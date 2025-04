¿Qué debería hacer un buen líder cuando se enfrenta a la competencia?

Jack Ma, CEO de Alibaba Group. / Anthony Kwan/Bloomberg Foto: Bloomberg - Anthony Kwan

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

(Liderazgo) Justo cuando andaba en medio de lecturas de casos de negocios que detallaban historias empresariales con problemas en la gestión de su talento, mientras estudiaba mi MBA en una escuela de negocios en Colombia, un par de casos me llamaban profundamente la atención: en uno de ellos, un alto ejecutivo llegaba a liderar la operación de una empresa del sector minero energético en un país africano. Su hoja de vida era intachable y aterrizaba con todos los honores ganados en los trabajos anteriores. Pero en ese lugar se enfrentó a varios líderes de una comunidad que, con una evidente carga de corrupción, le exigían dinero a cambio de aportarle permisos para seguir adelante con la tarea de la empresa. Él, que siempre se negó a ceder, indagó cómo se habían desarrollado otros negocios. Los que aceptaron, estaban operando. Los demás no.

Se nos preguntaba a los estudiantes que, si estuviéramos en los zapatos de ese ejecutivo, ¿qué haríamos? Y en un salón de clase, bastante variado, los que estaban acostumbrados a mostrar resultados dejaron ver rápidamente su posición. Otros buscaron alternativas, pero estaba claro que no podría un extranjero cambiar la realidad de un país culturalmente acostumbrado a esas prácticas. Y los que preferían dar un paso al costado, entregar el cargo y devolverse a su país como desempleado y la sensación de no lograr cumplir con la tarea exclusivamente por agentes externos. ¿Usted qué haría?

Y el otro caso era sobre toma de decisiones en medio de un ambiente competitivo, pero no por la cultura de corrupción de los líderes en cargos públicos, sino porque la competencia era tan agresiva que rápidamente igualaban precios, los mejoraban y hasta sacaban nuevos y mejores productos que la empresa objeto de estudio. Y el gerente general de la empresa ya no sabía qué más hacer. Los números de la compañía estaban en picada y se nos pedía tomar decisiones en medio de la turbulencia. ¿Usted qué haría?

Siempre, de entre los más de 30 estudiantes, surgían todo tipo de alternativas, y no se trataba de encontrar la respuesta ganadora o la que más se casara con nuestra propia forma de pensar. Al final eran casos escritos por profesores u otros estudiantes de maestría de otras escuelas de negocios del mundo que buscaban acercarnos a otras realidades probablemente lejanas para muchos de nosotros. Pero, como en la vida nunca se sabe, hay que estar preparados cuando se trata de liderar.

Entonces, vale la pena escuchar a quienes hoy han construido verdaderas compañías desde cero cuando hablan de cómo liderar. Por ejemplo, Jack Ma, el creador de Alibabá, el mayor comercio electrónico de China, cuando lo dice sin sonrojarse: “No temas a la competencia. En lugar de tener a la competencia, aprende de ella. Observa a tus competidores, entiende lo que están haciendo bien, y busca oportunidades para diferenciarte”.

Básicamente, lo que nos dice es que en vez de darnos por vencidos, lo que hay que hacer es saber leer la realidad, entender qué caminos posibles hay y, si es el caso, encargarse de labrar un nuevo camino con el aprendizaje de los otros que están trazando los competidores. “La competencia puede ser una fuente de inspiración y motivación para mejorar constantemente”, agrega Ma.

El mejor retrato de eso es la industria automotriz, de cómo los fabricantes coreanos, cuando decidieron crear nuevas máquinas con herencia de estilo europeo a velocidad de mercado japonés, entendieron que una buena jugada podría ser empezar por el diseño. Y así fue, contrataron a la cabeza de diseño de una de las marcas más exclusivas de Europa, renovaron el portafolio completo de una de sus marcas insignias y el mundo entero empezó a comprar carros hechos en Corea del Sur a tal punto que se convirtieron, como país, en uno de los jugadores más grandes del mundo en este negocio. Lo que hicieron fue aprender de la competencia para hacerlo mejor que ellos.

Y si hablamos de liderazgo, vale la pena recordar esto que dijo Jack Ma durante uno de estos encuentros globales del Foro Económico Mundial: “De los 18 cofundadores de Alibabá, muchos creen que somos legendarios: ”Vaya, eres fundador de Alibabá, debe ser grandioso”. Sinceramente, la mayoría no podía encontrar trabajo, no éramos inteligentes, ninguno se graduó de una gran universidad. Pero siempre estuvimos listos para aprender. Creemos en el futuro, si trabajamos juntos aprenderemos. Mejoraré y estaremos allí. Les dije para el primer año: “No lo olviden, será vicepresidentes”. Porque si somos exitosos, contrataremos personas más inteligentes que nosotros. Si solo contratamos personas más tontas que nosotros, estaremos en problemas. Si contratamos personas más inteligentes, la compañía crecerá y estarán felices porque esa es la misión que tenemos. Entonces siempre digo: No hay una persona en el mundo que esté lista para ustedes, siempre encontrarán a las mejores personas trabajando juntos, entrenando. Si ustedes los entrenan, ellos también los entrenarán a ustedes y tendrán la oportunidad de construir en equipo”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚