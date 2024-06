Ella creó una marca que fusiona el arte con el sabor del vino

Ella es Andreina López, una de las emprendedoras detrás de Tu Arte Tu Vino. Foto: Tu Arte Tu Vino

“Nuestra idea consiste en reunir a un grupo de personas para que de la mano de un artista plástico, puedan hacer su propia obra de arte, degustar una copa de vino y disfrutar de música en vivo. Además, como la actividad la realizamos en diferentes restaurantes de la ciudad, los participantes también conocen nuevos lugares y si desean, tienen la oportunidad de probar la gastronomía del establecimiento. No necesitas conocimientos previos, en Tu Arte Tu Vino, se invita a pasar un rato diferente, para desconectarse del día a día y conectarse con el arte, la creación y con uno mismo”. Le dimos la bienvenida a nuestro espacio de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a Andreina Lopez, la emprendedora detrás de Tu Arte Tu Vino y aquí está su historia:.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Comunicación Social - Mención Corporativo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea fue de unos grandes amigos en Venezuela, que una vez que asistieron a una actividad parecida en otro país en el 2019, quisieron llevar a cabo el proyecto en Caracas; personalizándolo y creando toda una experiencia artística y divertida para los participantes. Cuando crecieron por varias ciudades entre 2019 y 2020, a pesar de la pandemia, esta actividad se volvió una novedad; ya que fue uno de los planes que se logró reinventar y atender a familias completas desde sus hogares y luego desde los espacios que se fueron abriendo en la ciudad con el pasar de los meses. Con este crecimiento, Colombia fue el primer país que se hizo sentir en las RR. SS. de Venezuela. Mucha gente preguntando “¿Cuándo vienen para acá?”

Cuando eso sucede, yo, que los había apoyado en varias oportunidades con los eventos, estaba buscando nuevos proyectos. Me sentía estancada, cerrando puertas para poder abrir otras. Este proyecto coincide con una historia de amor, con un reencuentro por redes, con una persona que tenía al menos 18 años que no veía. Yo, en mi búsqueda de nuevas oportunidades, él que tenía siete años ya en Bogotá, y Tu Arte Tu Vino queriendo crecer, nos juntamos y decidimos comenzar con una linda historia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Una vez que conversé con mi socio y mi actual pareja; nos dimos cuenta de que en Bogotá, que también se estaba levantando de una pandemia, como el mundo entero; teníamos una oportunidad enorme de negocio para ofrecerle a ese nicho que estaba desatendido en el momento, una actividad innovadora, diferente, relajante y divertida.

De esta forma, acordamos emprender en este negocio de experiencias y eventos de la mano de Tu Arte Tu Vino. Llegué a Colombia a finales de 2021, organizada mentalmente y lista para concretar este lindo proyecto. Conté con todo el apoyo que tenía de la marca y al llegar registramos en la cámara de comercio una empresa con la que registraríamos luego la marca Tu Arte Tu Vino ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mientras todo ese proceso se llevaba a cabo, caminamos por toda la ciudad buscando proveedores para nuestros materiales, aliados para nuestras locaciones, vendíamos la idea puerta a puerta, entrevistamos a todos nuestros colaboradores y empezamos en Instagram, con el poco conocimiento que teníamos, a anunciar nuestra llegada a la ciudad y poco a poco nos fuimos preparando para hacer nuestro primer evento el 21 de enero de 2022.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi trabajo anterior, era remoto por lo cual pude retomar con facilidad cuando tuve la oportunidad en plena pandemia. Sin embargo, todo iba más lento, como era de esperarse. Pero, cuando ya aterricé la idea, ahorré todo lo que pude, limitándome en las salidas y concientizando los gastos. Trabajé muchísimo durante ese tiempo.

Mientras tanto iba organizando también los papeles para mi venida, compré pasaje y al llegar y hacer la investigación de mercado, dimos con los proveedores que mejor se adecuaron con nuestro presupuesto. Además, aunque mi pareja y yo llevamos 50 y 50 todo lo de la empresa, él fue un apoyo importante para mí durante el primer año. Yo estaba realmente empezando con todo, estaba migrando, y comenzando un negocio que hoy en día es nuestro orgullo; pero como todo principio, lleva mucho esfuerzo y es un proceso en el que hay que tener mucha paciencia y perseverancia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado mucho. Tenemos muchas ciudades con la marca, como te comenté arriba. Pero lo más importante es que impactamos en cada una de las personas que viven la experiencia, se van felices, se demuestran que son capaces de lograr lo que se proponen y como la mayoría de nuestros clientes ni saben ni se dedican a pintar, quedan asombrados de tener un resultado que jamás se esperaron. Estar en cada evento y recibir tantos comentarios bonitos, nos llena y puedo decir que, derribar esa barrera mental de todos los participantes, es el logro más importante.

6. ¿Soy feliz?

Sí, nos encanta lo que hacemos, estamos en lo que nos gusta. Todavía nos queda mucho, pero vivimos felices con lo que hemos logrado hasta ahora.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No es nuestro objetivo ahora.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Venía acostumbrada a trabajar de forma independiente desde mis 23 años, pero lo más difícil fue que hice todo al mismo tiempo. Fueron muchos comienzos, venía desde cero y eran muchos cambios. Lo otro difícil fue la espera de ese momento donde empecé a ver los frutos de todo el trabajo que hice; porque además yo había invertido lo que me traje y tenía pocos ahorros, se estaban acabando y eso me tenía con miedo, pero me motivaba a trabajar más todavía.

Mi socio tiene otro negocio también y para él lo más difícil fue que estaba aún recuperándose de la pandemia, como muchos, le fue muy mal y hacer la inversión en ese momento era duro, sin embargo, también era el momento perfecto y había que creer en el proyecto.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estamos cumpliendo. Todavía queda camino y trabajo por hacer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo, queremos llegar a toda Colombia. Vienen muchas sorpresas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es lo que estamos promoviendo dentro de Colombia con Tu Arte Tu Vino desde que comenzamos. Ya desde los fundadores, en Venezuela, lo han logrado sumando más países como Chile, Costa Rica y España. Nosotros dentro del país es lo que hacemos con Sabana Centro, Medellín, Cali, Costa Caribe y lo que viene. También, adicional a las experiencias, queremos sumar otros proyectos a la marca.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Siempre estamos dispuestos a evaluar todas las posibilidades.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dudar que lo vamos a lograr.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Por supuesto que me inspiraron mis amigos con todo el éxito que estaban teniendo en Venezuela, pero nunca he sido fanática de nada y quizás por eso no tengo una persona a la que quiera seguir. Quisiera ser yo misma logrando todo lo que me proponga con sus aciertos y desaciertos, porque eso es parte del proceso siempre.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En otros proyectos tiré la toalla, es normal que no todo salga bien y es parte de encontrar lo que te gusta y va a funcionar; pero este fue el que sí salió bien, con sus mejores y no tan mejores momentos, como sucede; pero siempre enfocados trabajando para que nos vaya cada vez mejor.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La comunidad de Tu Arte Tu Vino, en Colombia y en todos los países que estamos, es tan bonita, que nos apoyamos en todos los procesos; nos ayudamos y aconsejamos. Nos reunimos cada cierto tiempo y conversamos acerca de todos los temas que comprenden el emprendimiento para buscar las mejores opciones a todas las situaciones que van sucediendo en el camino. Somos los mejores maestros y alumnos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que sí. Hay muchas personas que no habían tocado un pincel desde niños y permitirse vivir esta experiencia les ha abierto la mente y les ha comprobado como son las creencias limitantes las que nos impiden lograr objetivos. Otros participantes han descubierto un nuevo hobby, o han llevado a sus hijos y descubierto que tenían un talento que no conocían.

Para muchos ha sido terapéutico, nos cuentan cómo han logrado desconectarse de un día lleno de preocupaciones. También hemos servido de cupido, hemos tenido las mejores propuestas de matrimonio, personas se han conocido y creado nuevas relaciones. Tenemos muchas empresas que han sido nuestros clientes y quedan felices de que encontraron una actividad divertida para integrar al equipo, para darle valor a sus empleados, para atender a un cliente. Aquí podría quedarme enumerando muchas más cosas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Lo vemos funcionando mucho más independiente y automatizado, con un equipo más grande. Sin embargo, no me veo apartada porque me encanta ver de qué va mi trabajo. Vemos a Tu Arte Tu Vino con muchos más proyectos que queremos desarrollar relacionados con arte.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y los amigos siempre nos apoyaron y creyeron en nosotros, somos afortunados. Claro que hubo el incrédulo y es normal, eso pasa mucho, pero esas son las personas a las que se debe aprender a poner límites y seguir adelante. Luego ya tendrán otra actitud, no todos entendemos los procesos de los demás ni tenemos que creer en lo mismo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me encanta contar mi experiencia y orientar a otros con lo que sé y creo que puede funcionar. Lo hago con mi propio equipo y a quien me cuenta acerca de un emprendimiento, lo aliento siempre, con mucha responsabilidad, claro.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mis colaboradores son los que hacen posible todo. Mis artistas plásticos están desde el comienzo y hemos crecido un montón. Emmy y Nicole son clave para la actividad. Los ayudantes van y vienen y somos varios, pero Leo se mantiene y ya es parte de nuestro personal de confianza, nadie lo sabe, pero es mi apoyo y me organiza la cabeza a veces. Los músicos también son increíbles, tenemos varios. Particularmente Nany, tiene mucho tiempo con nosotros y hemos crecido juntos. Todos jugaron y juegan el papel más importante. Ellos son la experiencia.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mezclamos el arte con el vino y la música en vivo. Creamos toda una experiencia, no somos un taller de pintura. Las personas llegan a un restaurante, se sienten con la libertad de pedir lo que quieran si así lo desean. Empiezan a pintar y degustar el vino, todo esto va pasando mientras un cantante, un saxofón o un violín ameniza la velada.

La gente se siente en una cápsula del tiempo donde se van convirtiendo en artistas. También ofrecemos experiencias especiales donde puede haber una cata de vinos o un maridaje, los consentimos en las fechas importantes con detalles que los sorprenden. A nuestros corporativos y celebraciones les personalizamos el evento según sus requerimientos, desde la obra, el tiempo de ejecución, la locación, la superficie donde se hace la experiencia, todo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aprendimos mucho cómo organizarnos para ejecutar una idea, volverla un proyecto y hacerla realidad. A valorar cada uno de los procesos porque son los que te llevan al éxito. A apoyarnos como equipo y en una dificultad buscar las herramientas adecuadas y solucionar. Cuando hay un socio, además, aprendes a acordar y a escuchar otro punto de vista que debe ser tomado en cuenta para una decisión, y ha sido maravilloso. Sabemos trabajar en equipo, crecer, y delegar. Todo ha sido un proceso muy bonito del que esperamos seguir aprendiendo.

