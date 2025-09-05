El “rebajón” que hizo un millonario para vender una emblemática propiedad en NY

Amancio Ortega, creador de Zara Foto: GettyImages

(Liderazgo - Gerencia) La firma del multimillonario Amancio Ortega está vendiendo un edificio de oficinas en Manhattan por menos de la mitad del precio que pagó hace casi dos décadas.

Una unidad de Pontegadea, la oficina familiar de Ortega, está en contrato para vender 366 Madison Ave. al grupo Sioni por unos US$ 50 millones, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.

El precio representa un descuento del 57 % respecto a los US$ 115,5 millones que la firma de Ortega pagó en 2006 por el edificio, ubicado cerca de Grand Central Terminal. La operación está siendo gestionada por la firma de corretaje Eastdil Secured.

Portavoces de Pontegadea y Sioni no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Eastdil declinó hacer declaraciones.

Ortega, fundador de la cadena de ropa Zara, ha construido un imperio inmobiliario con edificios en Europa y en todo Estados Unidos. A comienzos de este año compró el Hotel Banke en París por € 97 millones (unos US$113 millones). La compañía también adquirió un edificio en la Avenida Diagonal de Barcelona.

La fortuna de Ortega está valorada en más de US$ 104.000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Posee el 59 % de Inditex SA, propietaria de varias marcas de ropa.

De acuerdo con la agencia AFP, Ortega también había entrado al sector de las energías renovables tras invertir en un parque eólico del norte de España junto al grupo petrolero Repsol, por allá en el 2021. Allí puso US$ 281 millones a través de su sociedad Pontegadea en un parque eólico bautizado como Delta y situado en la provincia de Zaragoza, en Aragón.

En información más reciente, llamaba la atención del mercado global la ola de transacciones que estaba haciendo el fondo familiar de este multimillonario, que ya superan los US$500 millones en tres meses de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.

Además, se sabía que la firma con sede en A Coruña estaba negociando la compra de un edificio de oficinas en Miami por US$ 275 millones, lo que ampliaría aún más el mayor imperio inmobiliario en manos de un inversor privado en Europa.

El multimillonario construyó su fortuna desde los negocios de la moda, pero como muchos otros, ha venido creciendo sus números diversificando, como en la energía o, en este, que da buenos lucros, el sector inmobiliario.

