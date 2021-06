El publicista de WPP es el invitado en este episodio del podcast de liderazgo “Aprender de los Líderes. Si alguien piensa que el éxito es cuestión de suerte, aquí una de sus respuestas: “Yo trabajo arduamente para seguir siendo un tipo de suerte”.

Es presidente y director creativo del grupo Ogilvy de Venezuela y “country manager” de WPP para la Región Andina, pero tuvo tiempos en los que su única comida al día era una Coca Cola y un huevo cocido. Estudió derecho, pero nunca ejerció, fue fotoperiodista freelance y esa combinación, dice, lo ha llevado al éxito en la publicidad. Y sin embargo, hoy lamenta no haber comenzado mucho más joven en ella.

Es Bobby Coimbra, brasilero sin lugar a dudas por mucho que quiera a la Venezuela donde se radicó, quien conversa con Ricardo De La Blanca en este episodio de “Aprender de los Líderes”, el podcast que muestra las experiencias de grandes líderes exitosos que en su camino vivieron dificultades como las que vive la humanidad hoy con la pandemia del COVID-19.

Coimbra no es la excepción. “Lo que nos motiva son las altas y bajas. Si todo fueran éxitos sería una vida muy aburrida”, dice en esta charla luego de recordar que en una época “escribía para cuatro periódicos y tomaba fotos para nueve revistas para poder comer. Comía un huevo cocido con Coca Cola para que no me diera hambre durante todo el día. Esa fue mi época de periodista, donde cubrí desde cocteles hasta revoluciones”.

Bobby Coimbra cuenta cómo su profesor de judo en París lo cogía a golpes en cada clase hasta que un día le explicó que lo hacía para que aprendiera a tomar decisiones con la cabeza, y no con el estómago, como hasta entonces lo hacía. Hoy ese profesor es uno de sus grandes amigos y fue quien lo acercó al budismo del que hoy es practicante. “Es una filosofía de vida”, dice mientras cuenta su experiencia de meses interno en un templo budista en Japón.

“Una de las grandes felicidades en mi vida es que he tenido grandes profesores, gente muy profunda que me llevó por los caminos que yo tomé”, dice. Y agradece hoy a la publicidad que le permita ver el mar, con una casa en el Mar Caribe en Venezuela y otra mirando al Pacífico en Lima, de donde es su mujer.

El hilo conductor de su testimonio es el optimismo como guía. Tanto para inspirar a sus equipos como para no quedarse en el pasado que, dice, “es para los paleontólogos”. Por eso, a la pregunta sobre su mayor éxito en la vida, responde: “quizás sobrevivir con mi optimismo, y saber transmitirlo”.

No sorprende entonces la sentencia que lleva el título de esta conversación: “el pesimismo es una coartada para no hacer nada”. “El pesimista” ―insiste– “es un egoísta”.

¿Y qué tal esta frase para quienes creen que el éxito es cuestión de suerte?: “Yo me considero un tipo de suerte y trabajo arduamente para seguir siendo un tipo con suerte”

Escuche aquí esta inspiradora conversación: