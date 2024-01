El ingeniero que fusiona el guarapo de caña de azúcar con frutas tropicales

Felipe Pastrana, el emprendedor detrás de una idea de negocio que le apuesta a la gastronomía del Huila. Foto: Cortesía

“Siendo honesto, en algún momento consideré “tirar la toalla”, llegué a pensar que el proyecto se terminaría porque no veía que surgiera o que avanzara, así que al ver que ya no rendía el negocio, se me pasó por la cabeza cerrarlo. Sin embargo, el orgullo de alguna manera jugó el papel de rechazar la idea de cerrar porque pensaba en qué iban a decir los demás, prefería seguir aguantando un poco más a ver qué pasaba. Hoy en día tengo un negocio con miras al éxito“. Aquí va la historia de Felipe Pastrana en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Ingeniería Industrial

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue tomar algo propio de mi región: el jugo de la caña para llevarlo a otro nivel, haciendo una mezcla exacta entre el jugo de la caña y las frutas tropicales que se dan en el departamento, así fue como nació Guarapo Fusión, una mezcla entre lo tradicional y lo tropical. Realmente no creamos nada raro, simplemente le dimos un “plus” a algo que ya existía, basados en el anhelo de darle un sabor diferente a un producto de alto consumo, el guarapo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Guarapo Fusión, nació porque insistí en hacer algo diferente. Fueron muchas pruebas e intentos para saber cuál era la fórmula más aceptada y de mejor calidad, a partir de esos descubrimientos es que el emprendimiento ha logrado tener salida en el mercado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La verdad es una historia muy bonita, porque cuando estábamos en la concepción del proyecto, yo tenía 22 años, no teníamos muchos recursos económicos, así que me puse en la tarea de buscar la forma de comprar un trapiche para extraer el jugo de la caña, y di con una persona que estaba vendiendo uno, pero se salía de mi alcance económico en ese momento.

En ese momento la idea de proponerle al vendedor que me alquilara su trapiche, siendo una propuesta muy ambiciosa, puesto que generalmente no se alquilan esos equipos. El dueño del trapiche aceptó la propuesta de arriendo y posteriormente pude comprarlo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Uno de los mayores logros relacionados con el emprendimiento es convencerse de que si se puede creer en las cualidades y dones que Dios le ha dado uno, vencer los paradigmas que uno tiene en su interior y que todo es posible para quien lo quiere.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto que sí, considero que la felicidad no es un lugar, no es una meta, no es una cosa y no es una persona, la felicidad no se da por accidente. Para mí la felicidad llega a partir de un encuentro con Dios, de responder las preguntas más profundas del corazón, aquellas que el hombre tiene en su interior y que solo pueden ser resueltas por aquel que sabe quiénes somos y para qué nos hizo, a partir de esto encontramos verdaderamente un camino de plenitud que se llama felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ahora no tengo planes de vender, creo que hay mucho por desarrollar, por construir y por explotar. El tiempo mostrará el rumbo y seguramente hacia donde se debe llegar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al inicio, por supuesto, no tengo que negarlo, costó, pero tengo que admitir que cuando eres consciente de que las cosas ya no las haces por un simple deseo, sino que tienes convicción de hacia dónde quieres ir, van cambiando y empiezas a amar lo que haces y cuando eso pasa olvidas que estás trabajando.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Pienso que se está construyendo, todavía falta un buen camino por recorrer. Busco desarrollarme y ser integral en todos los ámbitos, a nivel profesional, en la parte humana, social y familiar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando, creemos que el emprendimiento ya no quiere gatear, ni caminar, sino que quiere correr. Durante los últimos seis meses, he mostrado mi marca a través de las ferias, los buenos comentarios han llegado y eso es lo que nos motiva a seguir adelante.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Yo pienso que si es escalable, de hecho, ya se han puesto algunas propuestas sobre la mesa en relación con llevar el proyecto a otra a escala, sin embargo, hemos querido ser prudentes y esperamos que se materialicen las ideas en el momento oportuno.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hay que estar abierto cualquier posibilidad, tal vez más adelante, si es una propuesta para crecer y llevar mi emprendimiento a otro nivel lo pensaría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dejarme guiar por los miedos, ni por las falsas concepciones que tengo de mí mismo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Pues la verdad, creo que en las respuestas anteriores he podido manifestar mi creencia, soy católico, hago parte de una comunidad y pienso que a partir de ese proceso, ese caminar me ha llevado a conocerme y a conocer a mi creador, por supuesto, el mejor camino para llegar a él es la virgen María. Ellos son mi mayor motivación y son precisamente los modelos que quiero seguir.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siendo honesto, en algún momento consideré que el proyecto se terminaría porque no veía que surgiera o que avanzara, así que al ver que ya no rendía el negocio, consideré cerrarlo. Sin embargo, el orgullo de alguna manera jugó el papel de rechazar la idea de cerrar porque pensaba en que iban a decir los demás, prefería seguir aguantando un poco más a ver qué pasaba.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Para mí ha sido fundamental conocer la comunidad católica Lazos de Amor Mariano, pues me ayudó a encontrar respuestas a preguntas que tenía en mi corazón. Las encontré a través de un retiro espiritual dirigido por esta comunidad y agradezco muchísimo todo lo que me ha enseñado y ayudado en todos los aspectos de mi vida.

Desde lo empresarial, la Cámara de Comercio del Huila me ha brindado una capacitación fundamental para fortaleciendo mi emprendimiento y me ha dado la oportunidad de presentarme en sus ferias.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que sí, pienso que lo que hoy estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando y lo que estamos construyendo, se verá reflejado en un buen impacto para las siguientes generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años quiero tener una familia numerosa. En relación con el futuro de la empresa, quiero que continúe siendo familiar, que brinde oportunidades, que contribuya al desarrollo de los sueños y proyectos de las personas que trabajen allí y que sea una oportunidad para que se valore el trabajo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Debo reconocer que mi familia y amigos han sido fundamentales, tengo que resaltar una figura importantísima, mi mamá, quien ha estado acompañándome en este proceso y momentos claves, estuvo allí motivándome; también mis hermanos y por supuesto a gran parte de mis amigos que me apoyan constantemente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, pienso que eso hace parte de la dinámica de dar. Esto ha sido un regalo y me parece que una forma de agradecer es compartiendo la experiencia, animando a otros y apoyándonos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Uno solo no puede, en la dinámica de trabajo se han presentado dificultades y el equipo de trabajo contribuye en gran medida a la solución de problemas de la mejor manera. Ha sido escuela de aprendizaje para muchos trabajadores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello personal es el gusto por el trabajo, el gusto de estar al lado de las personas, relacionándome, conversando y escuchando. Es un carisma que Dios me regaló y puede ser el valor diferenciador.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Son muchas las enseñanzas, pero una de las que más resalto, es el valor que hay en cada uno de nosotros, el potencial que tenemos, y que solo se descubre cuando se tiene ese encuentro personal con Dios, perdón si lo reitero, pero a él le debo todo lo que he podido alcanzar y por supuesto a las personas que el señor ha enviado para acompañarme, enseñarme y crecer.

