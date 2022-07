Ella creó una marca de ropa que cuenta historias a través de sus diseños

Ella es Juliana Sánchez, la emprendedora detrás de la marca de diseño de modas, que habla a través de sus prendas. Foto: Cortesía

“La marca nació en diciembre de 2018, después de varios intentos por emprender, de tener mucha pasión por diseñar ropa y contar historias a través de ella. Inició como una marca virtual, haciendo productos para los amigos y familiares, y poco a poco, muy orgánicamente, fue creciendo y expandiéndose. Se presentó en ferias, se fortalecieron las conversaciones con los clientes para entender lo que les gusta y lo que les falta.

En septiembre de 2021 abrió la primera tienda propia, esto representó un antes y un después en la historia de JS. Hasta hoy, ha construido una comunidad en Instagram que supera las 47k personas y ha abierto siete puntos físicos en toda Colombia. Se proyecta a seguir expandiendo en más líneas de ropa y nuevos territorios. Juliana Sánchez quiere ser la marca de moda referente en Latinoamérica”. Estas son las palabras de Juliana Sánchez, la diseñadora de modas detrás de una idea de negocio de moda, que está impactando el mercado colombiano. Para contar la historia completa hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Juliana Sánchez, 28 años y estudié Diseño de Moda en LCI

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En la universidad estudiando diseño de modas, encontré lo que me apasionaba. Me encantan los conceptos, me gustaba ver cómo la ropa es un medio de comunicación. Cuando nació la marca, quería expresar mi forma de ver la vida a través de mis diseños, así nace JS, de mucha pasión e ilusión, de ganas de querer hacer. Poco a poco se ha ido transformando y hoy la motivación no es sólo por gusto por lo que hago, sino por la cantidad de empleos que estoy generando, demostrarle al mundo que en Colombia tenemos todo para ser la marca de moda más grande en Latinoamérica.

Creamos una comunidad de personas que está cambiando su forma de ver la vida, que está soñando y haciendo en grande, sobre todo que aprendió a ejecutar. La marca apenas tiene tres años de construcción, nos emociona ver lo que hemos logrado, pero sin duda, lo que más nos emociona es que hasta ahora hemos alcanzado el 1% de todo lo que haremos en los próximos años.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En esto tiene mucho que ver Juan Felipe, mi socio. Juan Felipe, trabaja en Rappi, empresa especializada en hacer las cosas realidad. Así que él ha traído toda la filosofía de este gran startup que cambió a Latinoamérica. Hacer cualquier proyecto, y en nuestro caso, una marca de ropa, supone trabajo en muchos frentes. Por ejemplo, hoy entendemos cuáles son nuestras palancas de crecimiento, seguimos métricas clave para poder moverlas y estamos todo el tiempo escuchando y percibiendo lo que nuestros clientes y el mercado tienen por decir.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La marca Juliana Sánchez inició con 0 pesos. El primer producto que hicimos fueron unos pantalones que se vendieron sobre pedido a nuestros amigos y familiares. Recibimos el 50% del pantalón para poder comprar materiales y hacerlo realidad y con el otro 50% al final del pago y ¡ahí empezó todo! Así hemos crecido estos tres años, con 100% en reinversión, el famoso “bootstrapping”.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento se están logrando muchas cosas. Hemos logrado tener una tienda donde la gente tenga ropa que comunica, que los llena de mensajes positivos, optimistas y divertidos. Estamos generando empleo bien pagado en comparación con el sector de producción de moda, que normalmente recibe pagos muy bajos y , lo más importante es cómo le hemos cambiado la mentalidad a la gente que está cerca, “cambiar la forma de ver la vida construye y motiva a otros”.

6. ¿Soy feliz?

Me considero la persona más feliz del mundo, todos los días pienso qué hice tan bien para tener todo esto en mi vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Quiero poder estar en JS el resto de su vida porque amo mi marca. Mientras tenga energía, espíritu y un equipo maravilloso que se quiera sumar a construir con la marca, no considero venderla. Sí estaríamos dispuestos a recibir inversión, pero no hemos considerado vender la empresa. Sin embargo, no hay por qué decir “nunca”.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es muy retador, lo más difícil para mí ha sido enfrentarme a mí misma, a los miedos, al qué dirán, al fracaso. Poco a poco estos miedos se van yendo mientras uno hace las cosas realidad. Emprender es duro, hay muchas cosas que uno no entiende, no hay un manual, pero se aprende “haciendo”.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que estoy cumpliendo uno de mis sueños. Aún soy muy joven y sueño muchas cosas, me encantaría tener diferentes marcas de ropa para hombre, niños, pijamas, vestidos de baño, zapatos, bolsos, etc. En el futuro también me gustaría tener un restaurante, me sueño con la experiencia que la gente va a tener en él.

Le puede interesar: Crean piezas para decoración con hormas importadas que eran usadas por zapateros

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Como les contaba tenemos muchas ganas de seguir creciendo en JS y con otras marcas, diferentes perfiles. Queremos conquistar Latinoamérica, entonces tenemos mucho por hacer. En resumen: expandirnos en tiendas y en portafolio en los próximos años.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, el modelo de negocio es escalable. Financieramente es sano, con la reinversión se ha logrado crecer entre 3 y 4 veces año tras año. Hay muchos desafíos en producción y sostenibilidad por explorar, pero sólo nos emocionan y no afectan de ninguna manera la escala del negocio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí recibirían capital, pero no de cualquier persona. Además del dinero, creo que la estrategia y la experiencia van a ser claves para que decidir asociarnos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Volvería a hacer todo lo que he hecho en mi vida hasta hoy, de cada cosa he aprendido, he disfrutado y he crecido como persona.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran las mujeres que son pioneras en sus campos y le muestran y abren camino a otras mujeres para que conquisten cada rincón del mundo, en todas las áreas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creo que no hemos fracasado porque todo lo que nos pasa al final lo capitalizamos en aprendizaje y conocimiento. No niego que más de una vez he pensado en tirar la toalla, emprender es muy pesado, requiere de resistencia mental, persistencia y que de verdad ames lo que haces. Cuando tengo pensamientos difíciles o cansancio, pienso en todas las familias que dependen de que esta empresa funcione todos los días y eso me llena otra vez de energía, me centro y recuerdo que no nos han detenido obstáculos en el pasado, mucho más difíciles. Un tip para no tirar la toalla: el equipo es clave. Tener un día malo es algo normal, pero contar con el respaldo de tu equipo y que te rescate y ubique en esos momentos, es clave para no perder el rumbo.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hoy tenemos una tienda en la zona local de Parque la Colina Centro Comercial, un espacio dedicado al emprendimiento. Además hacemos parte de la Asociación de Emprendedores. La mayoría de mis amigos trabajan en emprendimientos, grandes y pequeños. Entre todos nos apoyamos, compartimos aprendizajes y nos damos apoyo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, JS va a marcar la historia, y va a seguir cuando Juan Felipe y yo no estemos, de eso estamos seguros.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

No sé cómo me voy a ver en 10 años, pero sí sé la historia que quiero contar. En el tiempo, me gustaría que la gente reconozca en JS un referente de emprendimiento, de sostenibilidad, de diseño y de generación de impacto a nivel mundial.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis amigos y familiares han sido lo más importante del mundo, ellos fueron nuestros primeros clientes, ese empujón que validó nuestro proyecto. Hoy siguen siendo muy importantes, nos apoyan en nuestros proyectos, están pendientes y participan activamente en la marca. Sólo tenemos gratitud hacia todas las personas que nos han acompañado durante estos años.

No deje de leer: El grupo que creó un emprendimiento enfocado en el cuidado de las mascotas

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, somos un libro abierto para todos los que quieran ver cómo lo hemos hecho. Que otras marcas crezcan es algo que nos emociona, así se construye este país y la región. Aún nos queda mucho por recorrer, pero siempre estamos dispuestos a apoyar a los que estén pasando por los lugares que nosotros ya recorrimos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo en JS lo es todo. Juan Felipe y yo tenemos el empuje, la visión y la gasolina, pero ellos han tenido el talento, la disciplina, han creído en este sueño y se subieron al barco con nosotros. Entre todos hemos creado lo que es JS como marca, tanto visualmente, como en sus valores. En diseño estamos Cami, Sari y yo. En marketing está Karen. En operaciones está Aleja. En bodega están Michell y Uzi. El equipo de ventas: Lau, Eri, Ange, Cami y Vale. David es la mano derecha en las calles de Bogotá y finalmente, los que hacen que todo sea realidad: más de 60 personas en la producción que se encargan de hacer que la ropa sea una realidad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Yo soy una persona que vivo la vida como quiero. Cuando algo se me mete en la cabeza, me obsesiono y lo logro, soy muy persistente y resiliente. No aparento nada, soy una persona real, con problemas, miedos, feliz, cariñosa y con sueños. Como me ven en Instagram, así soy en mi cotidianidad y con toda la gente que me conoce. Eso ha sido muy notorio en la comunicación y esencia de la marca.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Cada día reafirmo, y ha sido lo más importante que he aprendido, que sólo tenemos una vida, que es corta y es limitada y que cualquier cosa que hagamos debe ser algo que nos emocione mucho, que nos haga feliz, que nos motive y apasione. Que la vida es muy corta para estar haciendo algo que uno no ama, por eso creo que soy tan feliz, soy muy consciente de que esto me encanta y le agradezco a la vida cada día por poderlo hacer.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚