursos hídricos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Haciendo muchos prototipos, dañándole las ollas de la casa a mi mamá y probando los productos con amigos porque en ese entonces no tenía un solo peso.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al principio todo fue con el poco dinero que tenía y luego, con el primer fondeo del concurso Capital Semilla pude arrancar con INVIMA mi primera producción.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos demostrando que se puede usar la innovación y la economía circular para hacer productos inteligentes. Haciendo cuentas, hemos “ahorrado” más de 20.000 botellas de plástico y más de 150.000 litros de agua en la producción de artículos de aseo y cosmética líquida en estos años de operación.

6. ¿Soy feliz?

Es un sueño trabajar en lo que me motiva. Yo entendí que mi propósito superior como persona y como profesional es ayudar a otros a que su emprendimiento ande bien. También trabajo en una universidad acompañando emprendedores y dando clase.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, mientras que sea una oferta que respete los principios y pilares de la empresa. No la vendería si solo fuera para sacarnos del mercado.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Me considero un emprendedor serial, lo soy desde que tengo memoria. Fue durísimo, y en parte quiero seguir apoyando a los emprendedores emergentes para que no tropiecen tanto como lo hice yo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me siento realizado como persona, sin embargo quedan muchos hitos. Estar en todos los anaqueles de grandes superficies, exportar, diseñar mas productos, entre otros. Quiero seguir aprendiendo y enseñando lo poco o mucho que he hecho.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Como lo dije antes, con Montesol falta bastante. Ya hay algunos acercamientos para exportar y queremos seguir acompañando emprendedores. Sueño con poder crear un fondo de inversión para emprendedores de productos ambientales. Ahora, con todo el boom de emprendimiento de base tecnológica, creo que se están descuidando algunas vocaciones de mucho tiempo en nuestro país que no se pueden perder.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De un desconocido bien referenciado. Después de todo, no solo es dinero, es cómo esa persona nos va a ayudar a cumplir nuestras metas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Asociarme con personas que no vibran a mi misma frecuencia. No escuchar muchos consejos que en retrospectiva, me hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Por fortuna tengo muchos mentores y personas que me han dado la mano en los momentos muy difíciles. Ellos saben quienes son y me puedo olvidar de muchos, pero dos personas me inspiraron mucho: Mauricio Villegas, mi mentor en temas de emprendimiento, Camilo Corredor, el creador de esta marca y Maria Eugenia Aray de Laboratorios MyJ, ella creyó en Montesol desde el principio. Perdonen si me olvido de varios. Mi familia y mi novia también han sido luz y faro en muchas ocasiones.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces. El fracaso en principio es terrible, pero los aprendizajes son maravillosos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la comunidad de la UPB, comunidad Starter, la comunidad de Capital Semilla. Creo firmemente en el networking. Como dicen por ahí, es mejor tener amigos que plata.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Mucho. Son noticias feas pero hace dos meses, investigadores holandeses encontraron por primera vez plástico en sangre humana. Al 77% de las personas chequeadas, les encontraron PET. Hace poco el congreso aprobó la ley que elimina el plástico de un solo uso. Esto es en serio y es muy relevante.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo una empresa vibrante, siendo líder del sector en Latam y estando en todos los anaqueles de las grandes superficies del país. Este mes entramos en Grupo Éxito, así que vamos por buen camino.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis padres han sido motivación, guía y apoyo porque trabajo con ellos todos los días. Mis amigos fueron y siempre han sido los primeros validadores de todos los productos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Busquen mentores que los inspiren, los hagan crecer como personas y les enseñen. Acójanse al ecosistema, generen muchas conexiones y crezcan primero orgánicamente. Hagan proyectos que los hagan felices, esa sería mi principal recomendación.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo primario son mis papás, los amo y les agradezco siempre que se hayan querido embarcar en este sueño. También laboratorios MyJ, quienes se encargan de la producción, ellos han sido clave para soñar en productos que trasciendan.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Innovar con pasión y divertirse. Eso es clave.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A luchar por los sueños. Que los tropiezos solo es un pedazo de la historia. Como dice mi canción favorita, “Que Corran” de Los Caligaris: “Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando”.

