Ellos crearon una startup para llevar internet a lugares sin acceso

A este emprendimiento lo presentaron así: “A menos de un año de su fundación, esta startup logró que más de 100.000 colombianos que están desde la lejana Guajira hasta la selvática Amazonia, se conecten por medio de su app, que se encuentra en dispositivos Android con tan solo descargar y registrar sus datos, para poder acceder a sus redes sociales, plataformas de educación, empleo, banca o telesalud”. ¿Y cómo funciona? “El ver este tipo de publicidades le permite a las personas recibir a-coins, es decir, tokens que son intercambiables por internet móvil, sin la necesidad de pagar un plan de datos. Sin embargo, sí deben tener señal de telefonía”, detallaron. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta Catalina Acosta, CEO fundadora Appen en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 29 años, estudié arquitectura, me fascina el urbanismo y transformar ciudades y siempre supe que iba a terminar emprendiendo. Que lo mío es emprender. Además, me involucré en emprender en el sector tecnológico porque me di cuenta de que es la forma más rápida de transformar cualquier territorio.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue conectar fácil, gratis, a Internet a millones de colombianos. Nació hace un par de años y en el 2020 iniciamos este sueño para hacerlo realidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fallando y volviendo a intentar mil veces. Apagando incendios, todos los días hasta que construimos un producto que funciona y que los usuarios quieren.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con las uñas. Uno hacía presentaciones, otro código, yo vendía. Uno de los fundadores puso una liquidación, otro vendió su carro, el otro full talento. Muy convencidos y con ganas de apostar. Luego llegaron dos ángeles inversionistas, vieron las proyecciones, el producto mínimo viable y las ganas de crear y crecer.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos conectando a miles de colombianos mientras apostamos por la transformación, llevando educación virtual, teletrabajo y acceso a crédito para emprender. Buscamos contribuir al desarrollo de nuestra región mejorando las condiciones económicas de las nuevas generaciones.

6 ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, hay un propósito mayor al que le pertenezco y me llama todos los días. Alguien un día me dijo que la felicidad está ligada a asumir responsabilidades y estar satisfecho con el aporte que se hace, y 100% le creo.

7 ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Debemos vender fracciones de la compañía para crecer y cumplirle a nuestros inversionistas, pero planeo continuar empujando la carreta por Appen, así sea honoris causa, el propósito es superior a mí.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Crecí emprendiendo con mi familia. A los 10 años, ya había vendido flores, comida, ropa y es cero duro para mí aguantar y persistir en un emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me faltan muchos sueños por cumplir. Por ejemplo, sueño con tocar la campana, pero si estoy muy emocionada con el proceso, muy orgullosa de mi equipo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar muy duro, cómo siempre, seguir creciendo e ir por Latam, para que además de los colombianos, en Latam más personas puedan llegar a tener internet gratuito.

11.¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, eso es lo más importante, mi emprendimiento es completamente escalable, viral y global.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

A los inversionistas se conocen después de firmar el contrato. Hay que arriesgarse, ya lo hemos hecho y solo así crecen las startups globales.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a sobre pensar, esperar, o tener miedo de lanzarme al agua.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi abuela Reca. Ella no estudió, sacó adelante su familia y es una tesa, muy querida y respetada en su región.

15.¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que he fracasado. He fallado, he metido la pata, pero siempre busco enmendar y sacar lo mejor de la situación, optimista hasta el final. En Arauca le dicen arranque de chigüiro a botar la toalla, y mi entrenador de baloncesto me presionó tanto durante varios años, que jamás me rindo, de verdad jamás quiero ser arranque de chigüiro.

16.¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, este camino no puede ser solitario y hemos encontrado círculos de personas del entorno y organizaciones increíbles que siempre están para apoyar: Tvalley, Sigma, Invest In Bogotá, Corporación Ventures, RockStart, la comunidad techi, que solemos hacer barra y alegrarnos por los logros de los demás.

17.¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que si: Trascender fue una de las lecciones más dulces que saqué de la U. Una profe de Patrimonio nos pidió imprimirle propósito a nuestros proyectos y aquí estamos tendiendo puentes para la transformación de la región desde las oportunidades digitales. Miles de personas estudian, trabajan, conectados con Appen, y para mí eso es trascender.

18.¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo Appen por toda Latam, con millones de usuarios, aportando a subir puntos del ingreso per cápita en varios países, en ese punto podría sentirme realizada.

19.¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Tener apoyo es una bendición. Llegar a la casa y tener una barra brava que observa el proceso y anima cuando las cosas se ponen difíciles, que es la mayoría del tiempo, aliviana la carga. Tengo gente increíble a mi alrededor y nunca podré parar de agradecerlo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Soy la intensa que le pide a todos que intenten emprender, aunque me dicen que no es pata todos, siento que todos si debemos intentarlo al menos una vez. Necesitamos más emprendedores que se la jueguen. Necesitamos gente obsesionada con crear empleo, crear soluciones, aportar al sistema, jalar recursos y apoyar la movilidad social. Obvio cuentan conmigo para iniciativas en pro del emprendimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el activo más importante en Appen. Son unos cracks, hábiles, pilos, vuelan con el motor apagado y siempre van pasos adelante. Estamos bastante sincronizados y es fascínate haberlos encontrado en el camino.

Andrés diseña sin parar, es un creativo impresionante. Se echó al hombro el diseño desde cero de producto. Maxi es el teso del código, resolvió importantes problemas que la mayoría le huyó, parecen una unidad que trabaja sincronizada.

Tenemos un equipo comercial increíble: Administrativos, financieros, comunicaciones y mercadeo, operativos y mentores que hacen a Appen posible.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

No había pensado en ello, pero creo que intentar conectar desde la bacanería y llevarlo a lo corporativo es un gran sí.

23.¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a reaccionar rápido, buscarle la comba al palo sin tanta vuelta, armar con cada “no” que el camino da, una escalera para crecer.

