Él quería ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer y por eso creó Payana

Bruno Cortinovis ya había creado Tap y ahora lo está haciendo con Payana. Foto: Cortesía

Nos llegó un chat con una historia: “Compartí a tu correo un artículo nuevo con la historia de Payana, emprendimiento de origen argentino que llega a Colombia para ayudar a las pymes en su transformación digital de pagos”. ¿De qué se trata, en detalle? “Es un proveedor tecnológico que permite la gestión inteligente de los procesos administrativos y financieros en pequeñas y medianas empresas. Su misión es transformar la forma en que se llevan adelante los pagos y cobros, facilitando el control y la visibilidad necesarios para tomar decisiones y hacer crecer cualquier negocio. Es una plataforma que permite a las compañías resolver, en pocos clics, la digitalización de sus facturas y organizar la dispersión de pagos a proveedores y la conciliación automática de ellos en el software contable de la empresa, además de ofrecerles a sus clientes una plataforma de pagos, envía facturas y recordatorios para que se reciba el dinero siempre en término”.

El emprendimiento está aterrizando, desde Argentina, en Colombia, y Bruno Cortinovis, su creador, se sentó a contestar nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y a continuación aparece su historia en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 30 años. Estudié Ingeniería Industrial en el ITBA.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en febrero de este año. Veníamos de crear una billetera virtual en Argentina. Llegamos a tener 500.000 usuarios, un equipo de 100 personas y más de 80 proveedores. Administrar los pagos de proveedores y nómina, así como tener visibilidad del flujo de caja y el P&L fue un desafío gigante. Tratando de resolver un problema de nuestra startup un día dijimos: “Capaz, no somos la única empresa que tiene este tipo de problemas”.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezamos a hablar con Pymes para entender su situación respecto a su gestión de pagos a proveedores, pago a nómina y cobranza de cartera. Todos tenían problemas similares. Muchas tareas operativas que consumían mucho tiempo y errores. En ese momento empezamos a construir una solución para los primeros clientes.

Esto le interesa: hay un millón de dólares para apoyar emprendimientos en Colombia

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hemos recibido apoyo para iniciar el proyecto más recursos que pudimos capitalizar de Tap.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos simplificando la manera en que los empresarios administran sus Pymes. Creamos una plataforma web fácil de usar que permite automatizar procesos de pagos y cobros para que las pymes puedan ahorrar costos de tiempos, errores y locación de recursos. No solo eso, también estamos agregando mucho valor a los contadores independientes que quieren escalar su cartera de clientes y hoy la operación manual los está frenando. Payana desembarca en el país en un momento justo, en el cual ocurren dos hitos clave: en primer lugar, la Dian viene reglamentando la digitalización de procesos en las empresas y la adopción de esquemas de facturación electrónica, lo cual es bastante costoso para algunas Pymes que no están acostumbradas o preparadas para realizar esa implementación de forma rápida y sencilla; y, por otro lado, la recién aprobada ley de open banking o banca abierta, cuya implementación genera oportunidades inmejorables para la creación de productos financieros ajustados a las necesidades de los negocios, facilitar el acceso y la interoperabilidad de todos los procesos bancarios de las empresas, no solo grandes sino también medianas y pequeñas. Frente a estos nuevos desafíos que la actual coyuntura plantea al sector, Payana ayuda a las Pymes a iniciar la transformación digital para pasar de procesos dispendiosos y demorados que cada tarea operativa demanda a sus gerentes y administradores, a soluciones flexibles que les permite simplificar, agilizar y ahorrar tiempo y esfuerzos en acciones operativas álgidas para sus negocios como son procesos de pagos, conciliaciones, registros, entre muchos otros.

Estos son los emprendimientos ganadores del “Emprender paz”

6. ¿Soy feliz?

Sí. Desde que estoy en la facultad sueño con crear una startup que le cambie la vida a las personas. Tuve la suerte de poder vivir este sueño con Tap (Billetera virtual en Argentina) y ahora nuevamente con Payana.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Buscaría socios que quieran invertir en seguir revolucionando los pagos y cobros de todas las Pymes de Latinoamérica.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como todo en la vida, tiene momentos buenos y momentos duros. Todas las semanas aparece un nuevo desafío que parece más grande y más difícil que el último. Eso es muy duro. Genera miedo de fallar. Miedo de no ser la persona idónea para enfrentarlo. Estar frente a un problema complejo que no tenemos claro cómo resolver genera ansiedad, pero al mismo tiempo es un motor para querer superarme todos los días.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño es que Payana logre cambiarle la vida a todas las Pymes de Latinoamérica. Todavía queda un largo camino por recorrer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos enfocados 100% en Colombia hablando todos los días con muchas Pymes que empiezan a confiar en nuestra plataforma. Creemos que la mejor manera de construir un producto que realmente agregue valor es estar muy cerca de las Pymes y de las personas que la van a usar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Lo pensamos escalable desde el inicio. Son las reglas de juego para el camino de los VCs. Si no escala, no sirve.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no estamos buscando fondeos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Emprender es muy apasionante y gratificante, pero no puede ser lo único importante en la vida del emprendedor. Trato de ser muy cuidadoso con mis hábitos. Hacer ejercicio, comer saludable, aprender cosas nuevas, dormir bien y compartir momentos con mi novia, mis amigos y mi familia. Cuando detecto que mis emprendimientos no me dejan cuidar todas esas cosas, trato de frenar y ajustar lo necesario. En esos momentos suelo decirme: “No volvería a tener otra semana como esta”.

Proponen crear la Asociación de Emprendedores Sociales de Colombia

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando estaba en la universidad aparecieron muchas empresas tech que hoy son unicornios. Creo que lo que más me inspiró fue ver un ecosistema de personas y empresas que aparecían con ideas y convicciones para cambiar el mundo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cada vez que hago algo, trato de dar lo mejor de mí. Cuando las cosas no salen como uno espera, saber que se dio lo mejor de uno siempre va a dar mucha tranquilidad. Muchas veces las cosas no salieron como quería, pero no las considero fracasos. Por el contrario, fueron situaciones de las que me llevé muchos aprendizajes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, tengo amigos emprendedores en todo Latinoamérica. Es muy enriquecedor poder charlar con personas que todos los días tienen los mismos miedos, frustraciones y alegrías que uno.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, definitivamente. La tecnología y la ‘eficientización’ de procesos en las Pymes es un camino de un solo sentido.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo emprendedor. Con Payana o con alguna aventura nueva, pero emprendiendo y tratando de hacer algo que le haga bien al mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un rol fundamental. Me acompañan, me contienen, me enseñan y sobre todo me quieren. Sin cariño no se puede hacer nada.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente. Me encanta hablar de emprendimientos y tratar de aportar desde mis vivencias. Creo que el ecosistema emprendedor es muy solidario en ese sentido. Por suerte hay muchos emprendedores y programas que buscan potenciar esto.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es lo más importante. El equipo hace que las victorias se disfruten más y las derrotas se superen más rápido, y define hasta dónde vamos a llegar como empresa. En Payana nos aseguramos de reunir a los mejores en cada área, y trabajar codo a codo para alcanzar nuestro objetivo, que es hacerle más fácil la vida operativa a las Pymes colombianas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Trato de escuchar y aprender todos los días. Creo en el trabajo en equipo como manera de encontrar soluciones a problemas complejos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Si tengo que decir una sola cosa diría que he aprendido a ser más consciente de mis sentimientos. Identificar qué emociones me dominan en cada momento y tomar decisiones en función a eso.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚