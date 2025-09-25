El magnate mexicano que, con US$25 millones, se salvó de prisión en EE. UU.

Ricardo Salinas es dueño de la cadena minorista de electrónicos Elektra y de otras empresas como TV Azteca y Banco Azteca. Foto: Photographer: Christopher Pike/B - Christopher Pike

El multimillonario mexicano Ricardo Salinas pagó una fianza de US$25 millones para evitar su arresto en Estados Unidos por una supuesta deuda que algunas de sus empresas mantienen con AT&T Inc.

Salinas, uno de los hombres más ricos de México con una fortuna de US$7.500 millones, según el Bloomberg Billionaires Index, es dueño de la cadena minorista de electrónicos Elektra y de otras empresas como TV Azteca y Banco Azteca. Es un crítico abierto de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien lo ha acusado reiteradamente a él y a sus compañías de no pagar miles de millones en impuestos, lo que el magnate niega.

El ultimátum sobre su arresto surgió a raíz de otra disputa relacionada con una supuesta deuda, esta vez con AT&T. La compañía compró en 2014 el negocio de telecomunicaciones de Salinas en México y demandó en 2020, alegando que se le debía dinero por impuestos impagos que databan de la propiedad anterior.





Las empresas de Salinas impugnaron este reclamo, pero lo perdieron y fueron declaradas en desacato. Cuando dicho fallo de desacato tampoco logró recuperar el pago, la juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York Andrea Masley declaró a Salinas en desacato, ordenándole pagar a AT&T US$20 millones en un plazo de dos semanas o ser encarcelado hasta que lo hiciera. La orden, no divulgada previamente, también incluía a Francisco Borrego, un alto ejecutivo cercano a Salinas que se desempeña como director jurídico de sus empresas.

“Encarcelamiento en Rikers. No es un lugar agradable”, dijo Masley en una audiencia de junio, en referencia al famoso complejo penitenciario de Rikers Island en la ciudad de Nueva York.

Salinas y sus empresas depositaron una fianza conjunta de US$25 millones antes del plazo de dos semanas fijado por Masley, pero también están apelando la sentencia. Un representante de Grupo Salinas no respondió a una solicitud de comentarios.

En México, Salinas y sus compañías enfrentan presiones no solo del gobierno por los presuntos impuestos impagos, sino también de los tenedores de bonos que compraron deuda de TV Azteca y no han recibido pago. Grupo Salinas afirmó en un comunicado la semana pasada que estaba abierto al diálogo con los acreedores para definir la mejor manera de reestructurar su deuda.

No está claro si Salinas, en medio de toda esta turbulencia, quiere apostarle a la política en su país, pero lo que sí está claro es que no comparte la forma en la que se lidera a México por parte de la presidenta de izquierda, Claudia Sheinbaum.

Precisamente esta misma semana Bloomberg había reportado las palabras con las que Salinas, era más que crítico: “Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos, tienen una ideología realmente perversa, son comunistas”, dijo Salinas, acompañado por su esposa, una bandera mexicana y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Añadió: “¡Mexicanos, ya basta de este régimen criminal y corrupto!”.

Salinas adelantó que pronto lanzará un sitio web donde los mexicanos afines podrán registrarse, aunque no detalló qué actividades impulsará la iniciativa ni si busca formar un partido político. Señaló que los miembros deberán comprometerse a “no robar, no matar y no mentir”.

El empresario ha dicho previamente que aún es demasiado pronto para decidir si será candidato a la presidencia. La próxima elección presidencial de México está programada para 2030.

Salinas es uno de los líderes empresariales más importantes de México, incluso ha tratado de entrar con su banco al mercado colombiano, pero no lo ha logrado porque busca cambios en la regulación pues, en su consideración, solo así podría venir a competir con reglas más cercanas a su modelo de negocio que le ha permitido un crecimiento elevado en su país.

