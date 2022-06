Ella creó una marca de helados veganos para mejorar hábitos alimenticios

Ella es la Carolina Cárdenas, la emprendedora detrás de esta idea de negocio que promueve la alimentación saludable. Foto: Cortesía Mumma

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, Cocina y Gestión Empresarial en el SENA.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mumma surgió hace 6 años en la plaza de Paloquemao, al ver una de mis frutas favoritas exhibida en un carrito en medio de la plaza, vi el mamoncillo y me pregunté: ¿Qué tal un helado de mamoncillo?; pero no quería que fuera cualquier helado, quería un helado que generara impacto en la salud del mundo, así que lo que hice fue reemplazar todos los ingredientes perjudiciales que componen un helado tradicional por bebidas de almendras, yacón y fruta natural para así empezar a mejorar nuestros hábitos alimenticios.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé a hacer pruebas en las ollas de mi casa, coladores y cuchillos para despulpar el mamoncillo que era la fruta más difícil, me apoyé con videos de YouTube para aprender a hacer helados; empecé con solo $300.000 porque no tenía el capital para algo estructurado; así que lo que hice fue abrir la pagina de Facebook, invitar a mis amigos, familia y circulo cercano a probar y comprar; yo hacia todo, desde los helados hasta la venta puerta a puerta en una nevera de icopor; así estuve por un largo tiempo hasta conseguir el primer capital semilla por un concurso que me gané.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los $300.000 con los que inicié fueron del último trabajo que tuve, con eso compré la primera materia prima, mis papás en ese momento tenían el primer piso de su casa sin arrendar y ellos me apoyaron para poder usar ese espacio y producir los primeros helados. No tenía vida crediticia, así que ningún banco me prestaba dinero.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando con Mumma que las personas veganas y con diabetes puedan volver a consumir helado y prevenir que generaciones futuras padezcan este tipo de enfermedades; pues desafortunadamente la diabetes y la obesidad van en aumento y se han convertido en las principales causas de muerte en el país; así que eso es lo que estamos haciendo, cambiando los hábitos alimenticios de las personas por medio del helado.

6. ¿Soy feliz?

Si lo soy, cada noche me acuesto pensando si podría dedicarme a hacer algo diferente a esto, y realmente no me veo haciendo nada más, claramente ha habido muchas dificultades, pero aquí estoy haciendo lo que me gusta y cumpliendo mi propósito.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si se da la oportunidad para crecer sí lo haría, pero cuando esté mucho más valorizada. Quiero quedarme con un % que valga el esfuerzo que he hecho durante estos años, siento que como emprendedor debes seguir creando e innovando y no aferrarte a una sola cosa, y si puedo seguir creando productos como estos, con otras empresas propias, seria genial.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue un esfuerzo muy grande, dejé de dedicar tiempo para mi familia, perdí amistades, perdí amores y dejé de dedicar tiempo hasta para mí, no descansé durante muchísimos fines de semana, pero si quieres algo y no tienes los recursos económicos, debes esforzarte.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sigo cumpliéndolo, esto aún no ha terminado, falta expandirnos más, exportar, hacer más negocios nacionales e iniciar con los internacionales, la visión es muy grande con Mumma.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hay que fortalecer nuestros canales de ventas a nivel nacional, aumentar las ventas y validar un modelo de franquicias que me han propuesto varias personas con el capital y la experiencia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, Mumma se volvió escalable en pandemia, siempre vi muy difícil el hecho de llegar a otras ciudades del país por la cadena de frio que debe tener el helado, pero logramos superar esa etapa y ahorita distribuimos en 7 ciudades del país por medio de tiendas y restaurantes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Debo conocer primero a la persona o a la empresa que quiera hacerlo, y debe ser recomendado; más allá del dinero, debo ver que tenga el mismo propósito, que nos ayude en los momentos difíciles, que tenga la experiencia para hacer crecer la empresa y que aconseje en decisiones importantes; así, podría ceder parte de Mumma.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No cedería % de mi empresa en una etapa tan temprana y no volvería a postularme a los modelos de capital semilla que ofrecen entidades como Fondo Emprender, esos modelos de negocio son muy alejados de la realidad, son tediosos y llevan mucho tiempo de desarrollo para el emprendedor (le dediqué 1 año y medio a eso y me rechazaron 3 veces), es un esfuerzo muy grande para el capital que ofrecen; considero que lo mejor es empezar a vender el producto con el mínimo capital posible y así validar el mercado rápidamente a bajo riesgo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Leí un libro que me marcó la vida, se llama “A puro pulso” y definitivamente la Señora María Chávez, fundadora de Vogue me inspiró con su tenacidad, perseverancia y disciplina, pues empezó desde abajo, haciendo los esmaltes en las ollas de su casa, fracasó y se levantó, hoy Vogue es referencia mundial, quiero ser como ella.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he tenido más fracasos que éxitos, pensé en tirar la toalla más de 3 veces, la definitiva fue hace 6 meses porque casi me quiebro, pasé hojas de vida a varias empresas, tuve entrevistas y ninguna me contrató, y hoy agradezco eso porque pude salvar a Mumma y me están saliendo muchas oportunidades de crecimiento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, en este momento soy beneficiaria de un programa de plan de crecimiento de la Escuela de Emprendedores de Quebec – Canadá, donde me están guiando con Mumma hacia un proceso estructurado para crecer con el menor riesgo posible y asesorada de expertos internacionales.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, cada vez que vendemos un helado en Mumma, estamos mejorando los hábitos alimenticios del país; además, el 90% de las personas que trabajamos somos de Soacha, un municipio que tiene muy pocas oportunidades para los jóvenes y población adulta, de crecer a nivel profesional y laboral; y eso es lo que estamos haciendo, generando oportunidades.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Mumma exportando en Canadá, Europa y con franquicias a nivel nacional; también me veo desarrollando nuevos negocios y productos que impacten las comunidades, generando empleo y siendo feliz con lo que me gusta hacer.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel muy importante en Mumma y en mi vida, sin ellos no habría logrado nada; mis papás y mi hermano están desde el día cero, así como mi mejor amiga; en el camino también he conocido emprendedores que me han ayudado mucho y hoy en día se han convertido en mis amigos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, mi sueño es poder ayudar así como me hubiera gustado que alguien con experiencia me hubiera asesorado apenas arranqué, hubiera sido más fácil y no me hubiera equivocado tanto, así que estoy dispuesta a ayudar a cualquier persona que quiera emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mumma es mi familia y las personas que trabajan al lado mío día a día, ellos son los principales protagonistas de esta historia, son los que están aportando su tiempo, su trabajo, su experiencia; son mi apoyo, mis consejeros, y los que me dan una perspectiva externa cuando yo no puedo verla.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona que quiere dejar una huella en el mundo, soy innovadora, me gusta crear y arriesgarme; me gusta estar a un paso más adelante de la competencia y solucionar los problemas que tienen los clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Todo el mundo puede emprender, lo difícil es mantenerse y por eso no todo el mundo tiene éxito; la familia y los amigos son lo más importante, así que no hay que dejar que el trabajo consuma nuestras relaciones sociales, ni que nos consuma la vida, todo tiene un equilibrio y hay que saber distribuir el tiempo, pero eso se va aprendiendo con los años.

