Él creó un negocio de lámparas artesanales con diseños y estilos innovadores

“Nuestros productos tienen varios protagonistas por detrás. Trabajamos la línea de artesanos de Colombia, que son lámparas hechas de seje, una palma de las costas colombiana elaboradas por comunidades palenqueras. Tambien tenemos otra edición que son las que se hacen en las selvas del Chocó, y se caracterizan por hacerse con fibra de werregue por una tribu llamada Wounaan en la amazonia colombiana. Cada fibra que queda como resultado de esta intervención es pintada con pigmentos de los árboles que provienen de la selva.

Nuestros clientes también puedes encontrar una línea de faroles artesanales, que son elaborados por ornamentadores colombianos, utilizando el hierro forjado como elementos principal. Estamos muy felices de servir mensualmente a mas de mil compradores en todo el territorio nacional que han confiado en nosotros para decorar sus espacios”, estas son las palabras de Miguelangel Rivas, el emprendedor detrás de Mundiluz. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos hizo por su emprendimiento.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 32 años y estudié Ingeniería Química.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Durante mi pregrado de ingeniería diseñé y creé una turbina que giraba solo con un calor de un bombillo, es decir, sin ningún motor. Duré mucho tiempo haciéndola con materiales de casa tales como plásticos, madera, etc.

Cuando presenté la turbina como parte de un proyecto universitario, mis compañeros y profesores quedaron impresionados con el diseño de la turbina que era básicamente una lámpara. La lámpara gusto mucho y empezaron a encargarme varias unidades para decorar. Luego añadí stickers y motivos a la pantalla de la lámpara para crear figuras y sombras que se reflejaban en las paredes. A raíz de esto aprendí el arte del comercio y empecé a ofrecerlas en pequeños negocios que me compraban el producto.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En mi caso lo que más me ayudó fue escuchar y entender las necesidades de los clientes que corresponde a una metodología llamada “Lean Startup”. Lo que haces es que vas refinando el producto según las necesidades del mercado y estos procesos iterativos te llevan a un producto mínimo viable con el cual comienzas.

Así empezaron mis luces guiñadas para bares, restaurantes o casas hechas a medida del cliente. A los clientes les encantó la experiencia y fue así cómo me convertí en el principal vendedor de luces de Colombia en la categoría iluminación y bombilleria, lugares que he ocupado por muchos meses.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi primer capital semilla provino de mi familia que financió la fabricación de los primeros diseños. Posteriormente el dinero obtenido de las ventas era reinvertido en su totalidad para comprar materia prima y aumentar la capacidad y lograr mayor producción. Eventualmente la demanda fue creciendo y eso me permitió establecer mi negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Cuando se remodela un espacio se tienen en cuenta materiales de construcción y elementos visuales decorativos como la decoración. Tradicionalmente una lámpara de diseño es visto como un producto de lujo por los altos precios lo que representa gran porcentaje del presupuesto. Con la llegada de Mundiluz este estereotipo cambia porque la persona que desee cambiar esa lampara vieja puede hacerlo sin que signifique que todo su presupuesto se vaya en cambiar una lámpara. Esto significa que entramos en los hogares de los consumidores con un producto de diseño y accesible.

Existen productos más costosos que hemos exportado y la retroalimentación ha sido increíble porque nos buscan para diseñar partes de su hogar o local comercial. Esto hace que cada cliente sea diferente y que nos tomemos personalmente cada proyecto.

6. ¿Soy feliz?

Siempre he tenido el privilegio de sentirme bien con lo que hago y con lo que tengo en el momento. En ese sentido soy grato de tener a la felicidad de mi lado a pesar de todos los obstáculos que se presenten en el momento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Tengo bastante que aportar aún y quiero estar mucho mas tiempo emprendiendo para lograr crecer la marca aun más. Cualquier aporte de capital es bienvenido, pero no quisiera vender y salirme de la empresa porque me gusta lo que hago.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Soy venezolano y he emprendido en dos países diferentes, uno de ellos con una crisis económica profunda, con muchos problemas políticos y altas tasas de inflación. En Colombia el mercado de la iluminación es sectorizado, regularizado y si no tienes ayuda ni redes es particularmente más difícil.

Inicialmente cuando llegué a Colombia tuve un empleo pero fui despedido, trabajé como repartidor de comida rápida para poder mantenerme. Luego empecé a hacer faroles artesanales de forma rudimentaria los cuales pintaba a escondidas en mi habitación arrendada. Si tuve muchos retos que superar, pero ahora que lo veo atrás siento que me disfruté el camino y siempre supe que eran momentos que pasarían.

Personalmente no lo llamaría “duro” sino que es parte del camino sortear obstáculos o vicisitudes que superas si estas enfocado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Pienso que los sueños cambian a medida que los años pasan. El día de hoy todos tenemos prioridades que quizás son muy distintas a las de años atrás y esto es parte de la vida.

Lo importante es que todos podamos hacer con excelencia lo que más y felizmente yo pertenezco a este grupo. En Mundiluz tenemos muchos planes de crecer con tiendas físicas y para ello estamos buscando personas que se quieran sumar y aportar para hacer crecer la marca.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Actualmente tenemos planes de crecer con tiendas, lo cual nos permitirá estar presentes en mas lugares con otros canales de ventas. La idea es lograr un crecimiento interanual de al menos 30% y aumentar nuestra cateras de productos al menos 50% por año.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Mundiluz es una empresa que vende a todos los sectores de la sociedad desde empresas hasta personas naturales de todos los estratos. Ocupamos el lugar número 1 en iluminación a nivel nacional en el sector de los principales ecommerce del país según varias agencias y esto demuestra que de hecho el negocio ya es escalable y esta sucediendo ahora mismo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Siempre es bienvenido cualquier aporte que signifique ideas nuevas y capital que permita que la empresa crezca. En equipo somos capaces de hacer más cosas que de forma individual.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hasta el día de hoy no tengo nada de que arrepentirme porque todo lo que hago lo disfruto y las cosas malas que me habrán pasado ya no son relevantes y no se me vienen a la mente.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay muchas personas que han partido la historia en un antes y un después y cuyas historias son fuentes de inspiración. Pero la verdad mi inspiración principal es interna y espiritual por lo cual me resulta algo difícil de describir porque viene de adentro tal como describe el autor Napoleón Hill, una llama ardiente.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Mi primer emprendimiento fracasó luego de 3 años por elegir mal los socios y las personas involucradas. En ese momento tuve que volver a comenzar desde cero.

Honestamente nunca he pensado en rendirme porque siempre he tenido fuentes de inspiración que me han motivado. En mi mente siempre hay nuevos proyectos que me mantienen enfocado, inspirado y activo en todo momento. No es de negar que el camino no es fácil, pero si estas enfocado lo superas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente soy parte de varias comunidades de emprendimiento, tanto en Venezuela, Colombia e internacionalmente. La que mayor impacto ha tenido en mi es el programa de emprendimiento Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) del Departamento de Estado de Los Estados Unidos. Durante este programa aprendí herramientas que me ayudan a ser mejor emprendedor. En comunidad siempre se mantienen activos los miembros y líderes para apoyarnos con clases, recursos, eventos, etc. Adicional tengo muchos compañeros y amigos en la comunidad emprendedora que me ayudan constantemente y entre todos nos apoyamos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Los proyectos que tengo y hago los veo a largo plazo y mucho más allá de lo que pueda yo vivir. Es algo que me gustaría dejar para futuras generaciones y que sea una empresa que se prolongue por muchos años más.

No puedo leer el futuro, pero si puedo hablar del impacto que tenemos hoy. Por ejemplo, cuando llegué a Colombia me impresioné de la riqueza cultural que el país tiene y decidí combinar mis conocimientos con este patrimonio cultura. Así es que decidí fabricar lámparas artesanales con técnicas de cestería de comunidades palenqueras y tribus como la Wounaan de regiones desprotegidas de Colombia. a través de un comercio justo. He aprendido que con esto podemos enseñar a nuevas generaciones de estas culturas a ver en esto una forma de vivir.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente estamos enfocados en abrir nuevos canales de ventas como nuestra primera tienda física en el CC portal 80 de Bogotá para lograr servir con iluminación de calidad. En ese sentido, el plan es abrir nuevas tiendas y crear una marca que sea reconocida. La visión es seguir con este impulso para expandirnos y ser aún más reconocidos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Desde un inicio siempre he tenido el apoyo de mi familia e incluso son parte de la toma de decisiones importantes. En los momentos en los que he estado ausente ellos se han encargado y continuado con el negocio. Esto me permitió mantenerme enfocado en todo momento. Todos en la empresa creamos productos y son innovadores, desde mi madre, padre y hermana han tenido roles de fabricación, distribución y comercialización de los productos.

Recientemente he creado nuevas redes de contactos y amigos acá en Colombia que me han apoyado en darme ideas, buscar proveedores, en marketing y ventas especialmente para la tienda nueva donde han sido un apoyo fundamental.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre estoy abierto a dar mis conocimientos y consejos a todo el que lo necesite. En algún momento todos nos convertimos en una fuente de conocimiento por la experiencia que tenemos y podemos ayudar a los demás. Actualmente tengo amigos que emprenden y me piden muchos consejos y me siento contento de ayudarlos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Actualmente todos los procesos logísticos los llevamos a cabo en un centro de distribución lo que permite hacer llegar nuestros productos más rápido a los compradores de 24 a 48 horas. También tengo a Sandra que es mi pareja que me ayuda en el proceso y empaque de ordenes personalizadas y en especial a toda mi familia que siempre esta involucrada en el proceso.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La diferencia de Mundiluz respecto a otras marcas es que somos una marca accesible al grueso de la población con buen diseño y calidad. Adicional nuestros productos son muy innovadores y por ende son diferentes a la competencia. Nosotros fuimos los primeros en realizar luces guirnaldas decorativas estilo vintage, eso me permitió posicionar la marca rápidamente y muchas personas me contactaban solicitando medidas personalizadas, esto nos hace distintos porque no hay otra empresa que lo haga.

Particularmente todos mis diseños e innovaciones tienen certificado protección de derechos de autor, patentes y/o certificación de licencia de comercialización. Esto por supuesto da mucha mas seguridad al cliente y crea confianza respecto a otras marcas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchas cosas e historias que contar profesional y personalmente, pero la mayor enseñanza es que toda persona debe disfrutar lo que hace para que el éxito le acompañe. También aprendí recientemente que más me gusta la experiencia de intentar y vivir cosas nuevas y diferentes a tu área de trabajo.

