Ella crea productos que ayudan a fortalecer vínculos familiares con niños y niñas

Ella es Sandra Usuga Campo, la emprendedora detrás de "Huellas mágicas". Foto: Cortesía

“Con mi emprendimiento he logrado crecer en muchos aspectos de mi vida, he logrado cierto grado de independencia, he podido estar con mi hija, ver su desarrollo, su crecimiento, enseñarle en casa y acompañarla, he aprendido a soltar y establecer límites, he aprendido un poco de marketing, publicidad, ventas, costos, finanzas, ha sido un proceso maravilloso para mi vida personal, laboral y familiar de crecimiento y grandes experiencias. Queremos que Huellas Mágicas sea una empresa que edifique y fortalezca vínculos de amor y respeto, que los niños aprendan mientras se divierten y que los adultos generen espacios de calidad con sus hijos o niños a cargo”, estas son las palabras de Sandra Usuaga, la emprendedora detrás de este emprendimiento diseñado para los más pequeños con sus familias. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó de su idea de negocio.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Sandra Usuga Campo, tengo 34 años, estudié Negocios Internacionales, aunque me hubiera encantado estudiar algo relacionado con artes y pedagogía infantil.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde que mi esposo y yo quedamos en embarazo, habíamos buscado qué hacer desde casa para yo poder estar con nuestra hija Sara, hicimos infinidad de cosas hasta que en noviembre de 2017, cuando estábamos organizando la fiesta de cumpleaños número 3 para nuestra hija, descubrimos el mundo de la sublimación y me encantó la idea de poder crear productos con diseños únicos para las personas, así que creamos Sueños de Ángel.

En diciembre de 2018 se me presentó la oportunidad de renunciar a la entidad para la que trabajaba y dedicarme a mi hogar, mi esposo, nuestra hija y nuestro emprendimiento y hasta el momento ha sido la mejor decisión que tomamos. En el año 2021 descubrimos la crianza consciente y el homeschooling y comenzamos a aplicarlo a nuestro propósito de familia, lo que me motivó a darle un enfoque diferente a nuestro emprendimiento, por ello, en este año 2022 reestructuramos y nos renovamos a Huellas Mágicas, para elaborar y comercializar productos que ayudan a personas y familias a educar de manera consciente con amor y límites.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Han sido varios años de esfuerzo, de ser constante y creer en mi idea, mi familia ha sido un gran apoyo para poder renunciar al trabajo anterior y sacar adelante el emprendimiento. Definitivamente emprender no es fácil, pero es lo más gratificante cuando empiezas a recoger los frutos. Creo que lo más importante para hacer realidad mi idea fue haber creído en que yo era capaz de hacerlo y transformar los comentarios negativos en oportunidades para mejorar y aprender a desechar los que no me aportaran cosas positivas para seguir creciendo.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En realidad, no hemos puesto capital, todo lo hemos hecho bajo pedido, pedimos a los clientes que nos paguen al menos la mitad de lo que cuesta el producto para poder comprar insumos y elaborarlos, al inicio comprábamos lo justo para cada producto pedido, con las ganancias que se han ido generando en estos años hemos podido comprar las máquinas necesarias para hacer todo en casa, insumos para mantener en inventario y elaborar los productos. Ha sido un proceso muy bonito, de mucho esfuerzo y dedicación; no teníamos los recursos suficientes para invertir y comprar todo lo necesario al principio, pero creo que lo hemos disfrutado más así, en ir consiguiendo de a poquito y ver como hemos crecido.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento he logrado crecer en muchos aspectos de mi vida, he logrado cierto grado de independencia, he podido estar con mi hija, ver su desarrollo, su crecimiento, enseñarle en casa y acompañarla, he aprendido a soltar y establecer límites, he aprendido un poco de marketing, publicidad, ventas, costos, finanzas, ha sido un proceso maravilloso para mi vida personal, laboral y familiar de crecimiento y grandes experiencias. Queremos que Huellas Mágicas sea una empresa que edifique y fortalezca vínculos de amor y respeto, que los niños aprendan mientras se divierten y que los adultos generen espacios de calidad con sus hijos o niños a cargo.

6. ¿Soy feliz?

Soy inmensamente feliz, doy gracias a Dios por darme salud, por permitirme levantar cada mañana soñar y materializar mis ideas, porque me regaló una hermosa familia, tengo un esposo espectacular que me apoya, me comprende, me trata como una princesa, está siempre dispuesto a arreglar las diferencias, a trasnochar conmigo y construir juntos una familia, mi hija es la mayor bendición que Dios me ha podido regalar y estar a su lado no tiene precio, verla crecer, reírme con sus ocurrencias, me ha permitido cambiar el chip y hacer un corte generacional en la educación tradicional con la que fuimos criados y dar paso a una crianza consciente que me ha permitido a mi crecer y estar bien para mí y para mi familia, mis padres han sido un gran apoyo en todo y los elegiría una y otra vez, mis hermanos también han sido parte de este sueño y nos han ayudado a sacar muchos pedidos adelante; tener este emprendimiento ha sido un sueño hecho realidad, desde el Colegio siempre había querido tener algo propio y lo estoy logrando y esto también me hace muy feliz. No todo es color rosa porque construir lo que tenemos ha sido de mucha dedicación, esfuerzos y sacrificios, pero es muy gratificante estar donde estamos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no vendería mi empresa porque amo lo que hago, porque ha sido construida con mucho esfuerzo, porque ha sido construida con risas, lágrimas y mucha entrega, porque cuando esté generando muchos empleos me encantaría que los empleados se enamoren de mi empresa, así como yo lo estoy de ella. Porque me permite manejar mi tiempo, tener independencia y dejarlo como patrimonio para mi hija.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy difícil porque ya tenía un hogar a cargo, un esposo y una hija que cuidar, estaba agotada, terminando la universidad, trabajando para una entidad que no valoraba mucho mi trabajo y mis ideales, con ingresos financieros muy bajos y sin esperanza de poder renunciar a aquel trabajo pronto. Iniciando uno le dice si a todos los pedidos que los clientes quieren y hace que todo sea más complejo porque implica más tiempo y empezando el tiempo es lo último que valoramos cuando es lo más importante, con el paso de los años he aprendido que el tiempo es algo que el dinero no puede comprar y que aprender a manejarlo es tan importante como sacar los costos de los productos. Poco a poco se van generando contactos, una red de apoyo, de mujeres emprendedoras como lo es Mompreneurs Colombia para seguir creciendo; el hacer las cosas con dedicación y amor es otro factor muy clave para que los productos elaborados sean de buena calidad, llamativos y conecten con las personas para crear una comunidad de clientes motivados y fieles a comprar los productos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Conectar nuestro emprendimiento con mi propósito de vida, me ha hecho sentir plena, tranquila y feliz de poder construir una empresa que edifique y ayude a otras familias, así como a la nuestra. Hemos logrado muchas cosas bonitas hasta el momento, pero aún falta más, la meta es seguir creciendo, creando productos con sentido, generar empleo y crear consciencia de que la familia es el pilar de la sociedad.

Le puede interesar: Ellos crearon un negocio que lleva los sabores del Valle por todo el país

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar soñando y desarrollando ideas en pro de crear productos educativos, crecer nuestra empresa y generar muchos empleos. Seguir avanzando una escala a la vez disfrutando cada avance, creciendo como persona, generando más ingresos y seguir cumpliendo sueños.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si es escalable, debido a que puede crecer para cumplir el aumento de la demanda (aún hay mucho mercado por conquistar), porque estoy dispuesta a evaluar nuevas ideas y adaptarme a lo que vaya exigiendo el mercado en cuánto a optimización de procesos, formas de marketing, delegación de tareas, entre otros.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En el momento no recibiría inversión de un desconocido ni cedería parte de mi empresa por varias razones: se tornaría más difícil tomar decisiones, se perdería la autonomía sobre la empresa, se tendrían dos visiones diferentes de como escalar la empresa, no sería un patrimonio exclusivo para nuestra hija.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pienso que todo lo vivido hace parte del crecimiento, de adquirir experiencias y llenarnos de aprendizajes, por lo tanto, no cambiaría nada de la historia porque ya fue y no nos podemos quedar en el hubiera, si tal vez, si acaso, en este momento mi pensar es que debemos abrazar el pasado y aceptarlo, pensar en el futuro sin obsesionarse y disfrutar el presente que es lo único seguro que tenemos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Pienso que son varias personas que han sido fuente de inspiración: Mi Abuelo fue una persona perseverante, fuerte y dedicada a sacar adelante a su familia; mi Mamá me inspiró a renunciar y estar con mi hija, así como ella lo hizo cuando mi hermana y yo estábamos pequeñas, y trabajar desde casa; mi Papá siempre ha querido complacernos y consentirnos en todo, sus hijos siempre hemos sido su prioridad y ha trabajado duro para darnos lo mejor; mi Esposo es mi polo a tierra, una persona sensata y su opinión siempre es muy importante para mí; mi Hija me ha inspirado a cambiar y crecer como persona. Doy gracias infinitas a Dios por permitirme crecer en una familia unida y amorosa, que me han apoyado incondicionalmente: papás, hermanos, abuelos, tíos, primos, esposo e hija.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasé en ideas anteriores para emprender, pero en vez de limitarme a tirar la toalla me motivaba a pensar en una idea mejor a desarrollar, he sido muy soñadora, arriesgada y segura de que puedo lograr lo que realmente deseo y me hace sentir bien.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, me siento orgullosa de pertenecer a Mompreneurs Colombia, una comunidad maravillosa de mujeres emprendedoras que al igual que yo, tienen muchos sueños y proyectos; entre todas nos apoyamos, creamos ideas para ser reconocidas, para crecer nuestro emprendimiento y para ayudarnos como mujeres emprendedoras, amas de casa, esposas, mamás, hijas y amigas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda alguna me atrevo a contestar que sí, nuestro propósito con Huellas Mágicas, es servir de apoyo y guía a aquellas familias que deseen desarrollar sanamente, con sus niños, cinco aspectos claves en la vida: espiritualidad, emociones, destreza manual,alimentación y finanzas, mediante productos que fortalezcan los vínculos emocionales y que dejen enseñanzas positivas mientras los niños se divierten.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo dirigiendo una gran empresa, creando productos educativos que ayudan a cambiar el chip de la crianza tradicional (autoritaria y sin límites) a una crianza consciente y respetuosa, en compañía de aliados claves que nos ayuden a sembrar esta semilla mediante cursos y capacitaciones, como complemento a nuestros productos. Me veo viajando con mi familia, conociendo muchos lugares y culturas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han jugado un papel muy importante, ya que gracias a su apoyo Huellas Mágicas ha podido crecer, con sus compras, sus recomendaciones con contactos y conocidos, motivación para seguir adelante, likes y seguidores en redes y recomendaciones para mejorar.

Continúe leyendo: Ella creó un negocio gastronómico en Londres con sabor a Colombia

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me gusta mucho ayudar a los demás, que logren también su independencia, que sueñen y cumplan sus metas, enseñarles y ayudarles desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es indispensable contar con un equipo de trabajo dispuesto a ayudar y con el mismo enfoque de crecimiento, mi equipo de trabajo siempre ha estado compuesto por mi esposo e hija, ellos son incondicionales, mis hermanos y mis papás también están presentes cuando los necesitamos; todos ellos han jugado un papel importantísimo en el crecimiento de Huellas Mágicas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Desarrollar productos que fortalezcan vínculos y construir una empresa que edifique en sociedad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hay que vivir cada etapa y no pensar que todo va a fluir de la noche a la mañana, ser siempre constante, optimista y aprender a diferenciar en que situación se puede seguir luchando y cual definitivamente hay que soltar para avanzar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚