El ingeniero que llevó su creatividad al mundo de la carpintería

Jaime Andrés Tovar, el emprendedor detrás de Jaanto Design. Foto: Jaanto Design

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Estamos convencidos de que el arte de la madera sigue más vivo que nunca, y trabajamos constantemente en cambiar los prejuicios que tienen las personas sobre los carpinteros tradicionales, es por eso por lo que la puntualidad y la calidad en nuestros trabajos es lo más importante, además de una excelente asesoría y atención al cliente que hace que siempre queden muy satisfechos y nos recomienden con sus familiares y amigos. Cuando adquieren nuestros productos desde otras regiones de Colombia, los clientes siempre encuentran una muestra pequeña de nuestra región, con achiras y café de origen, que se traduce en una invitación a que nos visiten y conozcan nuestra tierra de promisión”.

Aquí está la historia de Jaanto Design, una carpintería dirigida por Jaime Andrés Tovar. Hablamos con él a través de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí está narrada por él para ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

42 años, Ingeniería de Petróleos y Operación de máquinas y herramientas de ebanistería en el Sena.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Todo inicia en la secundaria en el INEM de Neiva y al tiempo en el Sena Industrial donde me titulé como operador de máquinas y herramientas de ebanistería. Luego de estudiar ingeniería y ejercerla varios años en campo y debido a un problema de salud, decidí aplicar el conocimiento en el trabajo de la madera e inicié la marca Jaanto Design, una carpintería fina con trabajos personalizados para negocios en un principio y actualmente productos personalizados para hogar como tablas de asados, tablas de quesos, soporte para café V60 y letreros, entre otros, hechos en madera teca reforestada y con acabados naturales como cera de abejas, despachando a a toda Colombia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé haciendo muebles para la casa y juguetes que regalaba a los niños de la familia, con algunas herramientas básicas que adquirí para hacerlo como un pasatiempo. Siempre tenía claro que quería hacer trabajos únicos y de la mejor calidad, lo cual me llevó a iniciar haciendo letreros personalizados para negocios en Neiva, los cuales tuvieron mucha aceptación, ya que nadie los fabricaba en ese momento. Luego, empezaron a solicitarme otros productos en madera como pizarras, habladores, bandejas, mesas y otros, todos personalizados, lo que hizo que me centrara en productos para negocios personalizados y me volviera un referente del trabajo de la madera en el Huila.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con el último trabajo que ejercí como ingeniero, recibí una liquidación que invertí en herramientas para mejorar la calidad de mis trabajos, y a medida que me conocían y realizaba nuevos trabajos, he ido reinvirtiendo para estar siempre actualizado en herramientas y tener la mejor calidad en los productos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos convencidos de que el arte de la madera sigue más vivo que nunca, y trabajamos constantemente en cambiar los prejuicios que tienen las personas sobre los carpinteros tradicionales, es por eso por lo que la puntualidad y la calidad en nuestros trabajos es lo más importante, además de una excelente asesoría y atención al cliente que hace que siempre queden muy satisfechos y nos recomienden con sus familiares y amigos. Cuando adquieren nuestros productos desde otras regiones de Colombia, los clientes siempre encuentran una muestra pequeña de nuestra región, con achiras y café de origen, que se traduce en una invitación a que nos visiten y conozcan nuestra tierra de promisión

6. ¿Soy feliz?

Definitivamente, cuando hacemos lo que nos gusta es muy notorio y eso hace que disfrutemos increíblemente del proceso, y si además estamos rodeados de la familia y los amigos, que siempre nos apoyan y que valoran nuestro trabajo, eso nos hace feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es muy difícil desprenderse de un negocio que hace parte de la vida de uno, y al que hemos desarrollado y dedicado tanto tiempo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al inicio siempre es difícil cuando uno tiene un trabajo estable y bien remunerado y decide emprender con un negocio desde cero, pero en mi caso soy muy agradecido porque siempre he sentido que mi trabajo con la madera tiene mucha aceptación y he recibido mucho apoyo de familiares, amigos y entidades como Cámara de Comercio del Huila y artesanías de Colombia, Colombia productiva entre otras que tienen muchos programas para apoyar los emprendimientos en Colombia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos en ese proceso y seguimos trabajando para mejorar procesos, crecer en producción y llegar a mercados internacionales lo más pronto posible.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en constante evolución y siempre pensando en innovar con nuevos productos personalizables, que nuestros clientes puedan tenerlos en casa o que funcionan muy bien como regalo en cualquier fecha especial además de que podemos enviarlos a cualquier ciudad de Colombia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Definitivamente, sí es escalable y con mucho potencial, ya que trabajamos con maderas colombianas reforestadas y de la mejor calidad del mercado, que cumplen con todas las especificaciones técnicas que nos permiten estar muy seguros de la calidad de los productos y garantizarlos sin problema.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si es una de las opciones que se deben tener en cuenta al momento de crecer cualquier emprendimiento, siendo claro en lo que se busca y requiere de un inversionista.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo que hacemos nos sirve de aprendizaje y hace parte del proceso. De pronto sería ahorrar dinero en publicidad o promoción del negocio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Al principio me inspiré en muchos carpinteros de otros países, Japón, Alemania y EE. UU., los cuales siempre resaltan la belleza de la veta de las maderas y dedican gran tiempo a los detalles como las uniones, acoples y acabados especiales. Procuro siempre mantener la naturalidad de la madera sin tapar la veta y usar acabados amigables con el medio ambiente como cera de abejas o aceites naturales, y por funcionalidad barniz base agua.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Pensar en no continuar con el emprendimiento es algo que siempre está presente cuando uno está aprendiendo a tener un negocio, siempre hay momentos buenos y otros no tan buenos, pero siempre aprovecho los momentos más complejos para replantear e innovar con nuevos productos, nuevos canales de venta y distribución, buscar aliados estratégicos o renovar la parte visual del negocio y refrescar la marca.

Visite la sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He tratado de apoyarme en diferentes entidades que apoyan a los emprendimientos en sus diferentes etapas, como Cámara de Comercio del Huila, Artesanías de Colombia, laboratorio de diseño artesanal del Huila, entre otros, y en esos procesos he conocido diferentes emprendedores y artesanos que están en el mismo proceso de emprender y mejorar habilidades. La Cámara de Comercio del Huila ha sido un importante aliado para capacitarme y fortalecer mi emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El trabajo de la madera es un arte que ha evolucionado con el hombre y que está en constante cambio, yo he tratado de conservar técnicas antiguas en el trabajo de la madera y mezclarla con el uso de herramientas nuevas como CNC (Control numérico Computarizado), y en el caso de la personalización la hago con láser CNC y pirograbado a mano para que sea una pieza única, y no perder lo artesanal y manual del trabajo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con un taller más industrial y con una diversidad de productos para despachar a todo el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido el principal motor y el poder estar cerca de ellos y disfrutarlos el día a día es algo muy importante para mí, y mis amigos fueron los primeros que me apoyaron y siguen siendo mis mejores clientes y estoy muy agradecido por eso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siempre estoy dispuesto a aportar a otros con mi experiencia en este camino del emprendimiento. Algunos me han contactado en redes para preguntarme y los atiendo con mucho gusto.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es muy importante tener un equipo confiable y comprometido con lo que queremos lograr finalmente, que es un producto personalizado y de calidad, para que el cliente quede muy enamorado de nuestro trabajo y nos recomiende y nos compre nuevamente. Dentro del equipo están los trabajadores, el contador y los proveedores de materias primas y los despachos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy un ingeniero-carpintero que usa sombrero y delantal de cuero, y trabaja con madera teca en productos únicos y personalizados con láser y pirograbado a mano, y que además adora su tierra natal del Huila y la promociona e invita a todos a que nos visiten y conozcan el desierto La Tatacoa, El parque Arqueológico de San Agustín, La mano del Gigante, el Nevado del Huila y la gastronomía que es una delicia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la vida siempre nos trae sorpresas y nos muestra caminos a los que debemos adaptarnos y disfrutar siempre el proceso.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚