Ella crea juegos de estimulación adecuada como herramienta de crianza para niños

Ella es Jenny Ruiz, una de las fundadoras de Sol Solecito, un emprendimiento que sirve como herramienta en la crianza positiva y responsable de los niños y niñas. Foto: Cortesía

“Dentro de nuestro portafolio de productos se encuentran juegos de clasificación, juegos que estimulan la adquisición del lenguaje y tablas de doble entrada que promueven asociación, lógica y espacialidad. Contamos con una línea de tapetes acolchados temáticos bilingües con diferentes motivos: animales, figuras y colores, ciudades, golosas y abecedarios, que contribuyen al desarrollo de habilidades como clasificación, asociación, lenguaje, reconocimiento de entorno y estimulación de la motricidad gruesa.

A través de los más de 5 años de experiencia que tenemos en el mercado, hemos tejido una gran red de padres de familia en Colombia y en diferentes partes del mundo, la cual nos ha llevado a dictar conferencias a escuelas y a padres de familia en diferentes instituciones educativas y empresariales”, estas son las palabras de Jenny Ruiz, la emprendedora detrás de una idea de negocio que contribuye con la enseñanza de niñas y niños en Colombia, a través de juegos didácticos. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así nos relató su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

41 años, Administradora de Empresas y Educadora de Familias certificada en Disciplina Positiva.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

MI idea fue desarrollar juegos y herramientas para la primera infancia que ayudaran a los padres a lograr la enseñanza a través del juego y una crianza respetuosa, por eso cree Sol Solecito para llevar a cada hogar soluciones reales para padres reales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Debido a una crisis económica que vivíamos junto con mi esposo, una niña recién nacida y muchas deudas, decidimos tomar el camino del emprendimiento. Empezamos a estudiar y a prepararnos primero para la crianza de nuestra hija Valeria y esto se convirtió en nuestra pasión y dio pie a la creación de Sol Solecito

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Sol Solecito inicia con $150.000 pesos prestados para poder comprar los insumos de los primeros productos y así llevarlos a una feria en el jardín infantil de mi hija, tomamos pedidos y con los abonos iniciamos nuestra primera producción y pagamos la deuda

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que los padres de familia que adquieren nuestros productos y asistan a nuestros talleres, sientan que tienen al alcance herramientas de crianza que les facilitan la crianza de sus hijos y les ayudan a recuperar los valores familiares. Esto está trayendo cambios a pequeña escala vida a vida, familia a familia y así damos esperanza de una sociedad mejor.

6. ¿Soy feliz?

Sí, mucho, porque gracias a este emprendimiento encontré un propósito para mi vida y mi familia al poder servirle a los demás.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Más que vender estaría dispuesta a escuchar opciones para hacerlo crecer y que no pierda su propósito inicial.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más difícil de emprender fue no tener un colchón financiero y saber que dependes 100% de las ventas de tu producto sin margen de error. La calve está en la disciplina y en el trabajo en equipo

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que estoy en el camino de cumplirlo, he cosechado muchos éxitos personales y quiero que estas herramientas y enseñanzas lleguen la mayor cantidad de familias posible.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando, innovar, seguir creando, capacitándonos, estudiando. Emprender no tiene paradas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, a la medida que otras familias tengan acceso a la información de las herramientas y capacitaciones crecerá Sol Solecito. También es importante que empresarios con visión inviertan en las familias.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, si es una persona o empresa que va a continuar con el compromiso de educar a las familias. De eso debo estar segura antes de tomar la decisión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pienso que cada cosa que he podido vivir me ha traído una gran enseñanza. Todas las cosas me han obrado para bien, por eso estoy donde estoy ahora mismo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración permanente son mis hijos y el futuro permanente que ellos representan.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El emprender trae muchas etapas y entre ellas están los momentos difíciles, en los que crees que fracasaste y no quieres seguir. Pero la experiencia trae consigo la perspectiva y si tu miras los momentos difíciles con la perspectiva adecuada, esa misma situación te saca adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, he encontrado en Mompreneurs Colombia el apoyo necesario para conseguir oportunidades, capacitación y amistades, eso es muy importante para crear empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, al educar a las familias el conocimiento pasa de generación en generación, haciendo comunidades más felices.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo aún trabajando por las familias pero alcanzando otros países y culturas, adoptando la experiencia Sol Solecito y haciendo brillar a sus hijos. Viendo el resultado de mis hijos adolescentes criados con amor y respeto.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia lo es todo, ellos tienen el papel principal en esta historia, han trabajado de la mano conmigo y sé que tendrán una cosecha maravillosa. Hay amigos que siempre han permanecido, he encontrado a otros que se han unido y hemos tejido redes de apoyo que han traído excelentes resultados.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, ya lo hacemos. Junto con mi esposo hacemos acompañamiento a emprendimientos que están naciendo, para que no comentan los mismos errores que nosotros cometimos y sea un poco más fácil y llevadero su camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi esposo: Hector, director de comunicaciones, Mi papá Iván, director de producción, Mi hermana Karen, directora comercial, Mi mamá Liliana, apoyo en producción, Mi cuñada Adriana, apoyo en redes sociales, mis hijos, Valeria y Joaquín: mi inspiración. Como lo ven, somos realmente una empresa familiar, un verdadero equipo con un mismo objetivo, evidenciando que las familias brillan con luz propia.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que vivo, siento, hablo y produzco lo que creo. Verdaderamente creo que los niños pueden cambiar el mundo y que nosotros como padres debemos darles las herramientas para que ellos puedan brillar. Esa es el gran diferencial de Sol Solecito: somos una familia real para familias reales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Autoconocimiento sobre todas las cosas. Perseverar en el emprendimiento te lleva a verdaderamente a conocerte y de esta manera aprendes a valorar tu vida y la de los demás.

