Ella diseña piezas en cerámica artesanal para decorar interiores

Ella es Alejandra Martínez, la fundadora de Ceralma, un emprendimiento que rescata las artes manuales para decorar interiores. Foto: Cortesía Ceralma

“He aprendido que la cerámica, como emprender y como la vida misma tienen muchas cosas en común: se trata de tener paciencia en los procesos, resiliencia, entendiendo que hay momentos de sorpresas buenas y malas, y que con las decisiones que se vayan tomando se va formando cada aspecto de la vida, para crecer, avanzar y salir adelante”, estas son las palabras de Alejandra Martínez, fundadora de Ceralma, un emprendimiento amigable con el medio ambiente. La entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así fue como narró su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

24 años, Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En los últimos semestres de la universidad, donde pude trabajar con cerámica, me di cuenta de que me gustaba mucho trabajar con cerámica y desde ahí quise aprender más sobre sus procesos, así que comencé a tomar cursos rápidos sobre técnicas y procesos, investigar más sobre ella y centrarme más en tiendas y negocios que vendieran productos de ese material.

Al graduarme uno de mis objetivos era tener mi propia marca de cerámica, Entonces en medio de la pandemia, comencé a aterrizar mi idea y lo qué quería ofrecer. Para finales del 2020 ya tenía a Ceralma en mente, el espacio que iba a adaptar dentro de mi casa para que fuera mi taller y poco a poco comencé a conseguir algunos equipos que necesitaba para hacer las piezas. Desde principios de 2021 comencé a realizar piezas de cerámica artesanal para vender.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Durante el 2020 pude prepararme para saber cómo iba a realizar las piezas y además preparar el espacio que se iba a destinar como taller de cerámica. Hubo muchos ensayos y errores durante los procesos, pero también muchos aprendizajes que ayudaron a iniciar con Ceralma.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con ahorros míos, sin embargo, la ayuda de mis papás fue fundamental, no solo en la parte económica, sino también con consejos y tiempo para ayudarme en partes del proceso.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Pienso que con Ceralma estoy logrando avanzar como profesional, pero además de eso como persona. Ya que es un emprendimiento que saca muchas debilidades, pero también fortalezas de una persona. Y además de la parte personal, con Ceralma estoy reconectando conocimientos de la cerámica, el poder de la mujer para crear emprendimientos, la artesanía como trabajo que debe ser considerado también importante y valioso.

6. ¿Soy feliz?

Si, soy feliz por cada logro (así sea pequeño), que he tenido con Ceralma. Soy feliz por estar aprendiendo cada día con este emprendimiento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo creo, ya que he venido formando a Ceralma con mucho cariño y dedicación para que pueda ser parte de mí y mi familia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En tiempos de pandemia, fue duro debido a que muchos insumos y procesos dependían de terceros y había dificultades para acceder a ellos. Y en general, mientras conocía los procesos y varias habilidades que debía fortalecer para brindar buenos productos y servicios. Definitivamente si fue complicado en ocasiones el tener que ir adquiriendo práctica y conocimientos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que aún no puedo decir que al 100% “cumplí mi sueño”, estoy en una etapa donde aún sigo en el proceso de cumplirlo, sigo aprendiendo, trabajando, practicando y creciendo con Ceralma.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando para que Ceralma pueda seguir creciendo y fortaleciéndose hasta el punto de poder brindar varios empleos, ser más reconocida, brindar más productos e infinidad de cosas que sueño que se cumplan.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Considero que sí lo es, la cerámica es un material muy utilizado para varios productos de decoración artesanal e industrial.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Analizándolo previamente sí sería posible recibir inversión de otras personas, conociendo por supuesto el propósito de la inversión. Pero no sería mi primera opción.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a precipitarme cuando sé que la cerámica necesita sus tiempos y procesos adecuados para que cada pieza pueda ser de la calidad adecuada.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración fue la cerámica misma, poder ver qué trabajos grandiosos se pueden hacer con ella. Y luego, al adentrarme más en ese mundo, poder conocer otras marcas que se dedican a trabajar con cerámica, que considero son muy talentosas y realizan piezas muy lindas y útiles.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cuando se emprende, hay días en los que estás muy emocionado y otros días en los que por cualquier inconveniente puedes llegar a desilusionarte, es como una montaña rusa. Así que sí, a veces pensé en tirar la toalla, pero la cerámica es lo que me gusta y con lo que me siento bien, así que seguiré trabajando con ella y esforzándome para que mi emprendimiento siga creciendo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, la verdad no he estado en ningún grupo de emprendedores, sin embargo, sigo muchos perfiles que dan consejos y pautas para saber cómo llevar el camino del emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Pienso que sí. La cerámica es un material y ser ceramista es un oficio que ha venido tomando más fuerza desde hace algunos años atrás. Me gustaría poder ofrecer más adelante también conocimientos sobre la realización de piezas de cerámica para que más personas sepan sobre este bonito arte, y así que las nuevas generaciones sepan que lo manual y artesanal puede ser muy beneficioso.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo ya con el taller y galería propio de Ceralma, contando con un gran equipo de trabajo y tal vez asociándome con otras marcas para hacer colecciones de piezas de cerámica, expandiéndonos en otros lugares.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos cercanos han sido un apoyo gigantesco desde el momento cero. Ellos fueron quienes me impulsaron, me apoyaron y lo siguen haciendo. Fueron mis primeros clientes.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Muchas veces por no saber qué caminos tomar o por dónde empezar se limitan a emprender. Me gustaría que haya apoyo y ayudas entre emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Por el momento yo soy quien se encarga totalmente de Ceralma, desde el diseño y la producción de piezas hasta el envío. Pero he tenido la suerte de contar con la ayuda de mis papás cuando necesito manos para terminar con algunos pedidos de piezas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La frase de Ceralma es “Creamos con el alma especialmente para ti”. Porque pienso que cada pieza está hecha y pensada para la persona a quien va dirigida. Ya que es cerámica artesanal y slow made, que quiere decir que no hacemos grandes cantidades de piezas, sino que nos centramos en hacer colecciones pequeñas y piezas personalizadas para que no haya desperdicio de piezas ni piezas olvidadas, así cada cerámica se hace con un propósito y se cuida un poquito al medio ambiente sin sobre producción.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la cerámica, como emprender y como la vida misma tienen muchas cosas en común: se trata de tener paciencia en los procesos, resiliencia, entendiendo que hay momentos de sorpresas tanto buenas como malas. Y que con las decisiones que se vayan tomando se va formando cada aspecto de la vida, del emprendimiento, como de cada pieza de cerámica. Y que la pasas mejor al tener a personas que te apoyan y valoran lo que haces.

