Ella es la emprendedora que creó un spa de cerveza en Colombia

Ella es Glenda Bernal, la emprendedora detrás de "Makuira Beer Spa" Foto: Cortesía Makuira Beer Spa

“En Makuira Beer Spa, creamos un espacio de relajación para jóvenes con buen gusto. Imaginen un lugar donde puedan sumergirse en burbujas mientras disfrutan de sus cervezas favoritas. Esta idea es como una fiesta de relax total, donde consentimos a nuestros clientes con tratamientos relajantes y con la mejor selección de cervezas. Es un refugio donde la diversión y el bienestar se mezclan con la magia de esta bebida de tradición”, así va contado la historia de su negocio Glenda Bernal. Hablamos con ella 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

46 años, Cosmiatría y Estética.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Quería emprender diseñando un spa diferente y temático, así que diseñé un spa de cerveza. Un espacio donde los clientes pueden disfrutar de tratamientos relajantes mientras experimentan los beneficios de ingredientes derivados de la cerveza. También ofrecemos un ambiente tranquilo y lujoso, donde fusionamos lo terapéutico con la esencia única de la cerveza para brindar una experiencia única de bienestar.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con investigación de mercado y con la búsqueda de un lugar estratégico que se adaptara al ambiente relajado que quería mostrar. Creé un espacio acogedor y con elementos que reflejan la esencia de la cerveza, como tonos cálidos y materiales naturales, también desarrollé tratamientos específicos donde utilizo ingredientes de la cerveza, como extractos de lúpulo, levadura y malta, para el beneficio de mis clientes.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con ahorros personales y con la venta de algunas propiedades y vehículos que tenía.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

1. Innovación: es una propuesta única en el mercado porque fusiona el bienestar de un spa con los beneficios terapéuticos de ingredientes derivados de la cerveza.

2. Experiencia única: ofrezco a mis clientes una experiencia inigualable, creando un espacio donde pueden relajarse de una manera distinta.

3. Colaboración local: al asociarme con cervecerías locales, contribuyo al fortalecimiento de la comunidad empresarial y fomento la economía local.

4. Consciencia sobre ingredientes naturales: promuevo el uso de ingredientes naturales provenientes de la cerveza en tratamientos de spa, resaltando la importancia de cuidar la piel de manera saludable.

5. Diferenciación en el mercado: como una marca única y atractiva, generando interés y lealtad entre los clientes que buscan experiencias auténticas y novedosas.

Estoy cambiando la percepción de los spas convencionales al ofrecer una alternativa innovadora y atractiva que combina bienestar, salud y diversión de una manera única.

6. ¿Soy feliz?

Sí lo soy. Es una satisfacción profunda y gratificante ver mi visión convertirse en realidad. Disfruto de la creación de un espacio único que brinda alegría a mis clientes, mientras me llena de satisfacción ver el impacto positivo que mi emprendimiento tiene en sus vidas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

El compromiso y pasión por el spa son tan fuertes que actualmente no considero la posibilidad de venderlo, tengo una conexión emocional con el negocio. El éxito continuo que estoy experimentando y mi visión a largo plazo para el desarrollo y crecimiento sostenible de la empresa, hacen que reafirme constantemente esta decisión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es desafiante y requiere dedicación. La dificultad estuvo en factores como la competencia y la incertidumbre financiera. Estar preparado para ajustar estrategias, aceptación del concepto de cerveza y preparación de personal, es un reto constante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo que inicialmente soñé en desarrollar se cumplió. Me siento satisfecha con los logros que he obtenido, quiero seguir creciendo con mi marca.

Puede interesarle: La empresa de biotecnología que ofrece ingredientes sostenibles para el ambiente

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Expandir los servicios, ejecutar diferentes estrategias de Marketing y explorar nuevos mercados con productos a base de cerveza a nivel cosmético. También trabajar con sostenibilidad e innovación continua.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, con estudios y desarrollo se puede escalar. Replicar esta idea de negocio en diferentes ubicaciones y aumentar la demanda y capacidad para prestar el servicio, es posible.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lo haría si el proyecto lo mereciera, a gran escala estaría dispuesta a recibir la inversión y cedería un porcentaje de mi empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A tomar decisiones impulsivas. Trabajaría en una mejor planificación financiera y contrataría expertos en cada área.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde pequeña me sentí atraída por mis experiencias con la estética y el cuidado personal. Además, me inspiraron las ganas de crear y de ofrecer algo único en el área de salud y bienestar. Me gustaría seguir a empresarios exitosos en el área y a gente especializada en crecimiento personal, siento que es vital para fortalecer la mente, el pensamiento y la capacidad de sacar las ideas adelante.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La realidad es que cada año que pasaba, pensé en tirar la toalla por falta de experticia y poco conocimiento de los negocios, solo conocía mi profesión y efectivamente iba en declive, pero la resiliencia es la protagonista de este éxito.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente no, solo me capacito virtual y empíricamente con la información que proporcionan los medios.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, nuestro spa de cerveza busca ir más allá de ser un simple negocio, nos estamos esforzando en crear una experiencia única que tenga eco en diferentes generaciones. La idea es no solo ofrecer planes de relajación a base de cerveza y consumir la misma, sino también ser un espacio de encuentro, innovación y conexión comunitaria.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me visualizo posicionando mi emprendimiento como un referente en la industria de los spa de cerveza. También veo a mi empresa creciendo de manera sostenible, expandiendo su presencia y contribuyendo positivamente a la cultura local. Mi visión incluye seguir innovando, adaptándome a las tendencias del mercado y manteniendo un fuerte compromiso con la calidad y la experiencia del cliente.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han desempeñado un papel crucial con el apoyo emocional y en el camino hacia el establecimiento y desarrollo. Su respaldo ha contribuido a mi confianza y motivación. La red de apoyo que brindan es invaluable para superar desafíos y celebrar logros juntos.

No deje de leer: ¿Quiere emprender? Aquí van 10 pasos para que comience ya

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, compartir mi experiencia y conocimientos podría ser invaluable para otros emprendedores. Al ofrecer orientación y apoyo, contribuyo al crecimiento de otros. Además, mi historia de éxito podría inspirar y motivar a otros a seguir sus propias metas emprendedoras.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido fundamental en el logro de las metas emprendedoras. Cada miembro ha contribuido con habilidades únicas y esfuerzo colectivo para hacer realidad la visión del spa. Reconocer y valorar sus aportes individuales fortalece la cohesión del equipo, creando un ambiente propicio para el éxito y el crecimiento continuo del negocio.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La combinación única de factores como mi visión innovadora, la calidad distintiva del spa de cerveza, mi compromiso con la comunidad y la atención excepcional al cliente son elementos que me diferencian del resto. Mi enfoque creativo y la conexión auténtica que he establecido con mis clientes también contribuyen a esa diferenciación.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido la importancia del trabajo en equipo, la resiliencia frente a los desafíos empresariales y también he adquirido conocimientos sobre liderazgo y gestión financiera. En resumen, mi experiencia emprendedora me ha proporcionado lecciones valiosas que han contribuido a mi crecimiento personal y al éxito del spa de cerveza.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚