Ella diseña juguetes tradicionales enfocados en la educación emocional

Ella es Nany Velásquez, la emprendedora detrás de "Hecho por mamá". Foto: Cortesía

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Nany Velásquez, 31 años, Comunicadora Social y Periodista, pero me desempeño en el área de producción de cine.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue empezar a diseñar y crear juguetes con sentido y propósito para mi hija Violeta.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicié diseñando muñecos y material didáctico para mi hija y también para regalar a amigos cercanos cuando teníamos fiestas infantiles, la gente empezó a preguntarme si podía venderles y así empecé haciéndolos por encargo a algunos conocidos, pero mis horarios laborales y la maternidad no me permitían todavía imaginarlo como emprendimiento o idea de empresa.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hecho por mamá nació oficialmente en la pandemia porque mi contrato como coordinadora de una escuela de cine fue suspendido. Entonces decidí sacar mi primera máquina con tarjeta de crédito. En total invertimos 1 millón de pesos entre la máquina de coser y las telas. Al mes ya habíamos comprado otra.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Mi emprendimiento me ha permitido llegar a muchas familias y profesionales del área de la psicología y la salud. Queremos generar consciencia sobre el consumo de los juguetes y promover juegos tradicionales en los niños. Como mamá me he acercado a la crianza consciente y eso ha hecho que la esencia de mi marca piense mucho en promover el juego, la creatividad y la educación emocional en los niños.

6. ¿Soy feliz?

Las dos cosas que más me apasionan en la vida son el arte y la maternidad, entonces tener la posibilidad de combinarlas y aportar a muchas familias que creen en la crianza consciente y educan a sus hijos desde el amor y el respeto, me hace muy feliz. Nuestros clientes nos compran muñecos para usar como material en sus consultorios o regalar a sus hijos, nietos y sobrinos en toda Colombia, también los han llevado a muchos países, cada video o foto que nos comparten con una sonrisa dibujada, nos llena el alma de alegría y orgullo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, tengo proyectado establecer mi taller y ampliar la línea de productos. Nuestro propósito es desarrollar una línea de producción y de comercio justo, para que a Hecho por mamá se sumen madres cabeza de familia, víctimas de la violencia y población vulnerable. Quiero que lo que hacemos no se quede solo como emprendimiento, y pueda hacer la transición para convertirse en una empresa sustentable y con sentido social.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tomar la decisión de empezar fue muy difícil. A los 27 años yo era mamá de una niña de 3 años, acabé con una relación difícil, no tenía trabajo y ni siquiera sabía dónde iba a vivir con mi hija. Todo lo que podía haber salido mal, me había pasado. Aunque toda la vida amé crear, en ese momento no creía en mí, ni lograba ver con claridad una idea de negocio. Después encontré un trabajo en un cargo estable, en una de las empresas más importantes del sector para el que trabajo y eso no me permitía dedicar tiempo a hacer otras cosas, pero como a todos, la pandemia me obligó a replantear muchas cosas y simplemente un día hice el boceto, escalé los moldes de mi primer muñeco y empecé a investigar dónde comprar materiales, porque yo soy de Cali y a duras penas conocía la zona en la que vivo en Bogotá. Hice las primeras fotos y en varios grupos de Facebook vendí por encargo nuestra primera producción.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que apenas estoy empezando a cumplir mi sueño, porque yo me imagino a Hecho por mamá como una fábrica de sueños y fantasías para niños, pero también como el lugar donde muchas mujeres y personas que lo necesiten, encuentren una oportunidad de trabajo digno. Ser mamá cuando apenas estaba acabando mi carrera, mi hizo consciente de cómo la maternidad y el sistema laboral colombiano son a veces incompatibles. Esta situación es también un generador de violencia intrafamiliar, pobreza y abusos laborales, porque muchas mujeres se enfrentan día a día a decidir entre tener independencia económica y sustento para sus familias o cuidar a sus hijos. Entonces espero que a mi sueño se puedan sumar muchas mamás.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En este momento tenemos varios productos que ya pasaron por el proceso de estudio de mercado, listos para ser lanzados y esperamos tener la infraestructura necesaria, para poder ampliar nuestro catálogo y lanzar la plataforma de ventas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, en Colombia y el mundo está creciendo el consumo responsable y también hay un auge y tendencia en la educación, que busca promover valores y educación emocional a través del juego. Entonces sabemos que hay un mercado potencial muy amplio y a futuro queremos buscar la forma de llegar a otros países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es una pregunta difícil, pero para crecer estaría dispuesta a hacerlo. La industria del juguete está muy desarrollada en otros países y para llegar a esos mercados y fortalecer las ventas digitales sería necesario.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a aplazar mi sueño de emprender, para tener un trabajo fijo en una oficina. Siento que por buscar algo estable he pospuesto el crecimiento de Hecho por mamá.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran mi papá que murió hace 8 años, porque era un hombre talentosísimo y me enseñó casi todo lo que sé hacer. Mi abuela materna también en el cielo era una mujer maravillosa, me enseñó a bordar y a hacerle ropa a las muñecas. Mi mamá trabaja todos los días a mi lado y vino a otra ciudad a rescatarme cuidando a Violeta, para que yo pudiera tener una carrera laboral exitosa. Mi hermana es trabajadora social y la admiro muchísimo por su capacidad de trabajar problemáticas sociales a través de historias, libros, muñecos, películas y arte. Finalmente, pero no menos importante me inspira todos los días Violeta, ella “trabaja” como creativa en Hecho por mamá y como detesta mis jornadas largas en producción, todo el tiempo me está contando ideas nuevas para productos, porque desea mucho que me dedique solo a este proyecto.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Yo digo que soy emprendedora desde los 6 años que me inventé una rifa con mi hermana de una caja que yo misma hice y se la vendimos a mis tíos, para comprarle un regalo con nuestro propio dinero a mi mamá. Ella todavía guarda ese regalo. A partir de ese momento creo que me inventé muchísimos “emprendimientos”, vendía en el colegio pasteles, dulces, cobraba por hacer tareas y ya en la adolescencia diseñaba bolsos para mis amigas. Entonces he fracasado más de una vez, pero siempre los vi como una oportunidad de entender y aprender cómo funciona un negocio. Con Hecho por mamá he tenido días larguísimos haciendo de todo, pero no me he permitido rendirme. A veces después de rodar en un set hasta 14 horas, llegaba a cortar muñecos o empacar pedidos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de varias comunidades digitales de mamás y empresarios, que al inicio de mi proyecto y durante su desarrollo fueron mis primeros clientes y también me brindaron información valiosa para resolver temas logísticos y de proveedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Me llena el corazón decir que sí, yo no creo muñecos para que los niños usen dos días y los olviden. La idea de hacer una muñeca de trapo, un personaje inspirado en un cuento o cualquier cosa que diseño es crear canales para que educadores, profesionales y papás generen vínculos con sus hijos a través de la interacción. Las nuevas generaciones poco a poco verán el impacto de la crianza respetuosa y de hacer consumo consciente. Me llena de esperanza aportar un granito de arena en esa revolución que representa hoy el educar desde el amor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

No sé lo que va a pasar en diez años, pero seguramente estaré haciendo algo que me haga feliz. Espero que durante este tiempo logremos hacer la transición de pasar de ser un emprendimiento a una empresa bien establecida, sin perder la esencia y el alma de nuestra producción, que se caracteriza por estar llena de detalles y hecha paso a paso con mucho amor.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Yo soy una persona demasiado cerrada y mi familia siempre lo ha sido todo, pero emprender aquí me ha regalado amigos y demasiado apoyo. A mí me cuesta creer en mí, entonces ha sido fundamental el apoyo de mi mamá que trabaja de lleno conmigo y de mis amigos que en un comienzo fueron quienes empezaron a motivarme para hacer y vender mis productos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Hace ya unos años que mi propósito de vida es ayudar a otros, por esa razón sueño con iniciar pronto capacitaciones en diseño de empaques, desarrollo de productos y compartir ese proceso mágico de darle vida y hacer realidad un boceto. Yo no lograba dimensionar al comienzo el impacto que tiene un emprendimiento por pequeño que sea, pero ahora sé que promover a los emprendedores es dinamizar y fortalecer la economía. Yo quiero que todos puedan lograrlo y que en el futuro logremos llegar a muchos lugares con ese sello de calidad que siempre ha caracterizado a los productos hechos en Colombia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo estable somos dos personas, pero hay muchas personas que de forma indirecta hacen nuestra producción y logística posible.

Yo soy Comunicadora y Productora de Cine, pero toda mi vida aprendí y estudié Artes Plásticas. Esa mezcla de conocimientos me ha permitido hacer y aprender casi todos los procesos para mi emprendimiento. Yo investigo, diseño productos, busco proveedores, administro los ingresos y me encargo de las ventas. Mi mamá es la raíz de todo y aunque se dedicaba a los restaurantes y siempre odió la costura, no me dejó sola y se encarga de coser, comprar materiales y ayudar en todos los procesos. También es una buena administradora y por su experiencia en los negocios, es con quien consulto siempre todo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal son los diseños llenos de color y significado. Soy una persona muy sobria y seria, la gente a veces no logra imaginarme diseñando muñecos, pero amo crear desde que tengo memoria, entonces a cada proceso le entrego mi alma, porque lo mío es crear historias con telas y pinturas. Ninguno de nuestros muñecos es igual a otro, al ser hecho a mano todos son únicos y diferentes. En Colombia se hacen muñecos de muy buena calidad, siento que me diferencia del resto la historia y el propósito con el que se crea cada uno de nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Tengo muchísimo por aprender, pero cada día valoro más cada cosa u objeto que llega a mis manos. Uno solo comprende la dimensión y la complejidad que tiene un emprendimiento, hasta que se enfrenta a los retos cotidianos de tener uno, pero eso también me ha hecho muy flexible y cada día logro pensar más rápido para resolver cualquier problema que se nos presenta, esto también he podido aplicarlo en mi vida. Este proceso me ha permitido soltar el miedo al fracaso que me persiguió siempre.

Después de dos años de haber iniciado oficialmente Hecho por mamá, no hemos reportado pérdidas en ninguno de los meses en los que hemos trabajado, el portafolio de productos pasó de 1 a 5 productos, hemos llegado a casi todas las ciudades de Colombia, nuestros muñecos han viajado a México, Estados Unidos, Argentina y Canadá y también tenemos un montón de fotos y videos de niños felices que nos ratifican, que lo que se hace con amor siempre es exitoso.

