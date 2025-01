Ella creó una marca de papelería, moda y decoración que nace de la ilustración

Valentina Petalosi, la emprendedora detrás de la marca "Petalosi": Foto: Petalosi

“Emprender con Petalosi fue muy duro emocionalmente, sobre todo por la incertidumbre financiera y laboral que genera emprender. Tienen que pasar años y mucho esfuerzo para que los ingresos y el trabajo sean estables. Afortunadamente, he sido juiciosa con las finanzas y he podido costear mi vida y mantener mi emprendimiento en constante crecimiento. Empecé con tres productos y hoy he hecho más de 120 ilustraciones, llegando con mis ilustraciones a Páramo y WWF, entre otras. En 2 años y medio he tenido más de 3.500 ventas y mi sueño es algún día poder decorar toda una casa con mis ilustraciones”.

Sin más preámbulo, aquí está la historia de Petalosi en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Valentina Petalosi y este es el relato de su emprendimiento, contando para ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, Antropología

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El arte siempre ha sido un pasatiempo para mí y en pandemia empecé a pintar. Después de algunos meses me compré un iPad y comencé a ilustrar digitalmente. Veía que otras artistas hacían productos con sus ilustraciones y eso inspiró mi idea de negocio. En marzo de 2021 me aceptaron en una feria de emprendimiento y comencé a sacar productos. En esa feria mi stand mantenía lleno, conseguí clientes nuevos y algunos me empezaron a pedir ilustraciones para sus casas, empresas y proyectos. A los tres meses tenía tanto trabajo creativo que renuncié a mi trabajo de oficina para dedicarme a la marca por completo, así fue como nació Petalosi.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé a lanzarme al agua con lo que se me ocurría y aprendí haciendo, cometiendo errores, experimentos. En ese proceso me fui dando cuenta de qué funcionaba y cómo podía mejorar. Empecé con tres productos y hoy he hecho más de 120 ilustraciones inspiradas en la fuerza femenina y en el poder de la naturaleza, llegando a marcas como Páramo y WWF, entre otras.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tenía un trabajo de oficina que me permitió empezar a hacer los productos. Cuando renuncié, me salió un proyecto grande para hacer un mural en vivo y, junto a la plata de la liquidación, también pude financiar mi primera colección formal.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy viviendo de mi pasión e inspirando a otras mujeres que quieren hacer lo mismo. En Instagram he creado una comunidad fuerte de mujeres emprendedoras y creativas que les da miedo empezar con su proyecto, así que he sido inspiración y ayuda para que se atrevan a empezar.

6. ¿Soy feliz?

Mucho. En momentos de temporada alta, trabajo desde que me despierto hasta que me acuesto, y todos los frutos de mi trabajo son para mí. Tengo la vida que quiero gracias a mi arte y a mi creatividad. No tengo que madrugar, soy dueña de mi tiempo y cada vez crezco más, profesional y personalmente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es un no rotundo. Mi marca depende 100% de mis creaciones y de mi creatividad. Si no me tuviera, no sería Petalosi.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emocionalmente, es duro, sobre todo por la incertidumbre financiera y laboral que genera emprender. Tienen que pasar años y mucho esfuerzo para que los ingresos y el trabajo sean estables. Afortunadamente, he sido juiciosa con las finanzas y me he podido costear mi vida y mantener mi emprendimiento en constante crecimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que el sueño general de vivir de lo que amo, ya lo cumplí, sin embargo, tengo más sueños para la marca, como volverme un referente para regalos, tener muchísimos más productos y trabajar como ilustradora con marcas que admiro. Eventualmente, quiero que toda una casa se pueda decorar desde el armario hasta la cocina.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quiero hacer más productos y trabajar con marcas que admiro. Este año espero tener mi propia oficina, tener un equipo que me permita llegar más lejos, y crecer en la comunidad de mujeres emprendedoras.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Aún faltan muchas personas por conocer y muchos productos por hacer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, si fuera un inversionista que sume valor y no solo dinero. Alguien que estratégicamente ayude a la marca a crecer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a subestimar mis habilidades. El miedo es paralizante, pero he aprendido que hay que hacer las cosas con miedo y con pena; al final, esos sentimientos pasan y lo que queda es satisfacción.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración han sido otras mujeres emprendedoras y creativas: Saraconache, que tiene un estudio de estampados y trabaja con marcas increíbles. Dalkhafine, que es una ilustradora que ha llevado su trabajo a objetos y gran formato (carros, instalaciones, murales) y Bohío Playa que a través de su esencia y sencillez ha creado una marca que conecta, inspira y genera consciencia social.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He “fracasado” en algunas cosas, pero he ganado en medio de esas situaciones. El año pasado, por ejemplo, fui al FEP como expositora de mi emprendimiento y las ventas fueron muy bajas. Sin embargo, gané experiencia, la pasé increíble y aprendí a medir mejor qué ferias son para mí y cuáles no.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. Las redes sociales me han dado amistades y personas que entienden mis retos y la vida del emprendimiento. Tanto así que ahora tengo otro emprendimiento (Dopamina comunidad) con una amiga que hice gracias a una feria de emprendimientos de mujeres.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Pienso que sí. Puede inspirar a otras chicas a ser dueñas de su vida, a encontrar independencia a través de su creatividad y su talento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una tienda en la que estén todos los productos, con un equipo variado de diseño, redes sociales y marketing que nos permita llegar a nuevos mercados. Me imagino vendiendo a destinos internacionales y viendo personas usando cosas de mi marca en la calle.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin ellos, nada de esto sería posible. Desde que decidí renunciar a mi trabajo, me apoyaron, me han “alcahueteado” todas las ideas que se me ocurren, me han ayudado a empacar envíos, a pensar en mis productos, a mejorar creativamente y, sobre todo, han sido mi soporte. Ellos me han animado a atreverme, a creerme el cuento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

100 %. Desde el año pasado tengo un curso de “Emprender en un negocio creativo” y cada vez que alguien necesita ayuda o me pide un consejo, ahí estoy para apoyarlo y enseñarle desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Hasta octubre del 2024, no tuve equipo. Ahora, trabajo con Cami, que hace contenido de valor para las redes de Petalosi y productos digitales de la marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi personalidad es vital en esta ecuación. Hago ilustraciones inspiradas en la mujer que quiero ser: fuerte, decidida, valiente y extrovertida. Conecto con animales y plantas de poder, que crean mundos en los que quisiera vivir. Tengo un lenguaje y expresión amigable, abierta y echada para adelante. Creo que la gente me busca porque soy auténtica en mis redes y porque no pretendo ser nada que no soy.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido de paciencia sabiendo que el error no es algo malo, sino un factor necesario. He aprendido que todo tiene solución y que, si bien sola puedo hacer mucho, acompañada puedo llegar más lejos. Este camino me ha enseñado a trabajar duro, pero también a descansar y a reconocer que mi mayor activo es mi creatividad y mi cuerpo.

