Ella creó una casa de perfumería artesanal en Colombia

“NNT LAB es una casa de perfumería artesanal colombiana que crea fragancias sin género, elaboradas a mano con ingredientes naturales y sostenibles. Cada perfume está diseñado para conectar con las emociones, los recuerdos y la identidad de quien lo lleva, celebrando lo auténtico y lo creado con propósito. Inspirados en la filosofía de la slow perfumery, apostamos por la calidad sobre la cantidad, cuidando cada detalle del proceso: desde materias primas obtenidas en Grasse, Francia, hasta el trabajo meticuloso de manos colombianas que dan vida a cada aroma. Más que vender perfumes, creamos experiencias olfativas que cuentan historias y reflejan el alma de nuestra tierra”.

Aquí está la historia de NNT LAB en nuestro espacio de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, contada por Nina Toro, la emprendedoras detrás de esta marca colombiana.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

25 años, Mercadeo. He complementado mi formación con cursos especializados en moda y perfumería. El más reciente fue en el verano de 2024 en ISIPCA, en Versalles (Francia), una de las escuelas de perfumería más prestigiosas del mundo y la única con una Osmothèque, una biblioteca de aromas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre me ha apasionado el movimiento del slow perfumery, que, al igual que en la moda, apuesta por la calidad y la esencia sobre lo comercial. Desde muy joven buscaba perfumes únicos, pero me di cuenta de que en Colombia era casi imposible encontrarlos. Así nació mi primer perfume, Santal Wood, inicialmente vendido bajo mi marca de ropa Ninna Toro. Fue tanto el amor que descubrí por los aromas, que pasé de pensar todos los días en moda a pensar en perfumes. La falta de propuestas locales y latinoamericanas en esta industria me impulsó aún más a emprender.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Soy una persona muy determinada y he contado con el apoyo clave de personas cercanas. Mis padres fueron mis mentores y mi mejor amiga me ayudó con todo el diseño gráfico. Los primeros perfumes los elaboraba en el baño de mi casa y los clientes los recogían en la portería o yo misma los entregaba. A finales de 2022, entramos a nuestro primer concept store, y en enero de 2023 ya necesitábamos un contador y un administrador. En abril estábamos presentes en los concept stores más importantes del país, participamos en nuestra primera feria internacional y abrimos nuestra primera tienda física. Fue un año de caos hermoso y de mucho aprendizaje.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Desde muy joven empecé a generar ingresos. En 2015 tenía una marca de vestidos de fiesta que alquilaba y vendía. Mi mamá me dio el primer empujón y desde entonces he sido muy consciente del valor del dinero. Siempre supe que quería crear empresa. Tras graduarme, mis padres me apoyaron los primeros meses y cuando decidí dedicarme 100 % a NNT LAB, todo empezó a tomar vuelo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?

Estoy posicionando a Colombia dentro del universo de la perfumería artesanal. En nuestra tienda de Medellín recibimos turistas a diario, les dedicamos tiempo y les ofrecemos un recuerdo olfativo de su viaje. Todo es completamente artesanal, hecho por manos colombianas.

NNT LAB ha logrado un crecimiento sobresaliente, incrementando cerca del 70 % de sus ventas en Colombia durante el primer trimestre de 2025, frente al mismo periodo del año anterior. Actualmente, la marca cuenta con un equipo de ocho colaboradores en nómina, tres tiendas propias y ya tiene presencia en más de nueve concept stores a nivel nacional. Internacionalmente, también ha logrado posicionarse en más de 15 tiendas en Italia y está expandiéndose con fuerza en Estados Unidos. Además, ha colaborado con reconocidas marcas del mundo, y ha participado en eventos de talla mundial como la Milan Fashion Week, consolidando así su propuesta única dentro del universo de la perfumería artesanal latinoamericana.

6. ¿Soy feliz?

¡Muuuuy feliz! Me levanto cada día con un propósito claro. Amo tener un producto que puedo usar según mi estado de ánimo, clima o incluso la ropa que llevo. Me llena de orgullo saber que estoy creando empresa colombiana y generando empleo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy por hoy, no. Es mi bebé. Aún necesito enseñarle a caminar antes de dejarla volar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como empecé desde tan joven, se volvió algo natural. Lo más difícil fue encontrar mi esencia y decidir el rumbo. Claro que hubo miedo, pero me reconforta saber que estoy trabajando por mi sueño.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Apenas estoy empezando. Tengo 25 años y NNT tiene solo dos. Mi gran sueño es posicionar a Colombia en el mundo de la perfumería.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

¡Esto apenas comienza! Nuestro sueño es que cada persona pueda encontrar un “signature scent” en nuestros perfumes. Por eso lanzamos la colección A Scented Journey Through Colombia, una forma de conectar emociones, lugares y aromas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Totalmente! Empezamos en Colombia con 8 aromas, hoy tenemos 22. Vendemos en Italia, Puerto Rico, Panamá y estamos ingresando a Estados Unidos. Vienen nuevos productos y un proyecto en el que llevamos más de un año trabajando.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hasta ahora no hemos recibido inversión externa. Me encuentro en una etapa donde quiero conservar la libertad de tomar decisiones sin compromisos que me limiten.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de nada. Cada proyecto que emprendí me llevó a donde estoy hoy. Desde vestidos importados hasta ropa casual, pasando por productos para el hogar, todo esto me formó.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Vengo de una familia de mujeres fuertes y creativas. Mi abuela tenía una boutique en Barranquilla y mi mamá también estuvo en el mundo de la moda. Ellas son mi mayor inspiración.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No lo llamaría fracaso, pero sí he tenido momentos de duda. Lo viví especialmente al salir de la universidad, cuando me debatía entre buscar un trabajo o apostarle al 100 % a mi proyecto. Tomé el camino que me hacía feliz.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, he participado en ferias donde se generan conexiones valiosas. Además, pertenezco a la Asociación de Emprendedores, organizadores de la feria VASSAR en Bogotá, donde compartimos ideas, proyectos y apoyo mutuo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si no creyera que trasciende, no lo haría. Quiero dejar un legado y poner a Colombia en el mapa de la perfumería.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Es difícil prever el futuro, pero deseo estar construyendo mi familia y ver a NNT posicionada globalmente como la marca de perfumería artesanal colombiana.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido mi motor. Mis padres y mi mejor amiga son parte esencial del equipo. Confío plenamente en ellos, incluso ahora que vivo fuera del país.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! Siempre he tratado de ayudar desde mi experiencia, compartiendo contactos, ferias y proveedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Fundamental. Formar equipo y delegar fue lo mejor que hice. Hoy son como familia, y gracias a ellos, NNT ha llegado muy lejos en diferentes mercados.

22. ¿Cuál es mi sello personal?

Soy una persona que cumple lo que se propone. No descanso hasta lograrlo. Amo crear y encontrar caminos para hacer realidad cada idea.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Todo. Desde habilidades prácticas hasta lecciones de vida. Emprender ha sido mi verdadera universidad. He aprendido sobre Colombia, su magia y cómo conecta con el mundo a través de los aromas.

