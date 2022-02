Los dos colombianos que crearon un modelo para que los jóvenes consigan empleo

Juan David Aristizábal y Juanita Ordóñez. Foto: Cortesía Protalento

“ProTalento es la primera aceleradora de talento latinoamericana que propone una solución que impacte positivamente en las cifras de empleabilidad en el mundo. A partir de rutas de selección, formación, acompañamiento y empleabilidad, flexibles y de acuerdo con las necesidades del mercado y los intereses de las personas que se vinculan, la aceleradora “hackea” el desempleo y encuentra las mejores y más directas rutas para que los jóvenes desarrollen aptitudes diferenciales y obtengan empleos de calidad en las mejores empresas”. De esa forma nos presentaron una idea que ya va tomando vuelo y que, si logra su objetivo, estaría golpeando directamente un problema que no solo tiene Colombia sino todos los países del mundo: el desempleo juvenil.

Entonces les dijimos que sí, que los invitábamos a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos porque además acaban de abrir 2 convocatorias para 500 jóvenes colombianos que estarán apoyados por grandes empresas de renombre y reputación: 1. Marketing Digital con Publicis colombia (200 jóvenes con aptitudes para la innovación, el desarrollo y la creatividad publicitaria). Cierra 16 de marzo. 2. Fullstack developer, apoyados por Promigas y Gases de Occidente (300 jóvenes que quieran desarrollar habilidades tecnológicas y de desarrollo). Cierra 14 de abril. Esto fue lo que nos respondieron Juan David Aristizábal y Juanita Ordóñez.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Juan David Aristizábal: 32 años. Tengo mi pregrado Administración en el CESA y un énfasis en Relaciones Internacionales en Columbia University.

Juanita Ordóñez: 36 años. Soy profesional de Administración de Empresas en el CESA. Ahí conocí a este partner increíble con el que tenemos este sueño.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Juan: Crear una solución de punta a punta para acelerar la formación de jóvenes y puedan tener un empleo en menos de 9 meses. Creamos una aceleradora que hackeará el desempleo y la informalidad en el mundo, y le retornará más educación, formalización y calidad a nuestros países y su desarrollo en general.

Juanita: Crear una Escuela para la Vida en línea para poder aprender todo lo que no se enseña en la educación tradicional. Creamos una herramienta para impactar en la cultura, en la educación y en la calidad de vida de las personas. Tenemos una tarea enorme pero sabemos que este sueño con el propósito fundamentado para el desarrollo, impactará en las cifras de informalidad que actualmente ascienden a 2.5 billones de personas en el mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Juan: Enamorándome del problema y buscando que sean nuestros usuarios los que nos den ideas para darles soluciones. Es un sueño participativo, donde todos encontramos la mejor solución para el presente y el futuro de la educación.

Juanita: Gracias a Renzo Sesana de Ventura Family Office que creyó en el proyecto desde hace 5 años que llegué a México y me estuvo presentando a potenciales co-founders hasta que en agosto de 2020 me reencontré con Juan después de 8 años en que los dos nos enamoramos del mismo problema.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Juan: Aquí han participado amigos como Santiago Suárez, Mariano Parro, empresas como la Bolsa de Valores de Colombia y por supuesto ángeles e inversionistas que han sumado su capital social y económico para hacer esto posible.

Juanita: Village Capital VC de Marck Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Ventura Family office de los primeros VC en invertir en Rappi, Mindset Global, el VC detrás del Hiper Growth de Emeritus, uno de los 27 unicornios de Edtech (1.000 en total cross industria).

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Juan: Haciendo que sea fácil formarse para así generar buenos ingresos. Revirtiendo la balanza entre una sobreoferta de carreras tradicionales y buscar realmente lo que las empresas están demandando para enfocarnos en esas nuevas potencialidades.

Juanita: Hackeando la educación superior, el desempleo y la informalidad. Las altas tasas de desempleo, además de preocupantes, se pueden revertir encontrando las necesidades de las compañías y generando conocimiento, experiencias y sueños.

Le puede interesar: ‘Si el emprendimiento no resuelve un problema, la probabilidad de éxito es poca’

6. ¿Soy feliz?

Juan: Sí. Absolutamente.

Juanita: Me siento plena viviendo mi sueño de chiquita en coherencia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Juan: En cada ronda de inversión la hemos venido vendiendo. Gracias a cada inversionista hemos podido expandirnos rápidamente, generando confianza, resultados y un generoso respaldo.

Juanita: A diario nos levantamos a venderlo. Son decenas de personas y empresas que se suman constantemente a esta realidad que hoy es Protalento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Juan: Todos los días tienen retos. Emprender es navegar una aventura.

Juanita: Dejar de vivir cómoda en la comodidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Juan: Lo estamos cumpliendo pero aún estamos lejos del sueño.

Juanita: 100%. Impactar a los 2 billones de personas que viven en la informalidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Juan: Cambiarle la vida a millones de jóvenes en América Latina.

Juanita: Expandirnos a México como hub de Centro América. Crecer nuestras alianzas con las mejores empresas y top bootcamps. Atraer a inversionistas que quieran cambiar el mundo.

Una historia para leer: El mapa del emprendimiento “tech” colombiano

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Juan: Gracias a nuestra solución apalancada en tecnología lo estamos logrando.

Juanita: Totalmente, por su impacto, formato de educación acelerada con base a las necesidades de las empresas, acceso a financiamiento a familias que serán la primera generación en acceder a la educación superior y la bancarización, ligereza en tecnología, poca producción de contenido y acceso a bootcamps como idiomas + el propio de habilidades para la vida que es una materia base que todos deberíamos estudiar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Juan: Sí. Ojalá podamos encontrar un mecanismo para que más personas puedan invertir en nuestros jóvenes talentos.

Juanita: La mayoría de nuestros inversionistas son personas que hemos conocido en nuestro camino coorporativo, lo cual es un reflejo de la importancia del capital social. Sin embargo, hay otros nuevos conocidos que además de la inversión económica nos han traído conocimiento invaluable. Al final somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Juan: No comenzar antes.

Juanita: Aplazar el sueño.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Juan: 222 millones de jóvenes sin empleo. Los queremos encontrar para apoyar su llegada al mercado laboral.

Juanita: A Juan David Aristizabal, mi socio.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Juan: En cada cohorte de jóvenes hemos tenido victorias y fracasos. Siempre se aprende.

Juanita: No somos lo que nos pasa sino lo que hacemos con lo que nos pasa.

Otra buena historia para leer: Colombiano inventó el primer sustituto de las películas plásticas de un solo uso

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Juan: Sí, el Foro Económico Mundial, el Harvard Innovation Lab y el E Lab de Columbia. Han sido los mejores compañeros en el camino.

Juanita: Si, la comunidad de Edtech en Latam que yo misma cofundé con mi socio en México, Fernando Valenzuela, uno de los 100 líderes que está cambiando el mundo por medio de educación. La comunidad es clave para llegar más lejos y más rápido.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Juan: Sí. Cambia ingresos y cambia la vida de toda la familia de los talentos.

Juanita: Está impactando en la forma de aprender y acceder a oportunidades de manera conceptual. Al final las herramientas digitales son el vehículo más no la razón del cambio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Juan: Construyendo más compañías que cambien el mundo.

Juanita: Me veo reinventándome a mí misma e invirtiendo mis conocimientos en seguir transformando la educación. La finalidad en nuestras vidas debe ser: “no competir con nadie, no tener que demostrarle nada a nadie, no tener que llegar a donde otro llegó. Sólo superar nuestros propios límites ¡Ser la mejor versión de nosotros mismos!” (Anónimo).

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Juan: Apoyo incondicional.

Juanita: Mi motor, motivación y la mejor barra brava.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Juan: Si. de eso se trata.

Juanita: Uno de mis mantras de vida es ayudar cada día a una persona con un dato, conexiones, tiempo, etc.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Juan: El equipo lo es todo. Desde nuestros inversionistas, mentores, directores y tutores han servido mucho para este sueño.

Juanita: El papel protagónico, nuestra estructura empieza por ellos pues sin su existencia no habría nada. Esta estructura consiste en un tren donde cada squad es un vagón y nuestro talento, la locomotora donde el jefe son los indicadores de éxito y los líderes los habilitadores de encontrar el cómo sí para hacer que las cosas pasen. Tenemos la fortuna de contar con: - Anibal Yamhure, CEO - Rubith Tuberquia, COO - Camila Gómez, Directora de Educación - Gina Centanaro, Directora de Alianzas - Juana París, Directora de Empleabilidad - Lina Espinosa, Directora de Habilidades para la Vida

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Juan: Estoy enamorado del problema.

Juanita: “La frontaleza”, la claridad y el tiempo es fundamental en la vida y en nuestras decisiones.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Juan: A oír. la retroalimentación es clave, abre caminos e ideas.

Juanita: A ser coherente conmigo misma y entender que cambiar el mundo es cuestión de creérsela.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).