Adultos mayores: entre los que se jubilan y los que quieren emprender

Antes de hablar de negocios, hay que hablar de la población que hace esos negocios. De acuerdo con el más reciente estudio titulado Desafíos y oportunidades de empleo y emprendimiento de los adultos mayores, “la tasa promedio de envejecimiento en el país (porcentaje que representa el número de jóvenes en relación con la población mayor de 60 años) alcanzó el 40,9% entre enero y junio de 2023″, que “Armenia y Pereira alcanzaron algunos de los registros más altos de Colombia con 83,4% y 75,9% respectivamente” y que “esta transición demográfica invita a trabajar en el desarrollo de políticas públicas enfocadas en el adulto mayor”.

Sobre esa base, entonces vamos a un segundo grupo de conclusiones y hallazgos: “El 42% de los pensionados en Colombia quiere emprender y seguir activo”, “el 33% de los adultos mayores deja de conseguir un empleo porque se jubila o se retira”, y, además, que al preguntarle al sector industrial y empresarial, se estableció que “el 60% de las empresas tiene interés en adelantar programas para la empleabilidad senior y valora la experiencia de los adultos mayores”.

La entrega de este informe llega justo cuando el país está en medio de la discusión por varias reformas estructurales, entre ellas la de la salud, la laboral y, precisamente, la de las pensiones. Ya lo había dicho Óscar Barrera, Profesor de la U. de los Andes: “El sistema pensional colombiano necesita una reforma. Su baja cobertura, su gasto público concentrado en las personas menos vulnerables y las inequidades derivadas de un sistema de competencia desigual entre Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones conforman un panorama desolador para la mayoría de personas mayores en el país”.

Pero, aquí hay algo que no cuadra: ¿quién, en edad de pensión, no quisiera ir a descansar y vivir de lo que, justo, ha trabajado toda la vida? ¿Por qué se habla de independencia financiera cuando se supone que la jubilación permite eso? Pues resulta que la realidad en Colombia no es la misma de los países nórdicos, por ejemplo. En otras palabras, como lo contamos en un análisis hecho en El Espectador, solo uno de cuatro adultos mayores en edad de pensión la ha conseguido en Colombia. Por eso la reforma, por eso la necesidad de transformar el sistema, de ampliar la cobertura.

Se sabe que, en promedio, cada año se pensionan unos 65.000 colombianos en Colpensiones y 35.000 de los fondos, y según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de los 25,7 millones de afiliados al sistema pensional en el país, solo un 40 % está cotizando a pensión. Así que con estos datos cobra más sentido el porqué los adultos mayores, en una proporción del 42%, vea “en el emprendimiento una oportunidad para la independencia financiera”, como lo detalla este estudio hecho por la Universidad del Rosario y Porvenir.

“De acuerdo al estudio, en Colombia las personas mayores representan el 14,5 % de la población, para el año 2030 serán el 20 % y se proyecta que para el año 2060 sean el 35 %, aproximadamente”, dijo Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.

Actualmente, tanto al AFP como el centro educativo cuentan con el Observatorio del Adulto Mayor, desde donde entienden este segmento de la población colombiana y han adelantado “programas de formación, emprendimiento y empleabilidad”. Precisamente en junio de 2023, Bernardo Sánchez, gerente de mercadeo y sostenibilidad Porvenir, le contó a El Espectador detalles de lo que estaban adelantando en ese momento y que buscaba incentivar la creación de negocios en adultos mayores: “Son herramientas que les estamos entregando a esas personas que son inquietas, que tienen ideas de negocio y que quiere seguir activas en la sociedad. Este es un tema que trabajamos en alianza con la Universidad del Rosario, donde estamos buscando a esas personas que quieren seguir activos en la sociedad y que quieren nuevamente retomar lo que es estar en la universidad, entonces este es un programa que venimos trabajando desde el 2020, lo enmarcamos dentro de algo que se llama el Observatorio del adulto mayor para el emprendimiento y la empleabilidad”.

Miguel Largacha, presidente de Porvenir, contó que a través de dicho Observatorio se robustecerán los programas de formación, emprendimiento y empleabilidad, ampliando la cobertura y los beneficiarios. Lo harán con la creación de una plataforma de incubación de negocios donde se encontrarán herramientas de formación y se podrá participar en ruedas de negocio para promover y concretar proyectos de emprendimiento. Durante el 2023, más de 600 adultos mayores se beneficiaron de este programa y se desarrollaron 243 emprendimientos que contribuyen al tejido empresarial colombiano, informó el empresario por medio de un comunicado de prensa.

El empresario aseguró que “esta alianza nos ha permitido no solo generar conocimiento sobre la población adulta mayor en Colombia, sino llevar a cabo iniciativas que fomenten la participación activa de este grupo en la vida social y productiva del país”.

Entre los planes conjuntos que hay para este 2024 hay “alianzas con plataformas de empleo con el propósito de que los afiliados de Porvenir que estén próximos a pensionarse encuentren ofertas laborales que les permita alcanzar su objetivo pensional”, se mantiene el premio Innova Mayor “para destacar el compromiso de las organizaciones colombianas en la promoción de la inclusión laboral de los adultos mayores en su cadena productiva ya sea como trabajadores o proveedores”, y “en materia de investigación se desarrollará el Monitor Empresarial de Inclusión Senior, una herramienta para medir el impacto del emprendimiento de los adultos mayores en las regiones y su contribución al desarrollo, así como para identificar los beneficios que las empresas obtienen al implementar acciones de inclusión laboral para esta población”.

Sánchez, en la conversación que tuvo con El Espectador, ya había detallado: “Hay muchos programas de emprendimiento y mucho apoyo a la inclusión laboral de los jóvenes, pero nos estamos olvidando del adulto mayor y acordémonos que la pirámide se está invirtiendo, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes en este país. Tenemos que comenzar a ponerle atención a esa población con las diferentes problemáticas que tienen. Venimos trabajando en entender ese conocimiento y de ahí es que sale el entregar herramientas y entregar ese apoyo a través de una capacitación de un desarrollo, un programa formal que trabajamos con la Universidad del Rosario. Y la verdad es que las historias de vida son hermosas, inclusive tenemos personas que nunca habían ido a una universidad”.

La realidad es que ya hay unos que logran disfrutar de su pensión, pero los que ya llegaron a la edad y no han cumplido el tan soñado ingreso fijo mensual, para todos ellos y ellas están programas de este tipo que proponen en conjunto organizaciones detrás del Observatorio.

Pero también hay un tercer grupo, los que sí lograron la pensión, pero quieren seguir en el mundo de los negocios. “Convertirse en emprendedor no tiene edad. Hace diez años, ya como pensionado, tomé un curso de observación de aves. Esto me permitió descubrir que hacía falta una herramienta de apoyo para realizar el registro de las observaciones de campo y que tuviera además la información básica pertinente, escrita en lenguaje sencillo y asequible a todas las personas, jóvenes y adultos. Así fue como nació la Libreta de campo y guía básica para la observación de aves. Ahora se ha convertido en una tienda virtual con una variedad de productos para practicar el avistamiento de aves”, nos contaba Roger Vergara, en ese momento de 69 años, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en Mercadeo de la Universidad de Los Andes, cuando publicamos su historia emprendedora en nuestra sección de Emprendimiento y liderazgo.

Está claro que emprender no tiene edad, que unos lo hacen por necesidad, otros por oportunidad, y que en medio de las reformas en las que se trabaja en el Congreso, está la obligación no solo de velar por una formalización laboral en donde más colombianos tengan acceso al ahorro pensional, la base, sin duda, de la jubilación que todos soñamos alcanzar.

