Ella creó una marca de snacks saludables con fruta deshidratada

“Morango Chips es una marca que nace con el propósito de ayudar a las personas a cuidar su salud y tener una buena alimentación. Todo empezó en 2018 con un horno pequeño en la cocina de mi apartamento, probando con frutas y poniendo en práctica lo que había aprendido en la universidad. Luego, me fui a vivir al exterior y desde allá trabajé en una propuesta de valor que me permitiera sentir más cerca de Colombia, porque podía llevar lulo y guanábana deshidratada en mi maleta, y así aprovechaba que mis amigos extranjeros probaran frutas que no sabían que existían. Finalmente, regresé a Colombia en 2021 y consolidé la idea”, así va contando Karen Bastidas Gómez su idea de negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hicimos un recorrido con ella para saber qué espera de su emprendimiento a largo plazo y cómo sus productos impactan nuevas generaciones.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años, estudié Ingeniería Química. Soy PhD en Ingeniería Química y también PhD en Ingeniería de Ambiente.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació un día haciendo mercado en la plaza de Paloquemao. Mientras comprábamos fruta fresca con mi mamá, ella vio unos paquetes de piña y me dijo: - " Tu podrías hacer algo con esa fruta, ¿verdad? “.

En ese momento, pensé que esa sería la oportunidad de sanar mi relación con la comida (que no ha sido la mejor), y ayudar a otros con el mismo problema. Así, desarrollé snacks saludables a base de más de 25 frutas deshidratadas colombianas, que fueran fáciles de llevar en mi bolsillo, sin sentir culpa por mi alimentación, y al tiempo tenía un snack nutritivo y delicioso.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo ha sido un camino, empezó en 2018 con un horno pequeño en la cocina de mi apartamento, probando con frutas y poniendo en práctica lo que había aprendido en la universidad. Luego, me fui a vivir al exterior y desde allá trabajé en una propuesta de valor que me permitiera sentir más cerca de Colombia, porque podía llevar lulo y guanábana deshidratada en mi maleta, y así aprovechaba que mis amigos extranjeros probaran frutas que no sabían que existían. Finalmente, regresé a Colombia en 2021, y consolidé la idea.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empecé con poco dinero de ahorros propios (algo así como $800.000), todo lo que ganaba con los snacks se reinvertía. Así, Morango Chips empezó a pagarse solo, se producía lo que se podía con lo que había, hemos crecido lento pero seguro.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Morango Chips he logrado que las personas vean los alimentos saludables como una alternativa para brindarle bienestar a nuestro cuerpo. Luego de una pandemia, en la que ya no podemos comer una manzana fresca en la calle o tener opciones variadas que nos ayuden con la ansiedad para los que trabajan en home office. Además, ha sido una forma de mostrar la diversidad de Colombia en el exterior a partir de todos esos sabores exóticos que solo acá tenemos.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, agradezco a la vida tener la oportunidad de poder utilizar el conocimiento que tengo para hacer realidad mis sueños, el secreto es hacer lo que me apasiona en mi día a día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Yo creo que no, Morango Chips es un proyecto de vida que espero seguir cultivando y haciendo crecer. Es una ventana que me permitirá conectarme con el mundo entero, para llevar los sabores de las frutas colombianas más allá.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tuve el ejemplo desde niña de ver en mi familia como tenían sus propias empresas, entonces fue con ese enfoque con el que crecí. Sin embargo, comprobé que la mejor definición de emprender es que “El que persevera alcanza”, porque no es un camino cómodo, hay días fáciles y otros difíciles, pero todos llenos de muchas enseñanzas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He ido dando pasos para cumplir mi sueño, pero hace falta aún crecer para convertirnos en una multinacional que lleve los sabores de las frutas de Colombia como una alternativa saludable a muchos rincones del mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Dentro de los planes de Morango Chips esta empezar con los procesos de exportación. Además, tener una planta de producción que pueda ayudar con la compra de materia prima directamente a los campesinos de nuestro país. También, quiero generar investigación, desarrollo e innovación de manera que se impulse la conexión entre industria y academia, en pro de los alimentos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El sector de los alimentos suele ser escalable, esa es una de nuestras metas seguir construyendo una planta de producción propia más grande, capaz de tener un volumen de producción significativo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No considero recibir inversión de un desconocido, pero si hay espacios de networking en los que se conocen personas con gran experiencia y visión de negocios, que finalmente tendrían mucho que aportar. Las relaciones se construyen con personas que vibren en la misma frecuencia.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

De los aprendizajes más significativos y que no volvería a hacer, es tener una sociedad con personas que no compartan un mismo enfoque o proyección de la idea de negocio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Recuerdo ir en un avión y ver la película “The Intern”, en la que Anne Hathaway actúa como una mujer que creyó en su sueño y emprendió su empresa de ropa, demostrando que la pasión es la base del éxito. Me gustaría seguir a Steve Jobs, no solo por el enfoque que tenía como emprendedor, sino por la forma que creía que la vida ayudaba al emprendedor: “Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia”, “Tienes que hacer algo que te apasione, porque de lo contrario, no tendrás la perseverancia para llevarlo a cabo”.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No considero que fallar sea sinónimo de fracasar, muchas veces cuando nos equivocamos es una oportunidad de aprender para hacer las cosas de una mejor forma. Y claro, algunas veces he pensado en tirar la toalla, pero es la perseverancia la que me tiene en un continuo caminar, retándome a ser mejor que el día de ayer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Claro que sí, he recibido mucho apoyo de personas con mucha experiencia y gran calidez humana de la Cámara de comercio de Bogotá (CCB), la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia (UEI) y ahora Procolombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy segura de que sí, soy parte de la generación millennials y está en nuestro chip la intención de dejar un mundo mejor a generaciones futuras. Desde Morango Chips, nos preocupamos por desarrollar procesos sostenibles, que encuentren un balance entre el medio ambiente, la economía y la sociedad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero en 10 años, tener puntos de venta en diferentes países. También, ser una empresa en la que la innovación sea una bandera, que sea ejemplo de cómo las mujeres latinoamericanas pueden hacer ciencia, y ponerla al servicio de la comunidad. Para que las personas que trabajen en Morango Chips sean felices por ir a trabajar, no solo por recibir una remuneración económica, sino por sentir que su trabajo diario impacta de alguna manera al mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Tanto mi familia como mis amigos han sido parte fundamental de todos estos sueños, son los fans número uno: los primeros en probar los productos, en dar sus puntos de vista, en visitar los stands en ferias, en animarme cuando siento que me estoy perdiendo. Han sido el impulso, para seguir sin importar que muchas veces están en otro país.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es un si total, siento que las personas que me hablaron desde su experiencia me ayudaron a tener otra perspectiva de cómo hacer las cosas. No solo desde el conocimiento técnico, sino desde la experiencia, así que pondría mis aprendizajes al servicio de otros emprendedores para ayudar desde lo que estuviera a mi alcance.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Realmente he creado a pulso esta empresa por lo que no hay un equipo definido, pero podría decir que he recibido apoyo desde muchos frentes: organizaciones como CCB, UEI, Procolombia, mi familia, mis amigos y hasta los distribuidores de los puntos de venta. Todos los anteriores, no solo me han transmitido sus conocimientos, sino que han tenido roles de empacadores, decoradores, y hasta vendedores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me siento feliz que parte de mi pasión y alegría se puede ver en los paquetes de Morango Chips, lo que nos diferencia de los demás es la gran variedad de frutas disponibles y las líneas de venta en las que se pueden encontrar las frutas deshidratadas, convirtiéndolas en el corazón de snacks saludables. Además, creo que ofrecer un producto desarrollado por una mujer de ciencia muchas veces ha dado respaldo a los consumidores.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Siento que emprender es un estilo de vida que todos los días tiene algo que enseñarte, pero de los aprendizajes más significativos están: valorar la experiencia porque de esta vienen los mejores consejos, no somos perfectos por lo que podemos reconocer: un error, aprender y seguir, buscar mentores cuando no sabemos de un tema nos reducirá la probabilidad de fallar, aunque a veces nos cueste hay que tomar decisiones y afrontar sus consecuencias y finalmente, lo más importante y es que la pasión es ese impulso que no nos deja abandonar las cosas cuando se ponen difíciles, incluso esa pasión hace que la motivación no sea el dinero.

