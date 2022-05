Ella visibiliza insectos endémicos de Colombia a través de la ilustración

Ella es Sofía García Marín, la ilustradora científica especializada en insectos que le dio vida a un emprendimiento que los visibiliza, los preserva y cuida el medio ambiente. Foto: Cortesía Bicho Raro

“Hablar de insectos y aún más de bichos raros ya es algo bastante particular y poco común. Para mi ha sido muy importante hablar de los insectos endémicos y amenazados de nuestro país. Por ejemplo una de las colecciones que diseñé fue sobre las mariquitas endémicas de Colombia que son muy diferentes a las que todos tienen como referencia, ya que la más común es Harmonia axyridis, que es una especie introducida proveniente de Asia; y resaltar el patrimonio entomológico que tenemos en nuestro territorio con formas y colores tan diversos y extraños, siento que es un atractivo que hace que personas que no conocen del tema generen interés y aprecio por los insectos”, así es el recorrido que nos empieza a hacer Sofía García Marín, por su emprendimiento Bicho Raro. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó de la importancia de conocer a profundidad esta especie.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

25 años, Diseñadora Industrial e Ilustradora Científica especializada en Insectos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre quise contarle al mundo sobre los insectos. Para mi llegar a la entomología fue abrir una puerta que me llevó a ver el mundo desde otro ángulo, a fijarme en lo pequeño y lo diferente. Por ello siempre estuvo en mi mente trabajar con insectos y poco a poco fui desarrollando a Bicho Raro para hablar, por medio de la ilustración, sobre lo particulares e increíbles que son estos animales y plasmarlos en diferentes tipos de objetos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Llevaba mucho tiempo con la idea en la cabeza. Sin embargo, después de graduarme y meterme de lleno con la ilustración, sumado a la pandemia, dije… voy a lanzarme. Empecé a investigar y seleccionar las especies endémicas que iba a ilustrar, a hacer pruebas sobre diferentes tipos de telas, a diseñar el empaque, los materiales y a fortalecer mis redes sociales.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Como empecé con una producción pequeña, utilicé ahorros que tenía de trabajos freelance que estaba realizando, y con lo que recibí de esa primera colección comencé a reinvertirlo y a pensar y diseñar nuevos productos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Espero estar logrando que las personas vean a los insectos de otra manera, desmitificar mucha información sobre ellos y darles visibilidad. Mi estrategia es generar ese primer contacto a partir de las mariposas, que son los insectos más carismáticos y mejor recibidos. Luego, contar sobre insectos un poco más extraños e interesantes, junto con las funciones que tienen en los ecosistemas. Por ejemplo que las moscas y los escarabajos también son importantes polinizadores y que las libélulas y las mariquitas son controladoras eficaces de plagas.

6. ¿Soy feliz?

Pues considero que la felicidad es un estado que nunca es permanente, pero los insectos me hacen feliz. Cada vez que tengo la fortuna de encontrarme un insecto raro, extraño o que no conocía me vuelvo loca y me emociona pensar que estoy haciendo algo en pro de su conocimiento y en consecuencia para su conservación.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Bicho raro es una marca que me representa completamente. Siempre fue extraño que alguien de mi carrera estuviera trabajando con insectos, tanto desde el campo de las artes como de las ciencias. De hecho lo considero un halago ya que para mi representa lo extraño, lo particular. Aunque también la curiosidad y la intriga por conocer sobre eso que es diferente. Debido a esas razones, por ahora, es un proyecto que quiero seguir alimentando desde lo que soy y lo que quiero divulgar sobre los bichos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que como pasa en todos los emprendimientos lo más difícil es tomar la decisión de empezar, superar el miedo y la duda de que tanto interés o atractivo puede tener un producto. Más sobre un tema que puede ser chocante como son los insectos. Y a pesar de superar ese primer momento siempre surgen nuevos retos cuando el proyecto va creciendo y evolucionando. Dentro de ellos mantener la calidad del producto, diseñar o pensar en otro tipo de objetos que puedan comunicar, ser atractivos y viables en su producción.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en ello. Siento que los sueños se construyen poco a poco, pero planeándolos y teniendo claro cual es el camino. Finalmente el centro de lo que hago son los insectos. Contar sobre su importancia desde cualquier forma de expresión, ya sea un producto, un taller, una exposición o un libro. Espero poder desarrollar libros sobre los insectos que habitan en Bogotá, Colombia, el mundo y por qué no en Marte.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Pues tengo muchas ideas. Estuve dando cursos de ilustración de insectos para niños y es un sentimiento de satisfacción impresionante. Sentir que he sembrado algo en generaciones que todavía no se han contaminado por los miedos y los prejuicios sobre los insectos y tienen intacta la curiosidad, es increíble. Esas razones hacen que mi mayor sueño, dentro de muchos otros, sea diseñar objetos didácticos para niños con el fin de enseñarles sobre la morfología y comportamiento de los insectos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí. Este proyecto me permite hacer divulgación sobre los insectos usándolos como inspiración y genera posibilidades infinitas. Poder llegar a museos de historia natural, exposiciones o congresos sobre biodiversidad que permitan que los insectos viajen y lleguen a todos los otros rincones donde los humanos no los dejamos llegar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por supuesto. Siempre viene bien una mano que ayude a fortalecer y crecer. Por ahora soy la cabeza del proyecto, pero seguramente llegará un momento en el que necesite ayuda y estaré dispuesta a conseguir otro bicho raro que apoye y nutra la idea.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que cada decisión que tomé me llevó a donde estoy y de cada idea fallida he tomado algo. Espero seguir aprendiendo en el camino a pulir los procesos, a desarrollar productos que atraigan al público más desinteresado, y me permita hacer cambiar esa idea sesgada que se tiene sobre los insectos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Considero que siempre estamos montados en hombros de gigantes, sean personas cercanas o simplemente referentes que nos inspiran. Aunque, principalmente, mi mamá me inspira a explorar, a disfrutar el camino, a sentirme feliz y ser fiel a quien soy. Y por supuesto me inspiran los insectos. Solo teniendo en cuenta que en el mundo son el grupo más grande, más diverso y que al día de hoy hay más de 1 millón de especies conocidas, creo que es suficiente para tener inspiración, motivación y ganas de seguir en este cuento toda mi vida.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Bicho raro como marca lleva poco tiempo. Aun tengo el impulso del primer arranque y la motivación para seguir diseñando y creando. Sin embargo, si en algún momento el proyecto no funciona no pensaría en rendirme sino, al contrario, hacer como los insectos… METAMORFOSIS y probar con otros elementos. Siempre partiendo de la admiración y respeto que me generan estos animales.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Cuando estaba en el proceso de buscar personas que me hicieran la confección de mis productos di con Controlwear. Se trata de una empresa muy especial que trabaja con mujeres con discapacidad auditiva. Lleva más de 15 años en el área de la confección de prendas lycradas, entre otros productos personalizados, y ha sido un gran apoyo para generar conexiones con proveedoras clave de los insumos que voy necesitando.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Finalmente es mi objetivo resignificar, visibilizar y destacar lo particulares y fantásticos que son los insectos, que las personas los sepan identificar y los conozcan de cerca para que puedan diferenciar los insectos inofensivos y los que pueden generar algún tipo de afectación a los humanos. Reconocerlos en nuestra cotidianidad.

El propósito de mi trabajo se ve reflejado cuando a las personas que nunca les han interesado los insectos y conectan o llegan de alguna manera a mis ilustraciones o productos, empiezan a fijarse en ellos cuando salen al parque, cuando pasan por un jardín y empiezan a hacerse preguntas sobre ellos, a notar otras formas de vida que habitan junto con nosotros, tanto en las ciudades como en zonas rurales o más apartadas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con la misma pasión del primer día. Fascinada por los insectos, hablando de ellos desde las plataformas, objetos, ideas y proyectos que me permitan transmitir el mensaje. Y de esa manera hacer que Bicho Raro llegue a más personas. Que sean objetos y productos que salgan del país y cuenten sobre esa biodiversidad de lo pequeño, lo extraño, exótico, pero asombroso que tenemos la fortuna de poseer en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia siempre ha sido un apoyo importante. Siempre se alegran con cada paso que doy y se sienten muy orgullosos de mi trabajo. Por supuesto tengo el apoyo incondicional de mi novio que también es diseñador y que ha estado conmigo en cada una de las fases del proyecto y me sigue la cuerda con todas mis ideas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No considero que lo haya logrado, pero lo bueno es que estoy en ello. Pero si con la experiencia y el conocimiento que tengo puedo aportar a que otras ideas salgan a la luz y se animen, lo haría con todo el gusto.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

A pesar de ser la cabeza de todo, de las ideas, el diseño, los empaques, la publicidad, los pedidos, he tenido la fortuna de contar con personas que creen en mi trabajo, conectan con lo que hago. Sin ellos el camino habría sido más complejo. Dentro de ellos Carlos Chanchi quien toma las fotos increíbles de los productos, Tatiana Ramírez y Esteban Alonso quienes dirigen la empresa que realiza la confección. Además, Mateo, mi novio que ha sido parte clave de Bicho Raro.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Hablar de insectos y aún más de bichos raros ya es algo bastante particular y poco común. Para mi ha sido muy importante hablar de los insectos endémicos y amenazados de nuestro país. Por ejemplo una de las colecciones que diseñé fue sobre las mariquitas endémicas de Colombia que son muy diferentes a las que todos tienen como referencia, ya que la más común es Harmonia axyridis, que es una especie introducida proveniente de Asia; y resaltar el patrimonio entomológico que tenemos en nuestro territorio con formas y colores tan diversos y extraños, siento que es un atractivo que hace que personas que no conocen del tema generen interés y aprecio por los insectos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Qué hay que intentarlo, siempre vamos a tener ideas en la cabeza y si no nos lanzamos nunca sabremos si van a funcionar. Así sea la idea más extraña y rara, siempre van a llegar personas que se conecten con lo qué haces, y seguramente vas a encontrar a más bichos raros como tú.

