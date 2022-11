Proponen crear la Asociación de Emprendedores Sociales de Colombia

El Summit de emprendimiento social convocó a más de 200 emprendedores sociales de Colombia y varios internacionales. Foto: Edwin Bohórquez Aya

“Que Colombia tenga un espacio para los emprendedores sociales en donde se pueda debatir, se pueda compartir y se construyan más redes, eso es estratégico frente a lo que pasaba hace 10 años. Así que por qué no tener la Asociación de Emprendedores Sociales de Colombia, así como existe la Andi. Podemos arrancar con 200 asociados, eso genera fuerza y un llamado político, cambios estructurales para el dinamismo. Que hagamos el acta de creación de esa asociación de impacto social creando en las regiones comités, que esto sea una fuerza, porque ustedes inciden en las regiones, ayudan a los alcaldes, a los jóvenes, pero sobre todo son una red. Eso no lo hemos logrado porque hay mucha desconexión, por eso debemos lograr que los de La Guajira se conecten con Amazonas, hoy somos una organización, pero no una asociación, y si la logramos tendrá una presidencia y una junta directiva y llegará a tener unos 3.000 a 4.000 asociados. Eso fortalecería el emprendimiento social”.

La propuesta, que por ahora fue eso, una propuesta, fue lanzada en medio del IV Summit de Emprendimiento Social en Colombia #SESC22, una cumbre global de este sector que trajo protagonistas globales de este renglón económico que viene buscando cada vez más protagonismo en el país. Ante la propuesta, de parte de Andrés Santamaría, director de Recon, los asistentes, más de 200 emprendedores sociales de todo tipo de renglones económicos y con una veintena de invitados internacionales, asintieron y también apoyaron en medio de aplausos. De consolidarse la idea, sería una organización privada que, como funcionan otros gremios como los palmeros, los constructores, los industriales y muchos otros incluidos en el Consejo Gremial Nacional, les permitiría elevar el nivel de discusión en Colombia y, en la misma ruta, tener mayor influencia en las decisiones del gobierno y de política pública. No en vano, los presidentes de la República acostumbran a reunirse con el Consejo Gremial Nacional en la casa de Nariño.

Durante el evento se recordó el papel que han jugado los emprendedores en Medellín con la Comuna 13, donde jóvenes de esta zona de la capital antioqueña se asociaron, aprendieron inglés y por la vía del turismo, encontraron una fuente de ingreso recurrente que se ha convertido en un modelo a seguir. Algo similar está sucediendo en Cali donde, por medio del baile, se les enseña a los jóvenes prácticas culturales con las que los alejan de las estructuras ilegales. “Es una fuerza transformadora de emprendimiento social”, dijeron los representantes de Bomba salsera, presentes en el Summit.

Desde la comunidad internacional por parte de la embajada de Suecia en Colombia, el segundo secretario, Rickard Lunnerdal, fue enfático en que “tanto Suecia como Colombia reconocen el trabajo colaborativo entre público, privado y academia, eso fortalece la innovación al servicio de toda la sociedad”. Y por eso recordó que “el emprendimiento social es un pilar fundamental para lograr una sociedad activa e incluyente”, de ahí que “por eso nos alegra apoyar y participar en este encuentro, porque no solo podemos conocer sus emprendimientos, sino que podemos conocerlos a ustedes como agentes de cambio en sus territorios. En Suecia este sector ofrece soluciones innovadoras en beneficio del planeta. Ustedes son importantes agentes de cambio para el empoderamiento de sus comunidades, la transformación social de sus regiones y de esa Colombia que todos soñamos, pues desde Suecia compartimos ese sueño y seguiremos trabajando con ustedes para que se haga realidad”.

¿Y qué opinión le merece esta propuesta al gobierno? “Desde Innpulsa celebramos todo tipo de iniciativa que busque el mejoramiento y el apoyo al emprendimiento en el país, desde Innpulsa seguiremos pendientes de cualquier acción o iniciativa que pretenda este propósito”, le dijo precisamente el gerente general de Innpulsa, Hernán Ceballos Gacharná, a El Espectador sobre esta idea.

¿Cómo está en cifras el emprendimiento social en Colombia? De acuerdo con las cifras de Recon, “el 70 % de los emprendimientos sociales eran informales (hace 3 años), hoy más del 60 % son formales. En Colombia, el 95 % de los emprendimientos sociales aportan a la paz sostenible y trabajan por materializarla, y más del 90 % trabajan como comunidades vulnerables. Es un modelo de negocio que reduce las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, impulsando la equidad de género. La participación de hombres y mujeres en el liderazgo de emprendimientos sociales es 1:1, mientras que en los comerciales es 2:1. Dinamizan la economía, en promedio generan siete empleos y el 55 % de estos son ocupados por mujeres”.

¿Y qué tanto puede llegar a pesar el emprendimiento social en una economía como para pensar en la creación de un gremio? Santamaría, de Recon, se lo respondió a El Espectador: “los modelos de negocios sociales están aportando más del 5% del PIB en países como Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos; el 10% del PIB de Francia, y el 15% del PIB de Italia. En países como España, Bélgica y Países Bajos están generando de 13% al 20% de los empleos, según estimaciones del Parlamento Europeo y el Global Entrepreneurship Monitor (estoy dejando de mencionar muchos países). Yo estoy seguro que, si cada vez tenemos un ecosistema de emprendimiento social más robusto, pueden aportar al PIB colombiano entre 1 a 2 puntos”.

