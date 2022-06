Él transforma los datos clínicos en algoritmos predictivos para mejorar su salud

Jose Zea, CEO de Arkangel. Foto: Brock Jenken

“Te traigo un caso de éxito súper interesante acerca de una healthtech que convierte datos médicos en modelos predictivos para cuidar la salud”, nos escribieron por whatsapp. Indagamos un poco más de qué se trataba y nos dijeron: “esta empresa se potenció al pasar por el programa de aceleración de APPS.CO”. Entonces la presentaron un poco más formal: “Arkangel IA permite a empresas de salud acceder al poder de la ciencia de datos sin necesidad de convertirse en científico de datos. Lo hacemos mediante un software que transforma datos históricos en algoritmos predictivos sin escribir código”. Y aseguraron que ya está en “305 hospitales, operaciones en 4 países, 10 empleados distribuidos en 4 países”, con “software en proceso de patente en 5 países” y “700 mil dólares en financiamiento no participativo”. Así que José Zea, cofundador y CEO de Arkangel IA, pasó por nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta fue la historia que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

27 años, maestro en Arquitectura y científico de datos (autodidacta).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Arkangel AI surge como una necesidad para ayudar a mi abuelo para disminuir la evolución de un cáncer diagnosticado tardíamente. Creamos un software que permite a organizaciones de salud transformar sus datos clínicos en algoritmos predictivos sin escribir una línea de código.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Surgió con el apoyo de la universidad de McGill, mientras estudiaba allá. Duramos 3 años desarrollando y validando la tecnología, en 2022 iniciamos la comercialización con 23 clientes corporativos y esperamos cerrar el año con 900 mil de dólares en ARR.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al inicio los fundadores pusieron sus ahorros para sostenerse. A lo largo de los años levantamos 700 mil dólares a través de ‘grants’ del gobierno y de empresas privadas que utilizamos para construir equipo. Este año vamos a anunciar nuestra ronda presemilla de US$ 3M para impactar a 2.4 millones de pacientes por detección temprana, lograr US$ $1.9 Millones en ARR y consolidar nuestro producto en la versión 3.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Para 2030, nuestro objetivo es impactar a un billón de personas por medio de detección temprana. Estamos permitiéndole a las empresas de salud operar desde la prevención y no desde la reacción por medio de sus propios datos históricos, para que sus pacientes tengan una mejor calidad de vida.

6. ¿Soy feliz?

Sí.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestro objetivo es crecer la empresa. Creemos que tenemos la oportunidad de ser un símbolo en Latinoamérica de tecnología profunda e impacto en la región. Sin embargo, si vemos una oportunidad en la que la empresa pueda lograr su objetivo a mayor escala, la tomaremos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tiene sus picos altos y bajos. La clave se trata de estar cómodo con la incertidumbre y siempre tener una razón de porque debo hacerlo. En mi caso es mi abuelo y los millones de personas como él que no se diagnostican a tiempo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Apenas estamos empezando. No hace falta impactar a un billón de personas por medio de detección temprana.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestro plan para los siguientes 18 meses es expandir nuestras operaciones a través de aliados estratégicos que quieran transformar datos clínicos en algoritmos predictivos. Nuestro foco es crecer nuestras cuentas en Europa y Latam para impactar 2.4 millones de personas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100%

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro, si no, no sería inversión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a operar aisladamente. El mundo se mueve en torno a las alianzas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En este momento, David Vélez, es el emprendedor que más me inspira en la región.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces pensé en parar. Es normal, emprender es un mundo de picos altos y bajos, hay que controlar las emociones, rodearse de personas que den perspectiva y siempre tener un porqué haces lo que haces. Esto último es lo más importante, es lo único que siempre vas a tener contigo y que nadie te va a quitar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si: Creative Destruction Lab, Google for Startups, Centech, District 3, MaRS, Construyendo 500,001, LaNave, InnPulsa, Ecosistema Digital, Rappi Mafia, entre otras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda. Como dije, nuestro objetivo es llegar a impactar a un billón de personas para 2030. Esto lo calculamos con la cantidad de pacientes dentro de nuestros clientes que ayudamos a analizar y detectar tempranamente. En promedio, nuestros clientes operan 75,000 pacientes cada uno en Arkangel AI. Para 2030 esperamos tener 25.303 empresas activas para un total de 1.8 billones de personas impactadas anualmente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años vemos la empresa como un símbolo de impacto y crecimiento exponencial y ayudando a optimizar la región para ser más competitivos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y los amigos son el mayor apoyo que uno puede tener, son indispensables para mantener la cordura, la confianza y la persistencia. En ocasiones es un mundo solitario que solo uno entiende y tener un espacio en el que puedas volver a despejar la mente, ayuda. Afortunadamente, venimos de familias y amigos emprendedores que entienden este mundo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encanta ayudar emprendedores. Además de las mentorías que doy mensualmente, soy mentor full-time en The Knowledge Society (TKS), un programa que apoya estudiantes de 13 a 17 años para convertirse en los siguientes científicos, CEOs y líderes del futuro mediante planes de estudio de Stanford, Harvard y el MIT, y diseñado para reproducir el entorno de aprendizaje y la cultura de Silicon Valley.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi socia Laura, exRappi, TEDx speaker y un símbolo del emprendimiento femenino me ayuda a crecer como persona y como líder. Además, todo lo que hemos logrado lo ha realizado nuestro equipo. Nosotros no contratamos por títulos, ni universidades, nos encantan los desadaptados, los que no entran en la caja y necesitan un espacio en donde crecer exponencialmente. Estamos muy orgullosos del equipo de científicos de datos, ingenieros biomédicos, médicos, físicos, ingenieros de software y autodidactas que están construyendo Arkangel AI.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Como CEO, mi objetivo principal es crear un ecosistema donde las personas triunfen primero como individuos y luego como equipo bajo el objetivo común de dejar un mejor planeta que el que recibimos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aprendí que en Latam tenemos talento de talla mundial y muchas ganas de ejecutar como ninguna otra región. Sin embargo, tenemos un problema muy grande y es que hemos construido unas fronteras artificiales que limitan lo que creemos que podemos hacer.

