Ella creó una empresa especializada en gas natural vehicular para motocicletas

Ella es Deinar Agudelo, la emprendedora que le dio vida a 'Natural Motos', una empresa que trabaja a favor del medio ambiente con un negocio que promueve la movilidad sostenible. Foto: Cortesía Natural Motos

“¿Qué he logrado en estos años? primero el reconocimiento metropolitano sostenible 2018 en movilidad sostenible del área metropolitana, gracias a Dios, logré confianza en el sector de Gas Natural Vehicular de las más grandes empresas como el gremio de Naturgas y el apoyo incondicional de la mejor ensambladora de motos del País (AKT MOTOS). Logré la tan ansiada norma tal como la había propuesto tiempo atrás, aquella que nadie había podido gestionar en el país: la resolución 0957 de 2012, próxima a tener actualización y donde incluyeron las motocicletas con GNV 0Km2″, así lo cuenta Deinar Agudelo, la fundadora de Natural Motos, hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Deinar Agudelo Ortiz, 44 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Implementar un kit de GNV para motocicletas. Nació en el año 2010, me gusta contar siempre donde nació esta idea “loca” como muchas personas me decían. Un jueves tipo 9:00 p.m. me encontraba en una estación de gasolina en Envigado, cuando llegaron varias motos las cuales hacían un recorrido hacia el oriente antioqueño(Rionegro)… la verdad el humo era impresionante, se generaba una gran contaminación ambiental. En ese instante comencé a investigar posibles soluciones, se me volvió un reto personal, y me dije “hay que hacer algo por el medio ambiente”, esta búsqueda me llevó mucho tiempo y la solución se hacía más latente en todo momento: motos con gas natural vehicular.

Comencé a dar mis primeros pasos, pero para llegar a hacer algo, tuve que desarrollar mi propio objetivo en otros países ya que en Colombia no está presente esta tecnología. Viajé a Argentina cinco veces, 90 viajes a Bogotá y seis a la ciudad Cali, este largo camino me llevó a tocar muchas puertas: ensambladoras de motos, Empresas Públicas de Medellín, Ministerios (de Comercio, Minas y Energía, Transporte, Medio Ambiente) alcaldes, diputados, senadores, incluso, al Presidente de la República y muchas más entidades del gobierno.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Tocando muchas puertas, tanto empresariales en especial ensambladoras de Motos como AKT Motos y gubernamentales. después de 11 logré que en Colombia hicieran una normatividad para que los vehículos de 2 y 3 ruedas 0km (motocicletas, motocarros y /o cargueros) pudieran circular con gas natural vehicular.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Este tema es el más fuerte ya que es un emprendimiento muy costoso, tuve que gastarme todos los ahorros que tenía, recursos de mis padres, préstamos y como se dice tradicionalmente abrir un hueco para cerrar otro.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado mucho reconocimiento en el sector del gas y de las motocicletas, lo más importante: el empoderamiento femenino. Estoy cambiando e innovando para contribuir al medio ambiente al trabajar con un combustible limpio.

6. ¿Soy feliz?

Soy inmensamente feliz y agradecida con Dios porque aunque ha pasado mucho tiempo, ahora se empiezan a ver los frutos de tantos años de esfuerzo, constancia, disciplina y perseverancia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

La verdad hace cinco años tuve la experiencia de vender el 50%, pero el socio que tenía no era paciente, en ese momento no teníamos norma para poder vendiendo, el sentía que ya no podía apostar más y decidió venderme de nuevo las acciones. Me tocó muy duro para volver a recuperar ese 50 %, pero gracias a Dios lo logré.

En el momento quiero seguir impulsando las ventas, para que el valor de Natural Motos sea más grande.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No ha sido un camino fácil, como les manifesté al inicio, siento que el país está muy flojo en el apoyo real a los emprendedores, mi emprendimiento es de gobierno y me ha tomado muchos años vincularlo, porque justo allí fue donde me cerraron más puertas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Gracias a Dios estoy cumpliendo mis sueños. Me falta seguir trabajando en nuevos proyectos que ya tengo en mente, que al igual son con combustibles limpios y poder llegar a otros países con Natural Motos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En el momento nos encontramos en lanzamientos por diferentes ciudades con el Karguero 3w 200 con GNV de AKT Motos. Se espera para finales de este año o primer trimestre de 2023 lanzar las Motocicleta NKD 125 con GNV y otros dos proyectos con nuevos combustibles limpios en vehículos de 2 y 3 ruedas 0km en Colombia.

También se están adelantando conversaciones con otros 4 países de Suramérica (Perú, Chile, Bolivia y Argentina para llegar a estos lugares con Natural Motos, ya que somos pioneros en esta región y puedo decir que en Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Muy escalable, nacional e internacionalmente hablando. En Colombia, las motocicletas son el 57% del parque automotor, adicionalmente cuento con la única tecnología de combustibles limpios para dichos vehículos, detrás de todo esto se pueden abrir muchas más puertas que se van relacionando, por ejemplo, un taller único de conversión, certificaciones, tecno mecánica, ventas de aceites exclusivos para los dos combustibles, repuestos, seguros y mucho más.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Natural Motos no recibiría inversión de un desconocido ya que el valor más importante que tenemos es el ser humano, y en cuanto a ceder parte de mi empresa, claro, la posibilidad de tener un socio que aporte tanto en dinero como en ideas es importante para cumplir los objetivos y llegar a lo que tanto se desea, siempre estaré dispuesta a escuchar, pero ya con más sabiduría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Siento que todo el camino que llevo fue muy importante para lo que he logrado, incluso esas puertas cerradas y las veces que me equivoque en escoger equipo de trabajo. Considero que las cosas negativas que me pasaron fueron valiosas para el crecimiento y madurez que tengo hoy.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Poder contribuir con una solución a la problemática ambiental que atraviesa no solo Colombia sino el mundo entero. Me inspiró la salud de las personas, en especial los niños y los ancianos, ya que es donde se refleja más la alta mortalidad entre las enfermedades crónicas respiratorias. Soy una mujer muy espiritual y admiradora de algunos personajes de la Biblia y con los que me identifico, son mi inspiración para creer que todo es posible.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siento que no he fracasado, soy muy positiva y lo más importante es que siempre quiero mejorar en las falencias que se me presenten. Ha pasado mucho tiempo, diferentes piedras en el camino que me llegaron a generar muchas dudas, no sabía si renunciar o seguir. Pero gracias a Dios y a todos esos “NO”, me di cuenta de mi fuerza y tenacidad para seguir insistiendo en lo que hoy tengo y eso es ganador.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Tuve la oportunidad de estar en un programa del Área Metropolitana de Medellín en Emprendimiento Sostenible Metropolitano y Créame en el 2018.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí claro, más que un emprendimiento es una empresa que se va a posicionar, no solo nacional sino también internacionalmente, en donde futuras generaciones van a poder seguir trabajando en ella, para lograr reducir la mortalidad en las enfermedades respiratorias y ante todo mejorar la calidad de vida.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Soy muy visionaria y me veo con una empresa que tiene varias alternativas en combustibles limpios en vehículos de 2 y 3 ruedas 0km, aportando a una movilidad sostenible y transcendiendo a otros países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Dios y mi familia han sido el pilar más importante, me apoyan siempre, me aconsejan, han estado ahí en los momentos mas difíciles, en especial mi hija, a la que le ha tocado vivir todas mis ausencias por conseguir este sueño.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, es otro sueño el de inspirar y poder aportar desde mi experiencia en este largo proceso, brindar charlas motivacionales donde el objetivo principal es el de " Sí se puede”, “Voy a lograrlo” y sobre todo ayudar a que las mujeres se empoderen y salgan adelante por sí mismas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Soy madre cabeza de hogar, cuando inicié este camino mi hija tenía 14 años, le empecé a insistir que Natural Motos sería el futuro de las dos, que debía prepararse para que me acompañara apenas terminara el colegio y continuara la universidad, ya tiene 26 años, aprendió todo el proceso, es mi sombra, mi apoyo, la conocen en el sector.

Adicionalmente cuento con dos ingenieros demasiado valiosos, inteligentes con el mismo enfoque que tengo que es aprender cada día y estar a la vanguardia, todos somos lideres en cada función. Mi equipo de trabajo es Valentina Hernández Agudelo, el Ingeniero Luis Ordoñez Zapata y el Ingeniero Omar Naranjo Ocampo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una mujer luchadora, insistente, persistente, nada me queda pequeño, mi diferencia ante los demás es la manera de ver las cosas, siempre soy alegre sin importar las adversidades.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A tener fe en que los sueños grandes llevan tiempo, confiar en mí misma, tener mucha paciencia, aprender de los errores y lo más importante dejar los miedos, ya que el camino era largo con muchos obstáculos y enfocarme en cumplir mis metas. Aprendí que a veces debemos perder para ganar.

