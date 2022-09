Ella creó un kit para las niñas que tienen su primera menstruación

Monica Pico Shaw, emprendedora de 28box. Foto: Cortesía 28box

“El kit está enfocado en el amor propio y en el cuidado en esos días del mes, no en el sangrado, es decir, no trae ni toallas, tampones o productos de aseo. Esta etapa en ocasiones puede llegar a ser difícil para las niñas, nos avergüenza hablar del tema, sobre todo con nuestros papás, pero 28box busca que veas la menstruación de una forma más amable y positiva, ya que no se trata únicamente de sangrar cada mes, se trata también de conectarnos con nuestra feminidad, amarnos y cuidarnos. Esta cajita trae 10 detalles que te conectarán con tu amor propio, cuidado y trae información importante sobre esta nueva etapa que en 28box llamamos el planeta rojo”, así lo va contando Mónica Pico Shaw, la emprendedora detrás de esta idea de negocio femenina que orienta, educa y apoya a las niñas que están experimentando cambios en sus cuerpos. Hicimos un recorrido por su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 39 años, Diseño Gráfico y cocina.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea nació en agosto del 2021 y mi idea fue crear un kit para la menstruación, en un principio se creó para todas las mujeres como un regalo, sin embargo, vi que no había nada para las niñas que iniciaban esta etapa, así que decidí enfocarme en ese nicho porque es importante desde ahí cambiar la forma en que las mujeres vemos la menstruación, modifique algunas cosas y enfoqué el producto hacia ese foco.

Mi cliente principal son los papás y este regalo le ha ayudado tanto a las niñas como a ellos, ya que ellas se abren mas fácilmente a hablar del tema con ellos y a su vez disfrutan del kit.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Por ser mujer es mucho mas fácil pensar en lo que queremos y necesitamos esos días del mes, pero en mi adolescencia fue difícil entender este tema. En ese tiempo era un poco mas tabú que ahora, entonces quise crear algo que tuviera todo lo que las chicas necesitamos en esos días y que a su vez fuera un lindo detalle e innovador.

Entonces se me ocurrió el kit con 10 detalles (medias calienticas, te de manzanilla para los cólicos, maíz pira para ver películas, chocolatina, dulces para los días grises, una bolsita térmica, una manillita para recordar el amor propio, un mug para las infusiones, una mascarilla y un colágeno de labios para hacerse un pequeño spa). Todos los detalles son pensados con un propósito y todo esta enfocado en el amor propio que nos cuesta tanto a las mujeres.

Compré para las primeras 10 cajitas y con el tiempo le fui dando forma a mi idea, logrando que se viera bonita y llamativa y le vendí a mis conocidos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En un principio puse de mi dinero y fui comprando de a poquito, porque me daba miedo que no funcionara o que no se interesaran, y con el tiempo en redes fui pagando publicidad y me pedían más, entonces mi papá me prestó para comprar mis primeras 100 cajas y todo lo que necesitaba. Fui vendiéndolas y así le fui pagando lo que me había prestado, ya después con las ganancias se fue moviendo. Y así he podido solventar gastos y comprar mas material, ahora compro de a 100 y pues los precios bajan por ser al por mayor. Poco a poco voy aprendiendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que las niñas empiecen a ver esta etapa de la menstruación de una forma mas amable y positiva y también que los papás puedan acercarse a hablar de este tema de una forma mas fácil y menos incomoda para ellas. Estoy cambiando un poco la mala fama que tiene la menstruación y la idea de que es difícil y “desagradable”, por algo más amable y natural como realmente es.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, me encanta mi emprendimiento, me gusta cortar las cosas, me encanta saber que a las niñas les gusta mi idea, me levanto feliz a empacar las cajitas que tengo para ese día, me encanta recibir los mensajes de los papás diciéndome que pudieron hablar mas fácilmente del tema con sus hijas. Amo mi proyecto y me veo por mucho tiempo más aportando y siendo feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, la verdad disfruto mucho lo que hago y sé que es una buena idea, que no solo se trata de ganar dinero sino que estoy aportándole al mundo con este emprendimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Pienso que lo más duro de emprender son tus miedos e inseguridades, el pensar si tu proyecto le va a gustar a los demás, cuestionarse si las personas pagarán por eso, miedo a que compres las cosas y no funcione y qué hacer con todo eso, si no tiene el impacto que esperaba. Pienso que es vencer esas inseguridades y lanzarte a hacer algo que te guste y disfrutes, que no tengas que trabajar sino que te levantes feliz de hacerlo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si creo que por fin cumplí mi sueño, siempre soñé con crear algo que aportara al mundo y bueno siento que este kit hace la diferencia y le aporta mucho a las niñas y a sus papás. Lo que me falta quizás por cumplir, es que más niñas puedan tener este kit y más personas me conozcan, seguro con esta entrevista me conocerán más.

10. ¿y ahora qué? ¿qué sigue?

Pienso que lo que sigue es crecer más, llegar a otros países y que muchas personas me conozcan y conozcan mi idea.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, pienso que puede llegar a otros países.

12. ¿Para crecer, recibiría inversión de un desconocido? ¿le cedería parte de mi empresa?

Pienso que en algún momento que me tocaría buscar inversionistas para que mi negocio creciera.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Crear un emprendimiento de algo que no conozca o solo por ganar dinero. Lo que hagas debes hacerlo pensando más en el beneficio que puedes aportarle a las personas y el dinero llega solito.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás me inspiran todo el tiempo, son personas a las que les gusta emprender, crecer, trabajar y siempre han apoyado mis sueños.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿pensé en tirar la toalla?

Había emprendido muchas veces, pero me sentía perdida y no me gustaba mucho lo que hacía, con este emprendimiento como les digo disfruto cada cosa, pero en ocasiones si he pensado en abandonar o me vienen dudas a la cabeza, sin embargo, mi familia me da ese empujón y los mensajes de las mamás y de las niñas me levantan y me ayudan a seguir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Pues me gusta mucho leer sobre crecimiento personal, hago cursos sobre emprendimiento y así. Me parece importante llenarse de pensamientos positivos y de motivación para precisamente no caer en estos pensamientos de fracaso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, si las niñas aprenden que su menstruación es algo natural y lo ven desde una perspectiva positiva y amable, muchas cosas podrían cambiar. Y pienso que es importante que los papás hablen con sus hijas de este tema sin pena, sin tabús, sino de una forma natural y así podríamos evitar embarazos no deseados y hasta abortos, ya que muchas niñas se informan mal por pena o por miedo con sus padres.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y como veo a futuro mi emprendimiento y mi empresa?

Me veo llevando a 28box por muchos países y con una empresa solida y generando empleo. Y yo feliz viajando y llevando este mensaje a muchas mas personas.

19. ¿Qué papel ha jugado mi familia y mis amigos?

Mis papás y mis hermanos han sido mi apoyo mas grande, siempre me motivan, me impulsan, creen en mi proyecto, me ayudan con conocimiento, son una bendición y mis amigos también, creen en mi y en mi sueño y me impulsan a vender más y a ver más allá de mis miedos. Gracias a todos los que me han acompañado en este sueño y a mi familia la amo inmensamente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, pienso que si yo pude, otros lo pueden lograr, lo importante es jamás olvidarse del propósito que tiene tu emprendimiento y enfocarte en tu sueño y no en cuánto vas a ganar, el dinero es importante pero al final el dinero es energía y es la retribución que te da la vida por lo que tu das o aportas al mundo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo soy yo, pero mi familia me ayuda mucho, mi hermana y mi hermano me ayudan con las finanzas, mientras que mis papás me dan ánimo todo el tiempo. Pero la parte operativa es toda de mía.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En este momento no hay nada así para las niñas, entonces pues eso hace la diferencia, creé algo único, bonito y funcional. Cada kit trae detalles únicos y bonitos para las niñas. Y bueno que todo lo que hago lo hago con mucho amor y disfruto lo que hago y pienso que esa energía se siente y se transmite.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Dios está enamorado de tus sueños, si haces todo con amor, llegan oportunidades, cosas bonitas...no es fácil emprender pero una vez que te quitas los miedos o más bien luchas a diario con ellos y les ganas vas a lograr muchas cosas increíbles. Todo requiere de constancia, seguridad, disciplina, respetar tus finanzas y las de tu negocio y ser feliz con lo que hagas.

