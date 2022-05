Ella crea artesanías que rescatan la tradición del resguardo Panuré en el Guaviare

Ella es Jazmín Gaviria, la fundadora de una idea de negocio que le hace oda a la tradición de su resguardo Indígena. Foto: Cortes

“Suasé es una marca con historia que cuenta el origen, tradición y cultura de mi comunidad, es el reflejo de de nuestros ancestros a través de productos que marcan la diferencia en la sociedad. Cuento con un equipo que ha jugado un papel muy importante, mujeres madres de familia, las jóvenes del resguardo indígena y un equipo a más de 800 km de San José del Guaviare: Agrocampo, quienes han ayudado a impulsar mi idea de negocio, visibilizándolo y dándolo a conocer”, así lo va contando Jazmín Gaviria, la emprendedora que basó su idea de negocio en sus raíces y hoy en día las rescata con productos artesanales hechos a mano. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos hizo por su marca:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, estudié básica secundaria

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea es mantener viva la tradición artesanal del resguardo Panuré, en San José del Guaviare. Desarrollo cuelgacapas, correas para mascotas, cinturones para vestidos, canastos, brazaletes, bolsos, individuales y demás diseños que se puedan crear con la yagruma

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi idea se hizo realidad gracias al apoyo de mi comunidad, mi disciplina y el amor hacía mi origen, nuestras tradiciones y culturas se representan en cada diseño que he creado. Además, el tocar puertas me abrió la posibilidad de ser apoyada por Agrocampo, empresa que me ha permitido fortalecer mis habilidades y me ofreció espacios como estos para dar a conocer nuestros productos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con el apoyo de la comunidad y los recursos de la madre naturaleza he logrado desarrollar mis productos, la inversión que se ha realizado es el tiempo que utilizo para desarrollar cada diseño.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy dando a conocer nuestro origen a través de nuestros productos que tienen un significado para aquellos que los compran y aquellos que los desarrollan.

6. ¿Soy feliz?

Sí, el apoyo que he recibido para llevar a cabo este sueño, me pone muy feliz y orgullosa de lo que he construido, disfruto cada momento de mi vida con mucha gratitud por las oportunidades que he tenido, he logrado impactar positivamente a mi familia, a la comunidad y a los colaboradores que trabajan en la empresa, eso me hace sentir plena.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No la vendería, es una idea y un proyecto que brinda bienestar a mi comunidad, así que la idea debe quedarse allí donde nació.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es complejo, sin embargo el apoyo que he recibido, como lo mencioné anteriormente, tanto de mi comunidad como de la naturaleza ha logrado disminuir ese duro trabajo. También el apoyo de empresas como Agrocampo me permiten poder mostrar el trabajo que realizo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño se sigue fortaleciendo, Suasé es un trabajo que necesita más apoyo, y no lo puedo descuidar, porque sin mí este sueño no se hubiera hecho realidad. Siento que con el apoyo que se me ha brindado, he podido progresar, no siento que haga falta nada por ahora.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La idea es seguir trabajando fuerte y con el apoyo de Agrocampo lograr llegar a más de 1000 municipios colombianos, mostrando este hermoso y bello proyecto que ha puesto en el mapa a mi comunidad.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable? S

Sí, mis productos pueden llegar a ser de tipo exportación.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Debo conocer a mi posible socio, puesto que sí lo haría, recibiría inversión de alguien ajeno a este, pero conociendo sus antecedentes y sabiendo que me aportaría a parte de solo dinero.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tener miedo y dudar de mis capacidades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi comunidad, mis ancestros, mis orígenes. El ideal es seguir apoyando a la comunidad de San José del Guaviare al Resguardo Indígena, impulsar a las mujeres jóvenes como yo y seguir buscando oportunidades para que en un futuro el emprendimiento de la selva y de la montaña se vea a nivel mundial .

15. ¿Fracasé en algún momento?

Como todo proyecto, pero más que fracasos fueron caídas que supe atravesar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Cuento con el apoyo de Agrocampo, quien abrió sus puertas a mi emprendimiento, a mi comunidad, para dar a conocer algo que creemos ya estaba perdido, nuestro origen y nuestra comunidad, que por años estuvo resguardada sin permitir el contacto con personas ajenas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, siento que con esta marca dejaremos huella en el tiempo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Suasé como un proyecto de gran nivel, que logra muchas ventas locales como internacionales, veo que mi marca llegará mucho más lejos de lo que pensé unos años atrás.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos son ese apoyo desde el inicio, esa voz que me decía que sí podía lograrlo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siento que uno puede aportar de la misma manera que ellos han aportado a mi vida y a mis proyectos, creo que es la mejor forma de ayudar a esas personas que intentan alcanzar sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo jugó un papel muy importante, son mujeres madres de familia, las jóvenes del resguardo indígena y un equipo con el que cuento en Bogotá a más de 800 km del San José del Guaviare: el equipo de Agrocampo, quienes me abrieron sus puertas en un evento donde hicieron que mi emprendimiento brillara y se diera a conocer.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Suasé es una marca con historia que cuenta el origen, tradición y cultura de mi comunidad, es el reflejo de de nuestros ancestros a través de unos productos que marcan la diferencia en la sociedad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay que luchar para llegar alto y nunca rendirse.

Suasé ha generado empleos en nuestra propia comunidad, ya somos 13 personas que dedicamos todo a este proyecto.

Nuestras ventas al principio eran nulas, no teníamos apoyo ni reconocimiento para poder vender algún producto, sin embargo, con el tiempo hemos logrado alcanzar buenos números, buenas ventas, una de estas es la de Agrocampo, quienes además de aportar ayudas a nuestra comunidad, realizó una compra inmensa de productos destinados a las mascotas, unos correas para mascotas de gran utilidad para las personas. Gracias a esta empresa ya tenemos reconocimiento en diferentes ciudades, uno de estos últimos eventos que ha logrado destacar mi marca se llevó a cabo en Bogotá a través de un proyecto denominado el Campo Cuenta con el cual logré hacer más visible mi marca, logré contar mi historia y dejar huella fuera de mi comunidad.

