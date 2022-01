Ella creó una feria que visibiliza emprendimientos colombianos

Ella es la fundadora de SOE, el emprendimiento que visibiliza por medio de ferias ideas de negocios colombianas. Foto: Cortesía Tatiana Villanueva

“Estamos convencidos que en esta nueva realidad, unidos, apoyando a los emprendedores; ayudándoles a estabilizar sus finanzas y brindándoles la oportunidad de tener más clientes satisfechos, hacemos país reactivando la economía”, asegura Tatiana Villanueva, fundadora de SOE, el emprendimiento que hace una oda a las ideas de negocio colombianas, potenciándolas a través de una feria que llega de manera presencial a Bogotá, en febrero del 2022, y con la que busca no solo traer experiencias diferentes y enriquecedoras para sus asistentes y participantes, sino además, apoyar a los emprendedores colombianos.

En nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos hablamos con Villanueva acerca de este espacio colaborativo para empresarios del país y su impacto en el mercado nacional.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Ingeniera Industrial con especialización en Gerencia de Proyectos y Certificación en organización de eventos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

He tenido dos emprendimientos a raíz de certificarme como planeadora de eventos, uno de ellos realizaba eventos y decoraciones, con este empecé a participar en ferias con la ayuda de mi esposo y allí nos dimos cuenta de que este tipo de feria más allá de ser un negocio no pasaba, pero desprotegía al emprendedor. Así que nos unimos con varios de ellos y decidimos crear Startup Ideas Colombia que no solo ofrecieran apoyo comercial, organizando estos eventos, sino que generara una relación duradera con los emprendedores dándoles acceso a capacitaciones y grupos de ayuda para hacer de sus emprendimientos grandes empresas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con la ayuda de mi esposo, familia y sobretodo con empeño para poner en marcha nuestra plataforma.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Pedí prestamos y como el sector financiero no es de mucha ayuda (pues no creen en emprendimientos sino en empresas que tengan varios años de constituidas y tengan ingresos), mi familia me ayudó, creyó en mí y reunieron para prestarme y poder arrancar con nuestra plataforma digital.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos impactado a los emprendedores ayudándolos a estabilizar sus proyectos, haciendo ferias que rompan paradigmas y que puedan llegar a todo público, acercándolos a otros emprendedores.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz pues veo resultado y tengo un gran equipo que me apoya en cada locura.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, todavía falta mucho por hacer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro pues no es fácil abrirse camino y encontrar gente que crea que se puede lograr.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, pero hace falta camino para posicionar la empresa y hacerla un referente de emprendimiento y ayuda.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir expandiendo el proyecto, llevarlo a otras ciudades de Colombia y posicionar las ferias aún más.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si total, tiene mucho todavía para hacer de él, el mejor semillero de emprendedores.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, siempre y cuando tenga una visión de ayuda y no solo de rentabilidad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creer en la palabra de la gente sin tener un respaldo de contratos firmados.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi esposo, mi familia me inspiraron. Me gustaría seguir los pasos de Ardila Lülle y Mario Hernández, pues son empresarios colombianos que hacen país y han hecho un gran emporio de sus sueños sin vender sus principios.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, fui resiliente y mi familia me animó a volver a intentarlo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, soy yo quien ayuda a otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, puede cambiar la forma de ver la economía del país y la forma de comercializar, sin ser agresivo o abusivo con los pequeños empresarios.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una empresa estable, de renombre que apoya la dinamización de la economía del país, generando empleos y emprendedores que vuelen muy alto.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante si ellos no sería lo que soy, no tendría lo que tengo, pues hasta mi esposo dejó sus sueños y empleo por creer en mí y salir los dos adelante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Todo el tiempo, es nuestra visión.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

De alta importancia, sin ellos Startup no seria conocida, visible y menos rentable.

Son Andres Amaris, quien es nuestro publicista; Marco y su equipo de trabajo, él es nuestro PR y el encargado de que Startup se posicione; Miguel Rodríguez ,quien además de ser mi esposo es el comercial y quien con su equipo hace que Startup cumpla sus metas y sea conocida.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi carácter y mi forma de ser, pues soy resiliente y no me voy nunca por las ramas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que con esfuerzo se puede y se logra, y que los sueños se pueden cumplir así creas que nunca vas a ser capaz.

