El soldador y electricista que montó un emprendimiento turístico en Cisneros

Juan José Buriticá, Davier Usme y Tomás Duque están detrás de Expedición Cisneros. Foto: Cortesía

¿Qué hacen ustedes? “Somos una agencia turística local que, mediante el turismo sostenible, aporta a la protección y conservación del medio ambiente, tradiciones y patrimonio cultural con el objetivo de preservar nuestra identidad, recursos naturales y generar economía positiva en las comunidades. Realizamos rutas turísticas con contenido para todas las personas como paseo en moto-rodillo a través del túnel de La Quiebra, visita al trapiche panelero donde conoceremos el proceso de producción de panela y degustaremos de un delicioso plátano calado, el cual se es un plátano maduro cocinado en miel de caña y servido con queso, charcos naturales con aguas cristalinas y rodeados de fauna y flora, atracciones de aventura, recorridos históricos sobre el ferrocarril de Antioquia, visita al museo de rocas y minerales, la estación ferroviaria Cisneros, la emblemática Locomotora 45, monumentos sobre la avenida y parque principal, entre otros sitios de interés turístico. También realizamos acciones ambientales en conjunto con la mesa ambiental del municipio, recaudamos donaciones para el corregimiento de Santiago y apoyamos a pequeños emprendimientos como proveedores de servicios o productos”, cuenta Davier Usme, el emprendedor detrás de Expedición Cisneros, a quien contactamos después de que Innpulsa contara un poco de su emprendimiento desde sus redes sociales y aquí va en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años y he estudiado en áreas diferentes al turismo como soldadura, construcción y electricidad, totalmente orientado hacia otro sector económico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace al ver el potencial turístico de nuestro municipio y del territorio en general, por su riqueza histórica, cultural y natural, y de ver la necesidad de las personas en postpandemia de salir a departir y respirar después del encierro por el que pasamos. Así nos enfocamos en una ruta que tuviera contenido variado y que en una sola resumiéramos las tradiciones, atractivos y sitios de interés turístico, aseo en moto-rodillo a través del túnel de la quiebra, charcos naturales, almuerzo en hoja de plátano, trapiche panelero y mucha historia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucha perseverancia, enfoque y disciplina. Iniciar la construcción de un emprendimiento toma tiempo, capacitación, inversión y mucha voluntad, junto con una dosis diaria de mejora continua.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para cuando se avecinaba la inauguración del nuevo túnel vial y de las vías de 4G, contaba con la liquidación de la empresa con que la que labore en la construcción del túnel. 700 mil pesos utilicé para registrarme en Cámara de Comercio, expedir el RNT, pólizas, 2 buzos de dotación y 1 kit de primeros auxilios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Por medio del contenido que generamos en las redes sociales, promocionamos el municipio, adoptamos la NTC-003 y ofrecemos un turismo sostenible, promoviendo fuertemente la conservación de nuestras raíces, la economía local y la protección del medio ambiente. Cada vez vamos creciendo en ventas y capacidades logísticas. Somos ganadores de Antójate de Antioquia 2022, participamos en el sello de sostenibilidad 2023 de Corantioquia y hemos ganado reconocimiento por resaltar nuestra identidad ferroviaria y tradiciones locales.

Con esta idea estamos cambiando la forma de hacer turismo en el territorio, buscamos tener un equilibrio con el medio ambiente y las comunidades llevando economía, conocimiento y propuestas que buscan conservar los recursos naturales.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz y afortunado de vivir en un municipio como Cisneros, un municipio que lo tiene todo, soy feliz mostrando nuestras tradiciones, la belleza de nuestros charcos y contando la historia que nos caracteriza como el pueblito ferroviario de Antioquia y hasta de Colombia.

Es muy satisfactorio ver la cara de los clientes y escucharlos con esa felicidad de haber venido y de haber disfrutado tanto de este paraíso natural y cultural.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Definitivamente no, el haber logrado alcanzar diferentes metas, el haber creado prácticamente desde cero un emprendimiento con futuro, acreditado y reconocido, el dar tanta alegría, conocimiento y experiencias hace que uno se enamore de esta labor y no quisiera jamás dejar de hacerla.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Conllevó esfuerzo, sacrificio, paciencia, mucha paciencia e inversión. Pero ha valido la pena cada minuto y cada peso invertido.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, aún falta un poco más, solo hace falta seguir construyendo y avanzando sobre los objetivos propuestos desde el inicio y el principal objetivo es hacer de Expedición Cisneros la empresa #1 en turismo en la región nordeste de Antioquia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar duro al marketing digital y otros medios de comunicación para tener alcance mucho mayor a nivel regional y nacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, inicialmente regional, luego departamental y finalmente nacional e internacional.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es posible sentarme a negociar parte de la empresa por una alianza estratégica.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Desconfiar de mis capacidades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi madre y mi difunta abuela que hace poco murió, son quienes me inspiran y me alientan a dar más cada día, a luchar y no rendirme ante una adversidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No he sentido que haya fracasado, pero en pensar en tirar la toalla si, diferentes circunstancias me llevaron a pensarlo, pero al hacer un balance de lo obtenido, de las personas involucradas, al recibir apoyo moral y emocional de mi familia, me hicieron levantar la cabeza y dar aliento en cada paso dado a lo largo de este camino.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Participo activamente en cursos, talleres y capacitaciones de la Cámara de Comercio, convocatorias de Innpulsa, Corantioquia, gobernación de Antioquia. Somos miembros de mesa ambiental municipal, pero no pertenecemos a un grupo concreto de turismo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que transciende, el turismo es una actividad comercial relativamente nueva en Cisneros, y los jóvenes, aparte de que tienen el potencial, tienen las ganas. El turismo promete un futuro laboral y económico. En expedición Cisneros trabajan 3 jóvenes, 2 de 18 años y 1 de 25 años, los cuales hacen un trabajo impecable, a pesar de ser tan jóvenes han demostrado un alto grado responsabilidad y compromiso con la actividad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con un gran empresario del sector turismo, reconocido por la innovación y la implementación de un turismo sostenible, no con un emprendimiento, sino con una empresa líder en servicios locales, regionales, nacionales e internacionales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado el papel más importante en todo, desde el apoyo emocional hasta apoyo económico y laboral, mi esposa hasta le ha tocado hacer de guía, ella se llama Vanessa Orrego, con 27 años es la representante legal de Expedición Cisneros, y ha sido protagonista en este proceso, un apoyo impresionante. Y más que amigos, están nuestros guías, quienes son la cara y el alma de la agencia. Que gracias a ellos nuestros clientes viven una experiencia única y con alto grado de satisfacción.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí ayudaría a otros emprendedores, este sector es muy grande y entre más alianzas hagamos, más servicios podremos ofrecer y por lo que hemos visto, es que cada vez crece más la afluencia de visitantes y turistas en nuestro municipio.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel muy importante, pues nuestros guías son quienes reciben y atienden a los clientes, son quienes tienen contacto directo con ellos y son la cara de la agencia. Por lo tanto, las capacitaciones y las charlas constantes sobre atención al cliente y habilidades blandas son fundamentales, y es de resaltar también la educación y las fortalezas de cada uno, ellos son Thomas Ángel Duque de 18 años, estudiante Sena; Juan José Buriticá, de 18 años, estudiante Sena, y Alexis Agudelo, de 25 años, guía con experiencia.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la innovación, y lo que me diferencia de los demás es la disciplina, la honestidad y la creatividad. Las rutas o tours que he logrado diseñar ofrecen una experiencia al hacer una combinación del relato histórico, atracciones turísticas, atractivos naturales y actividades tradicionales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que nada es imposible, que si se le da interés, enfoque y dedicación a un proyecto, este será exitoso; que si le ponemos pecho a cada problema, estos nos harán más fuertes, con más experiencia y que sin Dios, sin la familia y sin convicción no se logra.

