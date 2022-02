Él inventó un modelo de salud de bajo costo para quien no accede a prepagada

Leonardo Villamizar está detrás de Saana. Foto: Cortesía Saana

“Te escribo porque te queremos proponer un tema super interesante que estamos manejando. Se trata sobre un emprendimiento en salud virtual que están liderando unos jovenes que buscan democratizar la salud en Colombia, el ‘hard discount’ de la salud, manejado tipo Ara y D1. Jóvenes empresarios que sueñan la salud para todos a muy bajo costo”. Y entonces les pedimos más detalles sobre el modelo. “Ofrecen atención médica con especialistas a muy bajo costo con el fin de que los colombianos puedan acceder a una buena salud, olvidándose de los altos costos y largas esperas para verse con un médico especialista. Tienen un completo servicio de salud 360 grados, servicios de laboratorio desde $5.000 pesos y farmacia a bajo costo. La app es una gran ayuda para atender de manera virtual a un paciente desde cualquier punto del país o del mundo. Saana es una startup que nació en el año 2020, precisamente en medio de la pandemia, para ayudar a los colombianos con los servicios de salud básicos y de especialidades, ya que durante la pandemia el sistema de salud se colapsó”. Así que entrevistamos a Leonardo Villamizar, su fundador, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, quien nos dijo que en su propio laboratorio se “realizan análisis clínicos, estudios y diagnósticos que aportan datos para la prevención de diversas enfermedades y patologías humanas”.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 40 años, soy licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Contaduría Pública, tengo una especialización en Riesgos y Seguros y estudié una maestría en Desarrollo de Negocios y Emprendimientos en la Universidad de Barcelona.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Quería hacer un ecosistema low cost de salud para dar acceso a salud a las personas de bajos recursos y desde ahí, empezar a generar micro asegurabilidad, para que las personas que no tienen la opción de acceder a medicinas prepagadas o seguros de alto costo, pudieran tener una cobertura con mayor experiencia en salud y desde ahí empezar a mejorar y a sentirse mejor. Así nace Saana Salud.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Luego de estudiar varios modelos de salud como MinuteClinic, Md Now Urgent Care en los Estados Unidos, Dr. Consulta en Brasil y algunos otros modelos en la región, pues llegué a la conclusión de que había una posibilidad de trabajarlo, bajo la metodología de Job to be done, creé la base del concepto del negocio y desde la base del concepto de negocio, arranqué a crear el modelo y a levantar plata para el emprendimiento, primeramente con plata de financiamiento propio y “family and friends” en ronda inicial.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Parte fue en endeudamiento de lo que hicimos como familia, mi esposa y yo y la otra parte, pues fue con “family and friends”, con amigos y conocidos que le creyeron al Power Point inicial de lo que estábamos haciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Pues estamos primeramente creando una marca en el radar de la salud de este país, de la salud particular y de que es posible tener un concepto low cost del servicio de salud, con buena calidad y con un buen nivel de atención. Estamos definitivamente cambiando la forma de cómo las personas pueden acceder a los servicios de salud y adicionalmente pagarlos y tener la opción de disfrutarlos. Por ejemplo, con la app de Saana Salud, es todo un ecosistema de salud que está integrado en una app y en la web, el usuario ingresa, se registra y ya puede administrar sus citas para medicina general, para especialista, hacer solicitudes para laboratorio y pedir a la farmacia, puede verificar la agenda con la disponibilidad de cada sede. Además, el usuario tiene la opción del pasaporte Saana, que es la vinculación directa, en el que se tiene una cantidad de citas al año, dependiendo del paquete que se escoja y cuando haya usado todas las citas asignadas, cada cita te queda desde 10.000 pesos en adelante. Tenemos una farmacia y un ecommerce donde se puede realizar la compra de los diferentes medicamentos. Todo esto, con solo un clic desde la app de Saana Salud.

6. ¿Soy feliz?

Si, soy totalmente feliz con lo que hago todos los días.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, efectivamente. De hecho, siempre he dicho que el producto de lo que he hecho es la empresa como tal, no solamente lo que se vende 1 a 1, sino el producto es la empresa y uno crea este tipo de compañías con unos volúmenes y unos potenciales para poder vender y que otro que sea más grande y con mayor poder económico, lo pueda desarrollar un poco más.

8. ¿Qué tan duro fue para mi emprender?

Emprender es un camino súper difícil, se trabaja tres o cuatro veces más de lo que uno trabaja como empleado. Se sufre y la inestabilidad que se tiene y la incertidumbre es muchísimo más grande, pero pues considero que vale la pena a pesar de lo duro qué es.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, creo que todos los días soñamos y todo los días uno va incrementando el tamaño de los sueños y pues de hacerme falta con respecto a esta compañía, es llegar tal vez al siguiente nivel e internacionalizarla en ciertos procesos. También, pasar de los 135.000 pacientes atendidos a triplicar la cifra, logrando atraer a más usuarios con nuestra oferta y vinculándolos a planes de fidelización.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue la expansión nacional de Saana, este año esperamos abrir 28 puntos adicionales incluyendo expansión en Bogotá y llegar a Soacha, sigue la formalización de ciertos procesos en cuanto a la escalabilidad de los servicios que prestamos y la entrada al segundo país, que creo que es el reto de lo que se viene para el año siguiente. Además, esperamos invertir otros US$6 millones, en los próximos 3 años con el objetivo de seguir construyendo una plataforma de comunicaciones robusta, masiva y con la seguridad adecuada.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente escalable, de hecho Saana Salud se creó para poderlo escalar. Hoy, si tuviéramos los recursos para hacerlo, lo podríamos hacer en cualquier país de América Latina y tal vez en otras economías subdesarrolladas que tengan necesidades de salud de este tipo, pues en el mundo son muchísimas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Pues estamos en fondos de inversión, de un desconocido como tal no, siempre estamos haciendo estudios porque además de los temas de legitimación y todo lo demás, pues también tenemos una regulación por Secretaría de Salud, entonces todo lo hacemos lo más formal posible con respecto a los ingresos de capital.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a esperarme tanto para emprender, creo que me demoré más de la cuenta, lo hubiese hecho mucho antes, es lo que siempre pienso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Pues me ha inspirado muchísima gente, yo creo que todos los días estamos viendo artículos y nombres de personas y tanto personas acá en Colombia como en otros países de América Latina que arrancaron, lo intentaron y lo hicieron, pues la inspiración viene de todos los emprendedores que nos llevan un poco más de tiempo nos inspiran. Creo que todos los emprendedores tenemos algo con Elon Musk, a mi en lo particular me llama mucho la atención, que arrancó a intentar algo, lo cual no estaba seguro ni siquiera si era posible científicamente lograr, cuando uno lo compara con los emprendimientos de uno, uno ya sabe que hay una diferencia. Elon Musk es la persona que más sigo y leo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasé hace más o menos como 10 años, arranqué una aplicación también de salud y después de que ya le habíamos invertido inicialmente pues como todo el capital semilla -lo invertimos nosotros como familia-, me di cuenta que no era realmente lo que iba a causar un impacto y no iba a llegar a ser lo suficientemente grande como lo queríamos hacer y por eso tiramos la toalla de esa aplicación y pasaron aproximadamente entre 6 o 7 años, cuando volvimos al sector salud y a intentarlo nuevamente con Saana.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, hemos hecho un camino bastante solitario.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Con este modelo de clínicas express, donde las personas tienen un servicio inmediato, sin copagos, sin bonos de servicios y a tarifas especiales, estamos seguros que este proyecto trasciende y que estamos haciendo historia. Por ejemplo, muchos nos preguntan: ¿cómo hacen para tener exámenes de laboratorio desde los $5.000? Sencillo, nosotros tenemos nuestro propio laboratorio de procesamiento y todos los equipos “in house”, esto nos permite optimizar tiempos y costos a la hora de dar un servicio, sin intermediarios o con la disponibilidad de terceros. Entonces, efectivamente esa es la intención, que las nuevas generaciones entiendan que hay unos conceptos de asegurabilidad que se pueden cambiar en cuanto a costos, y hay unos conceptos de acceso a la salud que deberían ser posibles para todas las personas de una u otra manera.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Yo en 10 años me veo con un founding propio, trabajando para ayudar a otros emprendedores a desarrollar sus empresas, principalmente en el sector salud y tecnología que es lo que creo que he aprendido algo, y a mi empresa Saana, la veo inmensa, que esté por todo lado, vendida en un grupo muy muy grande, tal vez 10 veces más de hasta el punto donde yo pude haber llegado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia, creo, que es lo fundamental es mi motor, son las ganas de hacer todo lo que hago todos los días y particularmente mi esposa pues está conmigo en el día a día de la lucha; ella con su emprendimiento y yo con el mío y nos apoyamos, nos damos el espaldarazo los días malos que también nos tocan.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Pero por supuesto, todo el que quiera siempre que haya tiempo, me encanta sentarme con la gente, tal vez decirle algunas cosas, que uno comete errorcitos en el arranque, en el inicio, en algunas decisiones, en algunos miedos y explicarles qué salto cuántico les puede ayudar, en lo poco que uno ha logrado hasta el momento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es lo más importante que tiene toda compañía, osea nosotros solos como emprendedores no somos absolutamente nada, tengo un equipo de personas increíbles que tanto en el principio del arranque de la compañía cuando era un Power Point y estábamos en una oficina compartida, hasta lo que ha venido haciendo el crecimiento, ese equipo se ha venido incrementando, jugamos mucho al equipo de personas, prefiero formar buenas personas y personas confiables, a traernos expertos grandísimos en ciertos puntos, puede ser que esto sea un error pero yo me siento muy cómodo trabajando con personas cercanas que considero buenas personas, esto es salud y que la persona tenga un lado humano es algo muy importante, porque sino no, no vamos a poder transmitir salud a las personas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Considero que los emprendedores somos los que podemos cambiar el mundo, me gusta que las personas se sientan bien con mi trabajo, soy particularmente desparpajado para la comunicación y relajado en el tema. Me gusta estar continuamente con los equipos en contacto no solamente con el tema laboral sino que me involucro un poquito más, sé detalles, los busco para conocer qué están haciendo y pues la verdad creo que no sé qué tan juguetón sea el resto pero pues a mí me encanta cada cierto tiempo, estar con el equipo inventandonos a algo fuera de la oficina, para poder entrar en contacto con ese otro lado donde uno vota algo de energía y corriente y después vuelve con mayor conexión y con más ganas a trabajar. Eso para mí es súper súper importante.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Qué es posible hacer todo lo que uno se empiece a proponer, y que se trata de arrancar, dar el paso, arrancar y buscar la forma de hacerlo y comenzar. Si ya estás en el radar y si ya comenzaste, tienes dos opciones: o fracasas, porque cualquiera puede fracasar, y no tiene nada de malo tampoco, o puede ser que te vaya muy muy bien y esto genera que hagas un cambio sustancial en las personas que trabajan contigo, en el emprendimiento como tal, y en la sociedad.

