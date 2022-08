Ella creó una marca que promueve la alimentación vegetariana y vegana

Ella es Claudia Helena Franco Uribe, la emprendedora detrás de "Icaria Alimentos". Foto: Jeronimo

Claudia Helena Franco, tiene 64 años y decidió lanzarse al mercado colombiano con una idea de negocio con foco gastronómico que promueve hábitos alimenticios saludables. Asegura que para hacer realidad su negocio tuvo en cuenta varios factores importantes: “perseverancia y claridad en la meta; rodearme de un buen equipo de trabajo y creer en él; ser organizada en todas las áreas del negocio; saber aprovechar las oportunidades y levantarme a pesar de los tropiezos; respeto por el cliente, que es mi razón de existir”, ella pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así fue como nos narró su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Claudia Helena Franco Uribe, tengo 64 años, recién cumplidos, terminé el bachillerato pero no realicé estudios universitarios, y he aprovechado las capacitaciones en áreas administrativas, contables, de costos, laborales y otras que constantemente ofrecen entidades como Interactuar, Microempresas de Antioquia, Cámara de Comercio y otras entidades. Mi educación ha sido la experiencia directa de montar negocio, de atreverme a emprender.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?

La idea nació en el 2014 y se trata de facilitar a nuestros clientes una alimentación de excelente sabor, sana y nutritiva, donde nuestros clientes puedan llegar a casa y tener a la mano productos ricos, que permiten variedad de preparaciones en poco tiempo, facilitando una alimentación balanceada, con mayor consumo de vegetales.

Cree un conjunto de productos vegetarianos elaborados a partir de granos de lentejas y garbanzos rehidratados y usando un 90% de vegetales orgánicos, que además están listos para su consumo y son fáciles de combinar en sopas, ensaladas, sándwiches, pinchos, pastas… con de todo. Vamos por buen camino, y sé que aún nos falta camino por recorrer

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En esto hay factores muy importantes: perseverancia y claridad en la meta; rodearme de un buen equipo de trabajo y creer en él; ser organizada en todas las áreas del negocio; saber aprovechar las oportunidades y levantarme a pesar de los tropiezos; respeto por el cliente, que es mi razón de existir.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ha sido una mezcla de aportes. Comencé con recursos personales y familiares. En el mismo año que comencé (2014), la idea de negocio recibió recursos como premio al ser ganadora del concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín. En el 2018 recibimos recursos de inversionistas, Amberes Ventures, que actualmente son socios de la empresa. También hemos hecho uso de créditos bancarios, y afortunadamente el negocio ha dado el dinero para hacer los pagos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Consolidar un emprendimiento con un conjunto de productos con proyección de crecimiento en el mercado; generar empleo formal, a pesar de las dificultades; servir a nuestros clientes, manteniendo la calidad de nuestros productos y facilitando el acceso a ellos.

No sé si estoy cambiando algo, pero si estoy aportando un grano de arena para el logro de una mejor nutrición, un mayor consumo de vegetales, que además son cultivados de manera orgánica, cuidando los suelos y la naturaleza.

6. ¿Soy feliz?

Al 80%, ese es un buen porcentaje.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, vender es un camino posible, para fortalecer las capacidades actuales de Alimentamor, para que siga creciendo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que es algo que está en mi naturaleza, en ese sentido tiendo a tomar los “problemas” más bien como situaciones a las que hay que buscarles solución, ha habido momentos muy difíciles, pero de esos siempre hay en la vida. Yo diría que del 100% del esfuerzo para emprender, un 30% ha sido duro.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Como emprendedora sí, me hace falta ampliar la red de aliados y proveedores en lo comercial y logístico, es un reto clave para seguir creciendo a nivel país.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ampliar el equipo y transmitir ese valor intangible que es el aprendizaje. Aumentar el foco en la estrategia y en nuevos modelos de negocio dentro de la operación de la empresa, para llevarla a ese punto de crecimiento que sé puede lograr.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, y para ello no sólo estamos ampliando nuestra presencia en el mercado, sino también explorando modelos de negocios para sacar mayor provecho a la capacidad operativa y de producción que tenemos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, a los inversionistas y a los socios hay que conocerlos, establecer confianza y puntos de encuentro. La plata por sí misma no trabaja, somos las personas como tal, y la incertidumbre de no saber quién es tu socio o con quién estás trabajando, sería lo mismo que dañar a propósito mis productos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Apegarme a un emprendimiento como si fuera algo espiritual que no se puede volver a conseguir.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No tengo como tal un modelo, fue más bien la posibilidad de ser autónoma, soy una mujer muy decidida, perseverante y optimista… tal vez un poco más de la cuenta… y sabía que debía valerme por mi misma. Una inspiración: Nelson Mandela, tal vez no es como referente empresarial, pero para mi es una inspiración de humanismo y perseverancia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, pero afortunadamente conté con el apoyo familiar y volví.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Parte de esa comunidad es la familia, y también la interacción constante con otros emprendedores en el sector de alimentos saludables.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende, al menos, en mi familia y en un pequeño círculo de personas con las que se comparte el conocimiento y la experiencia. Creo que tendrá impacto en mi hijos, pero tal vez, no más allá.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Yo estaré descansando (jubilada) y mi emprendimiento estará en manos de alguien que lo seguirá llevando al más alto nivel posible, y ojalá con un equipo de trabajo feliz de trabajar con y para la empresa.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Uno muy importante, han sido apoyo emocional y material, y han sido motor para superar dificultades.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, me encantaría, compartir lo que he aprendido y facilitar el camino a nuevos emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin equipo no habría empresa o crecimiento; ideas y plata quizás sean fáciles de conseguir, pero hay que construir equipo para ir más allá. Está conformado por mi esposo Néstor, Juan Fernando, el jefe de producción, Tatiana, la auxiliar administrativa y contamos con los servicios de otras empresas para apoyar la gestión comercial y logística.

22. ¿Cuál es mi sello personal?¿Qué me diferencia del resto?

Ser decidida y optimista y me diferencia tener claro que todo se puede solucionar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Emprender es difícil en nuestro país, estoy convencida de que no hay gobierno que sepa a ciencia cierto que tan difícil es y tener un sistema educativo al que necesita renovarse para preparar mejor a las personas con potencial emprendedor. Por eso la perseverancia es clave, pero también la capacidad y el gusto por aprender constantemente y buscar caminos en medio de lo que parezca imposible.

