Ella creó una marca de pijamas para descansar con comodidad y estilo

Ella es Alejandra Buitrago, la emprendedora detrás de Alebuh. Foto: Cortesía Alebuh

“Alebuh es una marca de ropa de descanso tan versátil que quiere que sus mismos clientes puedan explorar y crear su propio estilo jugando con cada una de nuestras prendas. Creemos en un mundo donde tienes total libertad para ser tú misma, sin juzgar tu color de pelo, tu cuerpo, estatura o talla, para experimentar, expresarte y crear tu propio estilo, existimos para darte la confianza de ser quien quieras ser. Nuestra audiencia es maravillosamente única, y hacemos todo lo posible para ayudarla a encontrar su propio estilo. Estamos orgullosos de ser una marca 100 % colombiana“.

Invitamos a su emprendedora Alejandra Buitrago a participar de nuestras 23 preguntas, para conocer un poco de su historia y qué es lo que está haciendo y cómo busca impactar con su idea de negocio el mercado textil.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

36 años, Administración de Empresas .

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea de crear una marca de pijamas nace de un gusto particular que tengo por ellas, siempre había sido mi sueño hacerlo, pero por trabajo y tiempo no se había dado la oportunidad de hacerlo realidad. Solo hasta que llegó pandemia sentí que era el momento y de ahí salió además la idea de hacer pijamas multiusos para mujeres. Mi marca se llama Alebuh y lleva en el mercado 3 años.

Hemos trabajado con constancia, dedicación y mucho amor para posicionarnos y ganarnos un lugar muy grande en el corazón de todas las mujeres que aman las pijamas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Recuerdo que lo logré haciendo dibujos en un block, yo misma fui creando los diseños. Mi primera colección fue inspirada en el espacio, los planetas y las estrellas. Una de mis grandes amigas tiene una marca de ropa deportiva así que tiene experiencia y con ella confeccioné la primera colección, ella me asesoró y me guio en todo este mágico mundo de la confección. Ella fue indispensable en mi proceso y hoy se lo agradezco demasiado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Recuerdo que después de pandemia todos tuvimos un cambio de vida y el mío sí que lo fue. Cambié drásticamente de vida y en ese plan estaba también irme a vivir a Pereira, con mi cambio decidí dedicarme de lleno a mi empresa porque tenía todo el tiempo disponible; con algunos ahorros tenía claro que iban a ser destinados a mi empresa, nunca lo dudé y nunca escatimé para hacerlo. Confiaba en lo que estaba haciendo y en la empresa tan linda que estaba creando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En lo personal estoy logrando adquirir ciertas habilidades que no sabía que tenía. Ser empresaria es un mundo nuevo para mí, lo he ido experimentando y aprendiendo en mi trayectoria con Alebuh, pero que me ha fascinado. Me enorgullece saber que no solo soy una cara y cuerpo bonito que se quedó en lo mismo sino que trascendido y quiso hacer algo más que quedarse en su zona de confort. Alebuh es mi proyecto de vida a futuro, una empresa que pienso dejarle a mi hija y una empresa con la que sueño generar empleo y posicionarla en Colombia como una empresa de pijamas exportadora y comercializadora de estas prendas.

6. ¿Soy feliz?

Sí, tengo mi familia, una pareja estable y una hija maravillosa. Estoy trabajando en mi empresa que es lo que tanto he deseado. Ya he vivido y chuleado todo lo que he querido en mi vida, siento que estoy en mi mejor momento, tranquila y eso me hace feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, apenas estamos empezando. Mi marca se está construyendo ahora en un modelo de franquicia donde vamos a poder expandirnos a otros países, pero mi emprendimiento seguirá siendo mío.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cuando empiezas todo es muy lindo, pero en el camino te vas dando cuenta de que no es como lo creíste, en ocasiones he querido tirar la toalla, pero me he levantado, hay crisis siempre, sobre todo en estos momentos donde el país está atravesando una crisis económica, no obstante creo que en la dedicación y en la constancia está la victoria.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Absolutamente, aunque aún falta, quiero que mi marca esté en todo el mundo, no solo en Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando, aquí no se puede descansar, hay que llevar la marca a otros niveles.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, en este momento es un no rotundo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que no hay nada de lo que me haya arrepentido hasta el momento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde que se me ocurrió crear una marca de pijamas, la marca que me inspiró siempre fue Oysho.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No he fracasado, pienso que cualquier caída es una oportunidad de hacer las cosas con más ímpetu y convicción. Sí, he querido tirar la toalla, pero no lo hice, me superé y puse a prueba mi esfuerzo, dedicación y las ganas tan grandes que tengo de sacar mi empresa adelante. Creo en mi empresa y en qué estoy haciendo algo que vale la pena.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Mi comunidad es mi familia y unas cuantas amigas. ¿Para qué más?

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, el solo hecho de expandirnos a otros países con nuevas propuestas es muy valioso para una marca colombiana y lo estamos logrando de la mejor manera, mi emprendimiento es para todas las mujeres, sin excepción. Será una marca que se quedará para siempre con nosotros.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo viajando por todo el mundo, quiero concierto todo. Por supuesto con mi familia, mi esposo y mi hija. Quiero ver mi marca posicionada como una de las empresas de pijamas más fuerte de Colombia y dura en exportaciones.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante, mi familia, es todo. Mis tías son las primeras que me compran las ideas y me siguen en todo, nunca me abandonan. Mi pareja, el papá de mi hija me apoya en cada cosa que se me ocurre. Y mis amigas siempre han creído en mi marca, la aman tanto como yo y siempre me han impulsado a darle más vida. Sin todo este equipo no hubiera sido posible este sueño.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me fascina, es de las cosas que más disfruto, muchas amigas y personas me preguntan y yo en lo que pueda y sepa, las ayudo, las oriento y les comparto información, ayudar a los demás de cualquier manera es mi pasión y si son amigas o familia mucho más.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo no es muy grande, pero los pocos que lo conformamos hacemos un gran trabajo. Con el tiempo he ido encontrando personas adecuadas y responsables con la marca. En una empresa es muy importante saber delegar para que las cosas fluyan, en el momento cuento con un taller que me presta el servicio de paquete completo, encargado de marketing y comunicación, creación de contenido audiovisual, logística y bodega y un diseñador.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es ser auténtica y alegre, eso lo he podido transmitir en Alebuh. Soy una mujer multifuncional, así como mis pijamas, además, soy mamá, emprendedora, esposa, amiga, hija, una mujer multifacética que ama estar cómoda en todo momento, pero lista ante cualquier situación que se le presente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que en este camino lo importante no es llegar si no cómo llegar porque el proceso es el que realmente te edifica y te prepara para eso grande que siempre ha soñado no importa si los pasos son pequeños siempre he dicho que es mejor pasos pequeños y seguros que pasos grandes y llenos de Errores, cuando emprendes lo que menos buscamos es equivocarnos. He aprendido que la paciencia es nuestro mejor aliado y Kevin definitivamente los sueños se hacen realidad pero que claramente hay que trabajar en ellos.

En 3 años y una pandemia que golpeo mucho todos los mercados, ale uh a logrado posicionarse en el mercado nacional he internación al como una marca 100% colombiana de pijamas versátiles y de la mejor calidad, cuenta con un mercado de ventas al x menor y al x mayor para compradores internacionales de tiendas multimarca, próximamente comenzaremos nuestro proyecto para franquiciar y en este momento nos encontramos en nuestra primera macrorueda con procolombia, quienes han jugado un papel fundamental en nuestro proceso para dar cada paso de crecimiento.

