Ella creó una marca de alimentos saludables para mascotas

“Pet Brunch es la primera y única pastelería y restaurante en Santander para mascotas, avalada con registros ICA de producción y comercialización. Contamos con un portafolio de más de 28 recetas consolidadas en el mercado, siendo este uno de los portafolios en alimentos naturales más grandes del país. Este se divide en alimentos completos pasteurizados, snacks, días especiales: Halloween, Navidad, San Valentín, entre otros y cumpleaños con una línea tradicional y de chef.

Tenemos ya 7 años de conformación y más de 10 años en ideación. Nuestro equipo de trabajo directo son 12 personas, con más de 20 asesores externos, entre abogados, contadores, veterinarios, nutricionistas, diseñadores, fotógrafos y financieros, entre otros.

Contamos con 3 puntos de venta propios en el país (2 en Bucaramanga, 1 en Bogotá), de igual forma en Bogotá tenemos presencia a través de 4 distribuidores. En esta modalidad manejamos 2 ciudades más, Medellín y Barrancabermeja, estamos posicionados en 2 de las plataformas más grandes de consumo de Colombia Rappi y Laika. Despachamos a todo Santander también a Cúcuta, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Manizales.

Bucaramanga mueve el 70% de nuestro volumen de venta, seguida por Bogotá y Medellín, estas dos últimas siguen en expansión. Contamos con mas de 10 mil clientes con recurrencia, semanal, mensual o anual, dependiendo de la línea de consumo que manejan. Cada año celebramos más de 4 mil cumpleaños de mascotas, y a la vez desarrollamos el primer libro de recuerdos para llenar con las mascotas, llamado “Un amor sin límites”, así es el recorrido que nos va dando Brigitte Delgado Tarazona, la emprendedora detrás de Pet Brunch en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hoy les contamos su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años y soy Ingeniera Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Quería una idea sustentable, que se autofinanciará pero que cambiará las condiciones de vida de perros y gatos, una forma de cambiar la realidad de las mascotas.

Cree la primera pastelería y restaurante para mascotas del nororiente colombiano en el 2015 y por medio de esta quería validar cómo el mercado recibiría el concepto de alimentos 100% naturales, que ya no estaban en un paquete 2 ó 3 años sin refrigeración, pero tenían beneficios frente estas propuestas tradicionales sobre todo a nivel de la salud de las mascotas.

Pet Brunch comenzó como una línea de pastelería, con las primeras recetas de pastel de hígado, galletas de queso, albóndigas de carne con manzana y pasteles de cumpleaños, pero en el trasfondo estaba haciendo un proceso de investigación no solo a nivel técnico sino a nivel de conocimiento del mercado, para modelar la idea a lo que es hoy.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fueron años de investigación, práctica y de validación. Pet Brunch realmente nació para cambiar la condición de salud de mis perros (Bruno y Nala), los primeros adelantos los comencé a hacer sobre 2011-2012, en un momento de angustia por su salud, al encontrarme con el hecho de que nada en el alcance de nuestro mercado (Colombia 2011) podía ayudarles con sus condiciones, pero necesitaban un cambio.

Corrí con la fortuna de tener una visión global de diferentes modelos de negocio y comencé a revisar opciones fuera de Colombia, donde descubrí que la evolución en la industria de alimentos hacia lo natural y saludable, no solo estaba corriendo del lado humano, sino también se había desarrollado mucho para las mascotas. Comencé a investigar, acompañada de profesionales, asesores en el tema y contacté personas de diferentes partes del mundo.

Creo que otro factor que me favoreció es que soy una niña que creció rodeada de tecnología y desde mis papas vi que el mundo estaba a un clic. Me encanta aprender, leer, investigar, incluso en diferentes idiomas, para validar los conceptos y ver qué se dice de cada teoría en diferentes partes del mundo, así comenzó a tener forma mi idea de nutrición para mis perros.

Cuando comencé la aplicación, con cada paso en seguro, porque literalmente estamos hablando de mis mascotas, ninguna opción podía fallar, solo mejorar y mejorar. Los efectos fueron inmediatos y dieron de qué hablar en mi familia, amigos y personas cercanas, así fue como me fui dando cuenta que era un tema con potencial y más con el nivel de relevancia de las mascotas hoy.

Ha sido un proceso largo y es bonito ver cómo ha crecido todo, pues realmente todo comenzó como una idea en casa, manejada con mucha responsabilidad tanto en su concepto técnico y de nutrición, como financieramente. Inicialmente cuando comenzó todo yo tenía otro trabajo muy interesante y otro horizonte profesional, y aunque siempre intenté tener mis propias ideas de negocio, cuando comencé Pet Brunch, no supe de inmediato que sería mi proyecto de vida como lo veo ahora. Fue difícil, salir del camino que había trazado rigurosamente desde la universidad y que muchos otros de mis compañeros siguieron, para perseguir un sueño que muchas veces parecía sobrepasarme y estar algo loco, pero el esfuerzo, la constancia el trabajo y el querer hacer las cosas bien, dan sus frutos. Orgullosamente puedo decir que cada centímetro de mi empresa se construyó desde cero y eso nos da una base solida y fuerte para crecer cada día más.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Soy del concepto de que una idea por pequeña que sea debe ser autosostenible, desde sus inicios, claro que hubo capital de inversión y capital humano, fueron noches de trabajo duro, quizá no remunerado desde el comienzo, que llevaron a originar esa inversión.

En términos de dinero como lo mencioné anteriormente, tuve varios modelos de negocio, cada uno dejó frutos que me ayudaron a formar un capital; de igual forma corrí con la suerte de siempre tener un muy buen trabajo, por lo cual se me facilitó trabajar por amor al arte por un tiempo e invertir. Sin embargo, siempre con números muy claros, sabiendo que se invierte, se recupera y se reinvierte, para hacer crecer sin descapitalizar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Es una realidad hoy por hoy, tanto para los humanos como para las mascotas. La forma de alimentarnos, es la pieza clave de nuestra salud, así como también lo es que por años la industria en su afán de masificar, economías de escala, volúmenes, y productos con mejores márgenes que duren más tiempo en los hogares, esto llevó a los alimentos a ser cada día mas artificiales, y eso lo vemos reflejado en la salud a nivel mundial, tanto de humanos, como de mascotas.

Problemas de azúcar, obesidad, cáncer, deficiencias renales, alergias, entre otras, tantas patologías que son tendencia y no una buena, incluso desde las primeras etapas de la vida, son la consecuencia de años de mala alimentación. Cuando Pet Brunch comenzó, parte de mi sentimiento era de decepción por todas esas marcas grandes lindas, imponentes, que venden salud, vida, bienestar, a cambio de alimentos de precios de todo tipo, con comerciales con familias felices...ese no era mi caso y tampoco el de muchas personas que conocía con sus perritos enfermos, para mi era una injusticia y dolor.

Fue ahí cuando en medio del malestar de estar pasando por una situación grave de salud con mis peludos, dije “no, a mi una enfermedad o un tipo de alimentación, no me va ganar la vida de mis perros, si algo está a mi alcance lo voy a hacer”, y desde entonces han sido 15 años de felicidad y salud. Desde ese momento con mi perro más abuelito, que si envejecen, claro, es el paso normal del tiempo, pero no de esa manera acelerada e injusta, de la mano de dolencias y enfermedades, y mi gordito (así lo llamo yo) es el ejemplo vivo de eso, junto con todos mis perros que gozan de una salud excepcional, estamos cumpliendo nuestro objetivo, ofrecer la alternativa de transformar vidas a través de la nutrición, llevando mejores condiciones de vida a muchas mascotas y familias, para que puedan disfrutar de esos seres tan especiales, por muchos años más, con calidad y felicidad.

6. ¿Soy feliz?

La más feliz. Para mi equipo, para mí, para el que habla conmigo, tengo una empresa linda y feliz. Pet Brunch vende felicidad, amor, salud, tranquilidad, momentos y experiencias, eso llena y hace feliz. Pensar en cada esfuerzo que se está haciendo, que en alguna casa un perrito o gato mueva su colita de alegría, que una familia sonría porque un resultado médico mejora, que un papá se sienta orgulloso de su perro porque tiene el pelaje mas brillante y esté seguro con su alimentación o simplemente viendo cómo cada cumpleaños es un momento lleno de amor que une a la familia e incluso nos enseña sentimientos que transcienden especies, no tiene forma de medirse.

Yo trabajo 24/, y para muchos es por un resultado, una meta, una venta, y claro que cumplimos indicadores como todos, somos una empresa, pero siendo sincera me pierdo en el tiempo viendo el impacto que tenemos, los resultados, y cómo llegamos cada día a más mascotas que nos necesitaban, porque un día yo fui esa persona, esa familia y mi perro fue ese perrito que necesitaba un cambio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ya me han propuesto el tema, del todo no, sé que quizá para crecer o avanzar a nivel exponencial en algún momento tenga que hacerlo, pero también sé que Pet Brunch tiene mi esencia y no es que sea indispensable, incluso parte de mi reto actual es que sea una empresa que camine solita, pero siempre va a ser mi primer hijo, y así crezca espero poder estar en su camino, viendo las cosas desde mi perspectiva particular, la misma que le ha dado el toque para ser lo que es hoy.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Me encanta emprender, es el proceso más enriquecedor que se puede desarrollar en términos profesionales, desde mi punto de vista, quisiera tener tiempo y vida, para unas 3 ó 4 empresas más, pero fácil no es, es un proceso que te reta en todos los niveles de tu vida, y que incluso como un hijo, te va a pedir todo de ti, creo que puede ser el proceso más similar a ser madre y aunque es lo más lindo del mundo, nadie va a decir que es fácil.

Para mi una de las situaciones más duras, es haber tenido buenas opciones que quizá en algún momento pudieron ser mas fáciles, y por amor a mi idea haber dicho quiero la difícil y voy a construir desde cero, pero también es mi orgullo más grande y hoy puedo decir que me gusta lo que he trabajado, lo que he hecho para crecer teniendo un propósito claro más allá del dinero, un legado de vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun no y espero no llegar a verlo completo nunca, todo es susceptible a mejora, a crecer más y por ahora Pet Brunch para mí, es un bebé que camina. Mi sueño es mundial, porque sé y creo que el potencial que tenemos a nivel de conocimiento e idea, puede llegar a ser una empresa de carácter internacional, espero poder verlo como una de las empresas lideres en otros países. Mi sueño es que las mascotas coman bien, mejorar los índices de cáncer, obesidad, problemas renales, entre otros, y poder dedicarme a la investigación de temas más complejos, donde sé que puede haber resultados interesantes: un cambio realmente a nivel global de la forma de alimentar las mascotas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Posicionamiento en Colombia, y comenzar nuestra tarea de internacionalización.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente, incluso no solo en otros países o a nivel de volúmenes, sino a otras especies, muchas veces me he preguntado qué pasaría si existiera Pet Brunch para humanos, quizá comeríamos mejor, y por ende los índices en salud, también mejorarían.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Un desconocido muy conocido, así sí aceptaría un inversionista, incluso si viene de un circulo no conocido para mí, pero luego de revisar muy bien que tengamos la misma visión o una que no desvirtúe la idea y el objetivo de bienestar a través de la nutrición.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A dudar de mi capacidad, en algún momento llegué a hacerlo y cometí graves errores por falta de seguridad, está bien dudar, equivocarse, pero si uno mismo no se tiene fe, entonces quien, la gente aprovecha eso y está mal.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Yo tengo un momento muy personal. Hace 12 años pensando en que tenía algunas ideas de negocio, pero ninguna era Google, me encontraba en mi cama viendo el celular, encontré la línea del tiempo en el que muchos grandes emprendedores han desarrollado su idea y fracasado, todas eran antes de los 30, ya con algunos veintitantos dije: “me toca ya, qué voy a hacer?, siento que parte de mí se sintonizó con ese objetivo.

Me inspiran mujeres que han desarrollado sus ideas de forma admirable, como Mercedes Campuzano, Daniela Salcedo, Andrea Agudelo, su carisma, capacidad divina de vender su producto y de crear momentos y oportunidades, y sin lugar a dudas mis papás, yo soy empresaria y emprendedora por ellos, personas inquietas que todo el tiempo están buscando y desarrollando ideas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, muchas veces pensé correr de nuevo a mis zonas de confort, una vocecita interior decía “pero tú no tienes que matarte tanto, qué necesidad hay”, he tenido un par de momentos difíciles, en los que incluso personas cercanas me han dicho cierra y te dedicas a otra cosa, cualquier cosa que decidas la vas a hacer bien, ese es tu estilo, pero luego vuelvo a esa conexión en la que sé que por difícil que sea, es la que me demuestra lo que amo hacer y aquí estoy.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Realmente no, tengo amigos emprendedores, intento rodear mi entorno con comunicación del tema para nutrir mis ideas, mantener un ambiente adecuado para la creatividad e invención, estar recibiendo información de los clientes, retroalimentándome, escuchándolos para crear, buscar, investigar y crear esos momentos de duda, que nos hacen pensar, pero como tal una comunidad, no.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esa es la idea, que sea una idea que trascienda en todos los niveles.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero tener una empresa más madura, con mayor cubrimiento, si no es total de Colombia y canales establecidos, a otros países en crecimiento, de igual forma espero fortalecer algunas líneas en nivel investigativo, para poder llegar cada vez más a una población amplia de mascotas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi inspiración, en mi casa tenemos un dicho, somos 4 hermanos, 3 físicos y el consentido que es la empresa de la familia y todos tenemos que cuidarnos, ellos me enseñaron a ser emprendedora con su ejemplo, dedicación y trabajo duro. Además de que han sido mi apoyo incondicional e incluso ese empuje que necesitamos de vez en cuando, para sacudirme, diciéndome: “reacciona, yo sé que puedes, aquí estamos”.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, espero poder hacerlo, siempre que puedo a mi nivel o alcance, lo hago, siempre y cuando sean ideas que generen un valor en la sociedad, cuentan conmigo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Inicialmente tuvimos un equipo muy pequeño, incluso, éramos un primito que hoy es un gran chef y me ayudó a dejar volar muchísimo la imaginación, fue un apoyo muy importante en esos días de trasnocho y trabajo duro y viceversa. También mi familia estuvo muy presente y el equipo técnico, asesores, y especialistas que orientaron toda la base técnica y el desarrollo de conocimiento.

A medida que la empresa ha avanzado, el equipo ha crecido y ha sido muy importante encontrar personas que se identifiquen con nuestra razón de ser, pues sienten esa causa de salud y bienestar para las mascotas como propia, la viven la comparten y enfocan su energía y trabajo en ello, eso ha sido muy importante para crecer. Actualmente nuestro equipo cuenta con todo el área técnica que sigue siendo un soporte fundamental, no solo en desarrollo de conocimiento sino en empresa, abogados, contador, diseñadores que nos apoyan en cada proceso; así como el personal de ventas que sale todos los días sabiendo que tenemos el mejor producto y podemos seguir creciendo haciendo las cosas bien, que creen en la idea que es Pet Brunch tanto como yo y la llevan por todos lados con orgullo; y el equipo productivo, que tiene una responsabilidad y juega un papel vital, pues cuidan lo más importante, que cada receta se desarrolle y salga al público como debe ser, cumpliendo todos los estándares del proceso.

Yo los veo como una familia y en cada punto intento crear un lugar lindo para trabajar donde sean algo más que un resultado, que sepan que juegan un papel importante, además ellos en sí son importantes para la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona muy curiosa y creativa, me gusta dejar mi sello en cada aspecto, y que cada cosa por un producto que sea, sea un experiencia bonita, que se quiera repetir o se recuerde.

Mi sello personal es la creatividad, ando por la vida imaginando cosas o creándolas, pienso que veo desde la otra orilla, no me gusta ver todo desde el punto de vista que nos imponen, sino tener el mío propio.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Enseñanzas muchísimas, como persona seguridad en mi misma, sin confiarme, estar segura de mis pasos porque sé cómo llegue a ellos y qué los respalda.

En términos financieros organización, equilibro, a diversificar, y no arriesgarlo todo.

Para la vida, todos debemos intentar encontrar eso que hacemos bien y disfrutamos. Cada día en el trabajo, en la vida, van a existir situaciones que nos van a retar y nos van a llevar a decir “no puedo más”, pero es ahí cuando la voluntad de quiebre y el cuerpo no pueden más del cansancio; que el corazón, es el que debe decir yo si puedo, yo si quiero y lo voy a hacer porque esto es lo que amo.

