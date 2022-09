Ella creó una marca de alpargatas y sandalias sostenibles con el medio ambiente

Ella es María José Trespalacios, la emprendedora detrás de una marca que ya pisa fuerte en el mercado del calzado en Colombia. Foto: Cortesía tre

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 28 años, estudié Diseño de Moda y Mercadeo en la Escuela Arturo Tejada y tengo un énfasis en Asesoría de Moda y Visual Merchandising.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Trespalacios es el resultado de ver reflejados no sólo mis sueños, sino los de todas las personas que compran el producto. Nos dedicamos a hacer zapatos de verano como alpargatas y sandalias con una producción hecha a mano y un diseño con mensajes y bordados sobre los zapatos, que expresan emociones y buscan regalar amor propio a las personas que los usan.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Desde siempre me he considerado una persona creativa y una vez me entró la idea en la cabeza de hacer mi propia marca, lo consulté con mi familia, que son las personas más importantes y me dieron alas, no tenía nada, sólo sabía bordar a mano y diseñar, así que con lo poco me lancé sin pensarlo mucho y estaba decidida a dejarme sorprender, hago equipo con mi hermana, ella se encarga de las tareas no tan agradables y yo del resto, vamos aprendiendo en el camino.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En este negocio ha invertido todo el mundo, todas las personas que han creído en mi idea, empezando por mi mamá, mis amigas, etc. Cuando tenemos una necesidad más grande recurrimos a los bancos, endeudarse para poner andar una empresa es un riesgo que se debe tomar, se necesita capital para muchas cosas y después de algunos, años trabajando muy duro, hemos logrado sacar adelante nuestras deudas con el mismo negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Desde el principio mi hermana y yo pensamos mucho en cómo crear una marca que no sólo vendiera un producto, sino que realmente aportara algo. En en esta búsqueda, nos encontramos una fundación que recibe madres cabeza de hogar con sus bebés en gestación o muy pequeños, para ellas es muy difícil encontrar un trabajo por su momento de vida, pero sus gastos para vivir siguen y muchas veces nadie las apoya, así que ellas nos dieron la razón y el motivo para seguir adelante. Empezamos una etapa productiva de aprendizaje de bordados a mano en pedrería, y hoy en día ellas trabajan con nosotras en la producción de los bordados que son hechos 100%, por estas mujeres, ese es nuestro producto más vendido, no sólo porque son lindos y muy cómodos, sino por la dedicación y amor que ellas le impregnan.

6. ¿Soy feliz?

¡Soy muy feliz con lo que hago!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ahora mismo no, espero nunca tener que venderlo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No sé si soy una persona muy optimista, pero al menos en este aspecto de mi vida (el emprendimiento) nunca me he sentido arrepentida o “en peligro”, esta es una pasión, aunque no voy a negar que no tener muchas seguridades como las que te da un empleo, a veces es duro, muchas veces no llegamos a la meta y no puedo dejar de pagarles a mis empleados, así que me toca “apretarme”.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, aunque si algo he aprendido en esta montaña rusa del emprendimiento es que siempre nos sorprende y muchas veces llegan mejores cosas de las que hemos planeado, así que seguro faltan muchas más, además, cuando alguien decide caminar en unos Trespalacios, cumplimos un nuevo sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos seguir creciendo nuestra comunidad de madres cabeza de hogar, que sean muchas las mujeres que puedan aprender este oficio tan hermoso que podemos hacer con las manos, además, ser más fuertes en nuestro e-commerce, servicio al cliente, en la línea masculina que aún está en etapa muy temprana (a los hombres les ha encantado)… llegar a Europa con Trespalacios es aún una tarea pendiente, lo importante es que conozcan el talento colombiano en muchos lugares del mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, trabajamos en eso y siempre tratamos de tener muy buenos márgenes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí recibiría inversión, de hecho, en Colombia hay fondos para emprendedores en los que dan muchas facilidades y le apuestan 100% al emprendimiento, si es de una persona que no conozco, no sé, todavía me da un poco de miedo ese tema, por ahora veo hasta donde aguanto.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creer que todo lo puedo sola, abarcarlo todo es imposible, uno se vuelve loco y siempre hay gente que sabe más que uno en muchas cosas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No quiero sonar cliché, pero mis papás, de ellos he heredado la vena emprendedora, los dos tienen grandes ideas y me han enseñado que todas las cosas, si uno las hace con amor, siempre van a rendir buen fruto. Me gusta seguir a Jesús, él sí que tenía buenas ideas, pero sobre todo disposición para lo que fuera.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, obvio, muchas veces no me salen las cosas como quiero y me hacen repensar si esto es verdaderamente lo que debo hacer, también comentarios y la horrible comparación que uno mismo se hace con otros, he tenido que aprender que todos tenemos procesos y caminos diferentes y que todo hay que celebrarlo, todos los días se logra algo nuevo y no hay que menospreciar esas pequeñas cosas del diario.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, hago parte de Panal, aunque la verdad no soy la más juiciosa, pero es una gran comunidad que siempre esta ahí cuando me siento perdida, Mayra es una gran mujer que construye alrededor de nosotros. Algo increíble que llegó a nuestra vida es poder ser parte de Local en Parque La Colina Centro Comercial, es una gran vitrina para los emprendedores además promueven nuestros emprendimientos con eventos, talleres y cosas increíbles para todos, amo poder ser parte de este proyecto divino, somos los consentidos y así nos sentimos siempre.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente, parte de nuestro concepto y nuestro trabajo es rescatar tareas que se van perdiendo con el paso del tiempo por la inmediatez del mercado, estamos en un momento en el que todo tiene que ser ya, las grandes empresas dedicadas al fast fashion sacan colecciones casi semanales y nosotros queremos dejarle a este mundo una empresa consciente, que valore el trabajo de sus operarios, que rescate el trabajo a mano, algo que parece imposible en este mundo, pero que está arraigado en nuestro ser.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Dedicándome a enseñar todo lo que he aprendido, me encanta compartir con la gente lo que sé, en especial mi lado creativo, claramente con mi emprendimiento vivo, mucho más sólido y con un equipo de trabajo más grande, espero que en 10 años ya hayamos conquistado más ciudades del mundo y mucha gente esté caminando y empezando nuevas aventuras con Trespalacios.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos son mis alas, mi motor. En mi familia siempre he encontrado un apoyo incondicional, a veces también lo dudan y se asustan conmigo pero nunca me detienen, mi hermana es pieza clave y fundamental de Trespalacios, ella es mucho más metódica y piensa mejor las cosas, nos ha salvado de cometer errores por mi locura, con ella encuentro ese balance perfecto, y mis amigos ven mi trabajo como algo bello y celebran conmigo cada triunfo, a todos les doy las gracias por creer.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, hasta aquí no he llegado sola y cada vez que en el camino me he encontrado a un emprendedor con más experiencia le pregunto todo, así que claramente me pueden preguntar y siempre voy a tratar de estar ahí para el que sea, amo que cada vez más gente se arriesgue a crear y a compartir su talento con el consumidor.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo lo conformamos mi hermana, que se encarga de la parte administrativa y de comunicaciones, las tres madres bordadoras, Oriana, Yahira y Julieth, las dos vendedoras del local de Parque la Colina y yo que me encargo del diseño. Hemos confirmado un equipo que le pone el alma y la esencia a Trespalacios, entre todas nos apoyamos en todas las labores, cómo somos un equipo pequeño, todas jugamos un papel principal.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Rescatar procesos autóctonos en la producción hecha a mano, apostarle a una producción pequeña y no masiva, también contar historias y pensamientos por medio de nuestros zapatos, muchos de ellos tienen mensajes que no sólo son lindos, sino que le hablan a las personas que nos rodean, que invitan al amor, a disfrutar más la vida, a soñar y amarse más, generalmente encontramos mensajes en camisetas, chaquetas pero con Trespalacios cuando alguien ve al piso, va poder encontrar ánimo para seguir adelante.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que está bien arriesgarse, disfrutar el camino y probar, saber que no todo sale como se planea, pero sobre todo no desistir, no subestimar todo lo que se hace y no compararse, recordar que todos somos diferentes, las mejores comparaciones son con uno mismo, rodearse de gente buena y confiar en los anhelos del corazón, contar ideas y necesidades porque uno nunca sabe quién los está escuchando que pueda ayudar a materializar ese sueño.

