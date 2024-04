La abogada que crea piezas de diseño enfocadas en arte moderno y experimental

Ella es la emprendedora Foto: Cortesía Isabella Aswad

“Isabella Aswad es el resultado de la transformación de emociones, en piezas de diseño que representan su visión del arte moderno y experimental. Actualmente, cuenta con dos grandes líneas de negocio, en las que se crean productos para decoración de hogar y accesorios de playa. Todas las telas son ilustradas digitalmente, con diseños coloridos, personales y alegres. Su universo creativo es una fusión de eclecticismo con la inspiración que encuentra la artista en su cotidianidad, apartada de los estándares convencionales de temporalidad, género y edad.

Hasta la fecha, mi emprendimiento genera más de cinco empleos indirectos y tiene presencia física propia en Tuluá y a través de terceros en las ciudades principales del país. En Latinoamérica tenemos presencia en Ciudad de México. Así llegó esta historia a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Isabella Aswad la emprendedora detrás de esta marca y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años, Derecho

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Isabella Aswad nace en un momento de mi vida en el que había decidido renunciar a mi trabajo como abogada en una empresa del sector privado. El mundo creativo siempre ha estado presente en mi vida, mi tía es diseñadora gráfica y ella me mostró que existía un universo distinto, lleno de colores y formas llamado arte, así que siempre contaba con la posibilidad de poderme dedicar a algo más auténtico y artístico, dejando el derecho a un lado.

En la pandemia, en mi casa, con mucho tiempo para pensar y analizar mis opciones, estructuré mi marca, nació como una marca de moda, “Siete” se llamó la primera colección donde creamos combinaciones de colores complementarios y empezamos a construir el claro ADN de la marca.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creo que en esto influye mucho mi background, vengo de una familia que tiene almacenes de moda y telas, así que crecí con el ejemplo de un grupo familiar que es una empresa. Mi formación como abogada y los trabajos que tuve me dieron la capacidad de plasmar una idea en hechos y aunque no sabía muy bien lo que estaba haciendo al principio (todavía cometo errores), conté con el apoyo de mi esposo y mi familia al 100 %, entendiendo que por medio de las fallas aprendía más. No ha sido un camino fácil, pero, es bastante gratificante contar con una comunidad que aprecia y atesora mi arte.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente de mis ahorros, pero cuando estás empezando, la inversión es bastante grande hasta llegar al punto de equilibrio donde la marca empieza a pagar sus obligaciones sola, luego pedí préstamos en bancos, y conté con la fortuna de que mi esposo invirtiera en mí, ahora estamos apostándole a ayudas que ofrece el gobierno por medio de convocatorias para financiar proyectos de emprendedores como el Fondo Emprender.

He contado con la suerte de tener muchas personas que me ayudan, pues ven el potencial en Isabella Aswad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Si bien empezamos como una marca de moda, nunca me sentí del todo cómoda en esa línea de negocio, así que le apostamos a experimentar con diferentes productos desde fundas de cojín hasta cosmetiqueras, nos dimos cuenta de que segmentarnos en una o dos líneas de negocio no era del todo posible, pues el core de Isabella Aswad es crear una interpretación de cualquier objeto mediante las emociones y vivencias de mi día a día. Hoy hacemos mesas, pero mañana podemos hacer accesorios.

Lo que estamos cambiando es la percepción de las marcas tradicionales que no tienen esa conexión genuina con el diseñador, somos más abiertos a las conversaciones, inspiramos positivismo y sobre todo hacemos que cada producto inicié una conversación. Nuestro producto es diferenciador y difícilmente encuentras uno igual.

6. ¿Soy feliz?

Creo que jamás he sido tan feliz como en este momento de mi vida. Por supuesto que hay momentos donde pienso por qué escogí este camino, pero jamás he sido tan real como ahora.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

El 100 % de mi empresa no, pero sí estaría dispuesta a vender una parte con el propósito de crecer y llegar a otros mercados. Sin embargo, en este momento no lo veo como una posibilidad cercana.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Durísimo, me dan ganas de acabar con todo una vez por semana (risas), pero después veo todo el camino que he recorrido, y la conexión tan poderosa que tienen nuestros clientes con los productos y las redes sociales, que se me olvida todo lo malo y sigo adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido mini sueños y objetivos cada año que pasa en Isabella Aswad y me celebro hasta la comprada de una plancha (risas), pero el gran sueño que tenemos como meta y por el que seguimos trabajando y dando nuestro 200 % todavía está en construcción.

Nos hace falta un montón, solo llevamos 3 años y medio en el mercado, pero creo que vamos por buen camino y que con disciplina y ganas lo podremos lograr.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue algo muy cool, una línea de negocio nueva que estoy segura nos va a abrir muchas puertas, estamos en conversaciones con una empresa que nos puede ayudar a wholesale en el exterior. Seguimos buscando aliados estratégicos para multi marcas en Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, nuestros productos tiene vocaciones de escalabilidad, generamos empleos directos e indirectos y sobre todo contamos con una idea probada en el mercado y aceptada por el publico, ese ya es un camino recorrido muy grande.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión, por una parte, de mi empresa, creo fielmente que a la meta no se llega solo, pero mantendría la mayoría accionaria.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

La lista es interminable, pero se me vienen a la mente dos cosas: no volvería a pasar por alto la necesidad de un contrato, por más pequeña y mínima que sea la obligación que vamos a pactar, y no volvería a esperar que todo estuviera perfecto para lanzar una idea, en el camino se van corrigiendo las cosas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Encuentro mucha inspiración en diferentes cosas, en personas que han hecho parte de mi vida, en conversaciones, en referentes como Basquiat y Warhol y hasta en una imagen que esté pegada en la puerta de mi nevera.

Me gusta seguir la espontaneidad de “Colette” una tienda conceptual que existió en París, la autenticidad de Ágata Ruiz de la Prada y la capacidad de reinventarse de Andy Warhol.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No me gusta la palabra fracaso, porque es muy permanente, pero sí he sacado productos que simplemente no se venden. Todavía hay momentos donde me abruma tanta responsabilidad y quiero volver a emplearme, pero mi mentalidad es más fuerte que el fracaso, tengo mentores que me ayudan a organizar mis ideas, mis proyectos y a tranquilizarme cuando estoy en estado de angustia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, creo que todos los que estamos en este camino, de una manera u creamos una red de apoyo. El año pasado ganamos un puesto en “Mujeres Cambiando la Moda”, una iniciativa de aceleración empresarial de Inexmoda y el Banco de Bogotá, donde consolidamos una comunidad de mujeres empresarias que estamos para apoyarnos las unas a otras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende de una manera más personal y espiritual. Mi comunidad se siente cercana a la marca y a mí, conversamos un montón con nuestros clientes de cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con la marca, sino que construimos relaciones duraderas con ellos, ese feedback y esa cercanía es lo que trasciende.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años tendremos puntos físicos en las ciudades principales del país que más que una tienda serán una experiencia, estaremos vendiendo en mercados internacionales y tendremos una empresa consolidada y un equipo de trabajo enorme. Declarado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son mi grupo de soporte, mi esposo ha creído en mí desde el momento cero, mis amigos se prestan para salir en mis videos, para ser modelos y mi familia me da consejos y me motiva para seguir adelante, creo que si no tuviera este apoyo habría sido aún más difícil este camino de emprender.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Completamente, yo he recibido tanta ayuda, que devolvería el favor con el gusto más grande, me gusta mucho la parte motivacional, creo que mi fuerte es mi mentalidad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Contamos con un equipo en diferentes áreas, diseñadoras de moda, costureras, maquilladores, fotógrafos, financieros, psicólogos y abogados.

Mi equipo es la razón por la que estamos donde estamos en este momento, Carmen mi diseñadora de modas es la persona que construye las ideas que tengo en mi mente, José David mi psicólogo me pone los pies en la tierra y me nivela mis pensamientos, Sebastián Correa mi maquillador, es un creativo innato, me aconseja y cree en mí, Milton mi financiero me estructura y así cada uno cumple un rol supremamente importante en este camino.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Que nos atrevemos a probar cosas nuevas, todas nuestras telas son ilustradas de acuerdo al momento de vida donde me encuentro, lo que estoy sintiendo en ese momento, nuestros diseños son muy personales, somos una marca de tú a tú, fresca, descomplicada, no tenemos una estética rígida, ni estamos en un nicho específico, sino que democratizamos el arte hablando diferentes idiomas con cada uno de nuestros clientes.

Somos coloridos en una sociedad que solo se permite el blanco y el negro, tenemos siluetas simples, pero que llaman la atención y generan conversación. Somos una marca muy única.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Emprender y crear empresa me ha construido carácter, me ha convertido en una mujer segura, astuta y auténtica, me ha enseñado de capacidades que no sabía que tenía y también a confiar en que con práctica se perfeccionan las cosas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚