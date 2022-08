Ella creó una marca que visibiliza a Santander a través del sabor y la tradición

Ella es Maylin Tatiana Jaramillo Bermúdez , la emprendedora detrás de Nativa_Santander. Foto: Cortesía Nativa_Santader

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Maylin Tatiana Jaramillo Bermúdez nacida en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, tengo 32 años, estudié Ingeniería Industrial y me especialicé en formulación de proyectos de Inversión. Estoy terminando mi maestría en Gestión y Planificación del Turismo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea es ser un puente comercial entre los productores y artesanos santandereanos, para que quienes nos visitan o están en cualquier lugar del mundo puedan mediante un souvenir, regalo u evento corporativo, disfrutar lo mejor de Santander, encontrándolo todo en un mismo lugar.

La idea nació en varios momentos el primero cuando tenía que viajar a México y me tocó recorrer toda la ciudad y pedir mil favores de envío para llevar cosas de Santander, pero se materializó en un favor que le hice a mi hermana que requería un regalo para un gran amigo en Bogotá, así que me pidió que armara algo súper lindo de Santander. Entonces, me puse a organizar bases de datos de artesanos y productores y en una caja MDF que encontré en una feria, le organice algo que la dejó fascinada, de ahí iniciamos el proceso de diseño y los contactos para tener productos de calidad y experiencias en cada empaque para que fuese fácil llevar para los viajeros.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

He contado con un equipo extraordinario, entre familiares, amigos que han sido mis mayores críticos, pero también me han aportado experiencia, diseño y han alimentado el enamoramiento que le tengo a mi tierra en cada uno de los 87 municipios, esto es un motor que me recarga. He tenido la oportunidad de desempeñarme por más de 4 años en lo público recorriendo el departamento y transmitiendo en cada Nativa_Santander un pedacito de mi tierra, eso es algo mágico.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tenía unos ahorros, siempre quise gerenciar mi propia empresa, la estoy pagando porque esta primera fase ha sido inversión y aprendizaje; pero estoy convencida que con perseverancia y amor las cosas fluyen y se van generando los contactos, las alianzas estratégicas. Para mí, es un reto constante que me llena de ilusión al poder invertir en mi país.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo más bonito de Nativa_ Santander es que no soy solo yo, en cada nativa hay mínimo tres emprendedores, artesanos o agricultores santandereanos, somos una familia de 35 productos que siguen creciendo y detrás de cada uno, hay una historia, una familia, unos sueños llenos de sabor y tradición, los impregnamos del sueño creer en lo nuestro, de sentirnos orgullosos de nuestros productos.

Lograr posicionar a Nativa_Santander es posicionar también la berraquera y el amor de los santandereanos en cada producto, en cada experiencia gastronómica.

Nosotros no maquilamos marcas, es decir, así como tenemos empresarios de gran trayectoria en nuestras nativas, también tenemos los que apenas inician con su producción, nos volvemos una vitrina para ellos y eso les encanta, de esta forma es como lo transmitimos cuando estamos en ferias, porque su marca y su proceso es importante para todos los frentes que queremos impactar.”

6. ¿Soy feliz?

Después de estar más de 10 años en el sector público, al cual le agradezco toda mi experiencia y conocimiento de Santander, Nativa_Santander me ha cambiado la vida, me ha hecho sentir más orgullosa de mi tierra, tu compartes en cada nativa parte de ti y eso se nota en las sonrisas de las personas cuando las abren o cuando llegas al territorio a contarles lo que haces, capacitándolos en proyectos en algo que hemos llamado “Soñar para actuar”... así que claro sí soy muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un mar de constantes preguntas, yo renuncie a un trabajo muy estable para ser fiel a lo que quería hacer y me apasiona….Santander, me cuestioné mucho al principio porque tenía mis dudas si en un mercado post Covid podrían ver esta idea como una opción en sus compras, al principio son pagos y pagos entre impuestos e inversión de stock y me preocupaba que al ser un ecommerce la gente no pudiese percibir lo bonito o lo delicioso que es comprar una nativa, pero confíe, hablé con mi socio mayoritario que es Dios y arrancamos.

La primera nativa que vendí sin saber que sería un éxito fue a mi hermana y su amigo en Bogotá, de ahí comenzamos, luego pasamos a probarnos en redes y lanzamos unas bolsas de dulces santandereanos para Halloween, súper económicas para mover redes y fue todo hit, luego en Navidad armamos las anchetas de productos 100% santandereanos y comenzamos a llamar la atención de las empresas y las personas en general, en su mayoría santandereanos que residen en Bogotá. Ya hoy después de varios meses de iniciar este hermoso viaje, nos seguimos retando a generar más contenido en redes sociales, a asistir a ferias nacionales y regionales sin dejar de cuestionarnos cómo lo podríamos hacer mejor.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño está en construcción, queremos que Nativa_Santander siga creciendo tanto en productos como en clientes, vamos a iniciar nuestro proceso de capacitación y formación con nuestros proveedores porque queremos que ellos también sean embajadores de todas las bondades turísticas y gastronómicas de nuestro territorio, la idea es formar la red más grandiosa de grandes, pequeños empresarios y artesanos para llegar a nivel internacional.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos posicionando nuestra empresa. Queremos que cuando cualquier turista o persona quiera un souvenir, un recuerdo de Santander o un regalo único personalizado, lo primero que piense sea en Nativa_Santander.

Vamos a seguir consolidando nuestra red, seguir impregnando de amor y orgullo por nuestra tierra a todos los que conformamos esta familia para llegar a diferentes puntos a nivel internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Así es, tenemos este primer brazo que es comercial, pero ya iniciamos nuestros procesos de eventos corporativos que han sido todo un éxito.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento más que una inversión económica, que claro que nos serviría, se necesitan son personas que quieran aportar con habilidades blandas, experiencia en mercados internacionales para idear y diseñar, si eso implica ceder parte de la empresa, estaría dispuesta.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hasta el momento todo ha sido necesario, ha sido un proceso de aprendizaje y crecimiento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración sin lugar a duda ha estado en mis padres, los dos han sido unos soñadores que todos los días se han levantado a construir y brindar el mejor servicio en su empresa. Me gustaría seguir los pasos de las lideresas sociales, creo que Nativa_Santander va más allá de la experiencia de compra de productos santandereanos. Somos constructores de sueños y con estos generamos empleabilidad, logrando la apropiación y el desarrollo del territorio santandereano.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, esto pasó cuando conformé mi primera empresa en el 2015, tenía una visión diferente, era solo de proyectos de inversión, sin embargo, me asocié con personas que no tenían el mismo amor por lo que se hacía y por mi salud mental la cedí completamente. Pasaron seis años y muchos caminos diferentes, para volver a confiar y dar el paso de crear algo que fuera más fiel a mis procesos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En este momento y como emprendedora el estar aprendiendo día a día, me he unido en torno al fortalecimiento que brindan las alcaldías, la cámara de comercio y el gobierno nacional, estas instituciones ofrecen capacitaciones muy buenas que muchas personas desaprovechan.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo que no hay mejor legado para las próximas generaciones que mostrar todas las bondades que tienen los territorios, desde el agricultor, hasta las personas que empacan y transportan los productos, somos como hormigas con un mismo apellido: Santander.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo recorriendo el mundo entero contándole a la gente la experiencia turística y gastronómica que hay en cada nativa con un sello 100% colombiano y con mi familia nativas, que para ese entonces serán más de 100 soñadores, agricultores, artesanos, empresarios y grupos culturales dejando una huella positiva en cada labor que realicemos.

Me gusta la academia y el servicio público, por eso creo que en mi experiencia y en lo que he podido aprender como funcionaria pública. Sumado al reto empresarial como mujer, estaré al servicio de quien lo necesite en Santander y el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es un motor importante, mi esposo, mis padres y mi hermana son los que más barra me hacen, pero también los que más me asesoran técnicamente. Mi hermana como abogada es un pilar importante en todas mis decisiones empresariales. Contar con un círculo de amigas que también han decidido emprender me ha facilitado muchos procesos, para no recorrer los mismos traspiés o tomar mejores decisiones. Ellos también se sienten parte de Nativa_ Santander y me lo dicen constantemente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente, en mí encuentran no solo conocimientos técnicos sino una mujer berraca que los impulsará a creer hoy y siempre.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo inicia con mi esposo, fueron tres meses super retadores en donde desarrollamos estrategias, diseñábamos piezas, contactábamos clientes, pero también repartíamos nativas y hacíamos de todo en las ferias en las que nos invitaban, y aunque como médico no tenía esas habilidades de venta, hoy es de los que mejor conoce la marca y vende con orgullo lo que hacemos.

Luego llega a mi equipo un gran elemento, con una historia similar a la mía, dejando también un trabajo más estable mi coequipera Sandra Saavedra, una diseñadora industrial, le ha apostado a creer en mi sueño, su papel comenzó con diseño y ahora además de diseñar es de las mejores comerciales que tenemos. Pero si, seguimos haciendo de todo los roles en la empresa y nos encanta, hasta mi papá se une en ocasiones al equipo y nos fortalece con sus conocimientos contables.

En este momento mi equipo lo conforman el área administrativa que les relacione anteriormente, pero el corazón de Nativa_ Santander son mis proveedores que ahora son mi familia, nos ayudamos, comunicamos y siempre buscamos enamorar a más personas de Nativa_Santander.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que me apasiona lo que hago y lo he aprovechado bien, he estudiado a Santander desde su geografía, paisajes agrestes, cultura, historia e impregno en cada Nativa_Santander un poco de ese amor por esta tierra. Yo pude haberme quedado en México o en una zona de confort en el trabajo que tenía, pero mi corazón, mi esencia, estaba en contarles un poco más la razón por la que estoy enamorada de esta tierra que se llama Santander.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que debes escucharte más, yo venía de un mundo de gubernamental, de reconocimientos, de egos y tuve que volver a mi esencia; a escucharme, a entender que venimos a servir y construir en comunidad. Nativa_Santander ha sido mi polo a tierra, me ha permitido interiorizar más la frase “has lo que amas, ama lo que haces” la clave en todo esto, es el amor, porque cuando algo te apasiona, si sientes muchas mariposas en el estómago, si te levantas en la madrugada pensando en esa idea, en ese sueño… No lo silencies, Profundiza más, escucha más, salta si es necesario, deja atrás la comodidad y el confort.

Es cierto, toda gran idea, trae grandes sacrificios, pero al final del día te sentirás feliz porque has sido coherente contigo y tu corazón lo escucharás latir más fuerte.

