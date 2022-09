Ella creó un negocio de comida rápida que recorre diferentes sabores de Colombia

Ella es Luida Ardila, la emprendedora detrás de Las Perras & Compañía. Foto: Cortesía

“Con nuestro emprendimiento hemos aprendido que un gran logro es el producto de un gran esfuerzo, que a pesar de que haya momentos que nos cuestionamos, sí vale la pena seguir adelante, lo importante es no desfallecer y aprender a buscar soluciones y no quedarse en el padecimiento. En lo personal me ha ayudado a confiar más en mí y darme cuenta del potencial que tengo y lo fuerte que soy.

Iniciamos siendo solo 2 empleados, en el momento ya somos 5 y tenemos varios clientes frecuentes, en especial una familia de 4 personas encabezada por la mamá llamada Solecito y Víctor el papá; Hemos contado con ellos desde que decidimos lanzarnos con nuestra idea de negocio, así que nos sentimos inmensamente agradecidos por su apoyo”, así lo va contando en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Luisa Ardila, la emprendedora detrás de Las Perras & Compañía. Hablamos con ella en nuestra sección y esta es la historia de su idea de negocio.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 29 años, empecé a estudiar Biología pero la tengo pausada actualmente mientras que se desarrolla más este emprendimiento.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea nació a principios de pandemia pero cuando quisimos desarrollarla, comenzaron los cierres de muchos restaurantes. Nuestro emprendimiento es un restaurante de comida rápida artesanal que cuenta con un gran plus: unas deliciosas salsas con receta de la casa que le da un sabor delicioso y completamente original a nuestros platos. Nos inspiramos en un plato característico paisa llamado “perras” donde la salchicha se reemplaza por tocineta, sin embargo, nosotros le dimos un toque distinto con preparaciones muy originales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Teníamos claro el concepto que queríamos y aunque no sabemos mucho de gastronomía, sabíamos que los sabores tenían que ser auténticos y muy colombianos, así que contratamos un chef para que creara el menú pero nunca entendió la idea, entonces yo decidí arriesgarme a experimentar con sabores e ingredientes, y haciendo muchos ensayos, con muchos errores y pruebas: le pegamos a LA PERRA.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Este sueño se hace realidad gracias a mis papás que confiaron en mí y me apoyaron con el capital para materializar las ideas, probando mis inventos y acompañándome en el camino, donde ninguno de los tres teníamos idea de cómo iniciar un restaurante.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Este emprendimiento me ayudó a confiar más en mí y a no subestimarme tanto. En la familia siempre hemos tenido la filosofía de ayudar a nuestros semejantes y se nos ha dado la oportunidad de hacerlo también a través del negocio.

6. ¿Soy feliz?

Claro que somos felices al ver la respuesta de la gente ante nuestros platos y las constantes felicitaciones que recibimos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En el momento no es algo que tengamos en mente, sí quisiéramos tener franquicias y poder crecer, pero por ahora necesitamos pulir más detalles para pensar en dar ese gran paso.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al inicio fue muy difícil ya que no sabíamos por dónde empezar, y un día antes de la apertura, mis padres tenían un viaje previsto desde hacía meses. Me dio mucho miedo no tenerlos al lado para comenzar esto, recuerdo que los llamé con la voz entre cortada el primer día, estaba muy nerviosa y me temblaban las manos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estamos cumpliendo, pero aún nos falta mucho más para poder decir que lo logramos. Queremos expandirnos, generar muchos más empleos y tener un excelente manejo del negocio.

Le puede interesar: Ellos crearon una empresa especializada en perforación de orejas sin dolor

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

El siguiente paso es poder tener un local más grande, donde estamos actualmente es pequeño y el número de clientes sigue creciendo, las filas también. Queremos que todos los que vengan tengan las oportunidad de probar esta experiencia y ser atendidos como se merecen.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí , soñamos con convertirnos en una cadena de restaurantes con locaciones en pueblos y ciudades.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no lo haríamos pero no es una puerta que se deba cerrar, hay mucha gente con muy buenas ideas y conocimientos que nos pueden aportar para seguir creciendo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En realidad aun no nos ha pasado algo de lo que debamos arrepentirnos, todo lo que ha sucedido en este loco proyecto ha sido un aprendizaje constante y eso ha hecho que mejoremos cada vez más.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre he tenido muy en cuenta las historias de McDonald’s y KFC, ahí es donde uno se da cuenta que nunca es tarde para emprender, y que a pesar de las caídas hay que seguir intentando hasta lograrlo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que sí, cuando comencé con las pruebas de comida dije “en qué me metí , cuando el local inició sentí el peso de la responsabilidad de mantener la clientela y que les siguiera gustando el producto en la siguiente visita. Me asusté mucho y en varias ocasiones pensé en no poder con toda la presión que un negocio genera, no sólo por mí, sino por no defraudar la confianza que mis padres depositaron en mí.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, no hacemos parte de ningún tipo de comunidad, es familiar y es el mayor respaldo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo creo que sí , quiero servir de inspiración y ser ejemplo; muchas veces el miedo nos puede más que las ganas de materializar la idea, por temor al fracaso y siempre hay dos posibilidades: fracasar en el intento pero quedar tranquilo porque se hizo, ó sacarla del estadio y disfrutar del proceso.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años esperamos ser una cadena de restaurantes, con varias sedes en distintas ciudades, que hablen de LAS PERRAS & COMPAÑÍA y la gente sepa quiénes somos, que nos sigan buscando por nuestra calidad, servicio y esos sabores que nos caracterizan.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido un gran apoyo, gracias a ellos esto existe y seguirá creciendo, y mis amigos han sido unos clientes maravillosos, muchos han ido a probar, comparten nuestras publicaciones y se han quedado con nuestros productos.

Le puede interesar: La ingeniera que creó “la primera y única agencia de empleos verdes del país”

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, tenemos la firme convicción de que hay lugar para todos, de que no es un camino fácil y se inicia con muchas dudas e incógnitas, que sería lindo que muchos dieran testimonio, que todos esos sentimientos de angustia de emprender son normales y que cualquier proceso de éste tipo tiene sus dificultades.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Conseguir un buen equipo de trabajo ha sido tarea difícil porque a pesar de que hay trabajo, mucha gente no siente compromiso. Pasaron varias personas hasta que por fin dimos con el equipo que anhelábamos, y uno de los más grandes apoyos ha sido un primo, Juan Manuel Bonilla Ardila, quien trabaja con nosotros y nos motiva, también Alejandra la auxiliar de cocina y Ferchito el parrillero.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La idea de marcar la diferencia era necesaria. Desde el principio, no queríamos parecernos a nadie, queríamos ser reconocidos por el plus que podemos brindar, y traer el concepto de LAS PERRAS a Bogotá con nuestras recetas y los ingredientes que usamos. Este ha sido el sello con el que marcamos la diferencia y también las salsas de la casa, han tenido mucha acogida y hacen que el sabor de nuestras preparaciones sean completamente distintas a la comida rápida tradicional.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido que un gran logro es el producto de un gran esfuerzo, que a pesar de que haya momentos que nos cuestionamos, sí vale la pena seguir adelante, lo importante es no desfallecer y aprender a buscar soluciones y no quedarse en el padecimiento. En lo personal me ha ayudado a confiar más en mí y darme cuenta del potencial que tengo y lo fuerte que soy.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚