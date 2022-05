Ellas son las hermanas que crearon un negocio gastronómico artesanal y saludable

Ellas son Johana y Juliana Jara, las emprendedoras que le dieron vida a una idea de negocio que promueve la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente. Foto: Cortesía Bendito Bocao

“Siempre hemos tenido un gusto especial por la cocina y al interior de nuestro hogar, hemos hecho cambios en los hábitos de alimentación pensando en nuestro bienestar. De esta manera, creamos el sueño de deleitar paladares a través de la cocina saludable, alimentando sanamente y eliminando cualquier sentimiento de culpa.

Comenzamos nuestro emprendiendo en nuestra casa, experimentando con recetas como croquetas de papa rellenas de queso, bastones de queso mozzarella y al final quisimos probar con empanadas de plátano maduro. Todos nuestros productos salieron de recetas elaboradas y gourmet que se experimentaron solo por las ganas de cocinar algo diferente. Al ver qué gusto tanto en la familia, dijimos por qué no venderlas”. Así lo van narrando Johana y Juliana Jara en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, cuando hacen un recorrido por el negocio que hoy en día es un trampolín para el cuidado de la salud y el medio ambiente.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Johana Jara, 29 años, Finanzas y Comercio Internacional

Juliana Jara, 32 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nacimos en el 2021 a raíz de la pandemia. Al ver el auge de las comidas saludables y la necesidad que ocasionó el cuidar la salud a través de la alimentación, así creamos la marca de Bendito Bocao.

A partir de nuestro amor por la cocina y los cambios de hábitos en nuestro hogar, surgió la idea de inspirar al mundo para que la gente comenzara a alimentarse mejor, y por qué no, hacerlo a partir de recetas saludables, gourmet y deliciosas, con el fin de cambiar ese concepto errado de que comer saludable es un sacrificio.

Creamos una marca integral, que no solo se dedicara a vender productos alimenticios, con ingredientes naturales y recetas caseras exclusivas con procesos artesanales, sino que fuera una marca que inspirara y aportara a la alimentación consciente y sana, aportando al cuidado del planeta.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Es un sueño que se venia ideando años atrás. Iniciamos nuestra idea experimentando con diferentes recetas saludables que día a día creamos en la cocina de nuestro hogar, y a partir del gusto de nuestros familiares y amigos, dijimos “¿por qué no venderlas?”.

Empezamos a plasmar muchas ideas en el papel, quisimos crear un concepto que transmitiera nuestro propósito al poder iniciar nuestra empresa, que no solo se dedicara a vender sino que llevara un mensaje, y que creara una experiencia en las personas a las cuales pudiera llegar. Y de ahí, nació Bendito Bocao.

Compramos los primeros insumos y comenzamos a vender. Iniciamos en nuestro barrio, ofreciendo nuestros productos (bocaos) para consumo inmediato, a nuestros vecinos, familiares y amigos. Sin embargo queríamos llegar a más personas fuera del sector de nuestra vivienda y de allí nació la idea de crear una nueva línea de producto como los dips untables que nos daban la posibilidad de vender, abarcando nuevos sectores del mercado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para ese momento Juliana seguía trabajando en una empresa recibiendo un salario y Johana con sus ahorros aportó al emprendimiento después de salir de una empresa, así fue como decidimos iniciar comprando los primeros insumos, empaques y utensilios para comenzar a vender. Con los mismos ingresos de las ventas, reinvertimos para comprar más insumos y así empezar a crecer.

A finales de 2021 y a partir de una iniciativa de la Alcaldía del Municipio de Funza donde actualmente vivimos, encontramos la oportunidad de aplicar a un incentivo económico que nos permitiera apalancarnos en insumos, maquinaria y de esta manera poder crecer exponencialmente, creando un plan de negocio que aterrizara la idea que ya habíamos iniciado. Esto nos permitió iniciar el 2022, con la innovación de nuestros productos y nuestra marca.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos expandiéndonos a otros sectores del mercado. Estamos cambiando el concepto de la alimentación sin culpa, para empezar a comer sanamente. Queremos innovar a través de campañas sostenibles que concienticen a nuestros clientes de la importancia de reciclar y reutilizar, a través de nuestros empaques.

Estamos promoviendo el cuidado de la salud a través de la alimentación y lo más importante para nosotras, hemos cambiado nuestra vida a partir de la creación de ideas constantes que proponemos para darle un sentido a esta marca, que no solamente llegue al corazón de la personas que reciben con alegría nuestros productos, sino que nos llena de satisfacción poder trabajar todos los días para crear productos llenos de consciencia y amor.

6. ¿Soy feliz?

Hoy somos más felices que nunca, porque estamos haciendo lo que amamos. Estamos cumpliendo nuestros sueños, tenemos una vida encaminada desde la tranquilidad y la motivación de nosotras mismas. Nos levantamos todos los días, con las ganas de crear nuevas ideas para que nuestros clientes sean felices conociendo nuestra marca. Nos llena de orgullo y satisfacción ver crecer este sueño con nuestro corazón, este sueño de deleitar paladares a través de la cocina consciente y saludable.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, en este camino de crecimiento no hemos contemplado la idea de venderla, ya que tenemos grandes proyecciones de hacer crecer este negocio.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No podemos decir que fue fácil. Para nosotras lo más difícil fue creer en nosotras y lanzarnos a este sueño del cual no teníamos seguridad ni conocimientos. Nos arriesgamos a emprender a partir de las bases obtenidas en nuestras carreras y a pesar de que muchas personas no creyeron en esta idea, creímos en nuestras habilidades y en el amor por este sueño. Seguimos aprendiendo, desaprendiendo de nuestras creencias limitantes.

Sabemos que nuestra pasión, nuestras ganas por salir adelante, por cambiar nuestra vida y el propósito de crear para impactar al mundo, nos ha traído grandes oportunidades que han permitido crecer poco a poco.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

En medio de este sueño hemos cumplido varias metas, pero sabemos que este es un proceso de construir día a día para que el sueño sea más grande y real.

Aun tenemos muchas metas por cumplir y seguimos fortaleciendo nuestros conocimientos para abarcar un mercado más grande y competitivo, siendo nuestra marca un referente n la comida gourmet y saludable.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Actualmente, contamos con la linea de dips untables y hace poco lanzamos la línea de bocaos o pasabocas congelados, esos mismos que iniciaron la marca. El objetivo es empezar a distribuir masivamente, hacer crecer nuestra linea de productos, aumentar nuestra presencia en diferentes mercados y llegar a grandes superficies.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, el argumento principal es porque las tendencias del mercado están volviendo a procesos artesanales con alimentos más naturales. Esta ha sido una oportunidad que nos permite escalar en nuestro negocio.

En este momento estamos iniciando el proceso de distribución, buscando llegar a tener presencia inicialmente en tiendas saludables y posteriormente llegar hasta las grandes superficies. Además de crear una importante presencia entrando a plataformas de comercio electrónico.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento al estar en una etapa de crecimiento clave, lo podríamos contemplar teniendo en cuenta las propuestas y condiciones del inversionista.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No creer en nosotras mismas. Sabemos que todo el proceso que hemos vivido, tanto las caídas como los triunfos han sido parte importante del crecimiento de este sueño, sin ellas no podríamos aprender.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiró el amor por la comida y el encontrar en la cocina saludable un tema no solo de bienestar físico sino mental. Así que seguimos a muchos emprendimientos con marcas conscientes, sostenibles y grandes, que han iniciado como nosotras y que contaban con propósitos similares con los que nos identificábamos dentro de lo que queríamos transmitir a través de nuestra marca.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En este tiempo sentimos que no hemos fracasado, pero no podemos negar que en muchos momentos nos hemos sentimos desmotivadas, iniciar a emprender no ha sido fácil, sin embargo, siempre hemos tenido el espíritu triunfador de seguir creyendo y seguir trabajando por esto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos hecho parte de una comunidad de emprendedores que se han aportado para crecer mutuamente, en Bogotá y en Funza a través de ferias que incentivan el apoyo a los emprendimientos, como el de nosotras, y de esta manera hemos aprendiendo de otros, creando alianzas que nos benefician mutuamente en el objetivo que tiene cada uno.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, estamos creando una marca con un enfoque consciente que no solo cuida a sus clientes a través de la elaboración de alimentos más naturales con etiquetas más limpias (con pocos ingredientes donde las personas puedan entender y saber que son), sino que además le hemos hecho una promesa al planeta: cuidar de él en la medida que podamos hacerlo desde nuestro emprendimiento.

Por eso desde nuestro inicio buscamos utilizar empaques biodegradables y reutilizables, y a través de la creación de campañas sostenibles queremos enseñar a nuestros clientes a reciclar y reutilizar, premiamos a nuestros clientes conscientes. Este enfoque seguro que trascenderá en el tiempo, porque hoy en día debe ser una responsabilidad de cada negocio, empresa o emprendimiento, el de crear una consciencia con el medio ambiente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Buscamos llegar a ser una gran empresa, con una marca reconocida y posicionada en el mercado saludable, encontrándose a nivel nacional en almacenes de cadena, grandes superficies físicas y virtuales y por qué no, llegar al mercado internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestros padres han sido una parte esencial en este emprendimiento, han sido un apoyo incondicional desde el principio de desarrollo de esta idea. Nuestra mamá, nos ha apoyado siendo parte significativa en el desarrollo de nuestra empresa. Nuestra abuela materna, gran fan y clienta. Amigos incondicionales que han sido parte de producciones, de creación de ideas, siendo domiciliarios o simplemente siendo apoyo emocional en los momentos que más necesitamos. Nuestra familia ha sido un pilar importante, porque fueron ellos los primeros clientes que aprobaron y degustaron para incentivarnos a continuar en nuestro sueño.

Nos sentimos agradecidas con todos porque darnos una mano, cargar una bolsa, compartir nuestras publicaciones, recomendar nuestros productos, ha sido la clave para crecer poco a poco, creando una comunidad que ama Bendito Bocao.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Nos encantaría desde nuestra experiencia, poder ayudar a muchas personas que tienen una idea para materializarla y que puedan hacerla una realidad. Más que aportar a esos procesos, queremos motivar desde la parte emocional a romper con los miedos, a desbloquear esas limitaciones y cultivar una confianza, para que sepan que si pueden cumplir sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestra empresa es un negocio familiar, constituido por nosotras (hermanas) y nuestra mamá. Hemos creado alianzas estratégicas con otros emprendimientos para apoyaros en este crecimiento; cómo lo son la logística, proveedores de insumos, de empaques, publicidad, entre otros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Una cocina artesanal hecha con amor. Con productos naturales, bajos en grasa, sal, sin usar azúcar, ni conservantes, aditivos ni colorantes artificiales. Una marca consciente con la salud, el bienestar y el cuidado del planeta.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que cuando le metes las ganas a tus sueños, crees en ellos y sobre todo en ti, sin importar los comentarios de los demás, puedes crear grandes cosas. Solamente necesitas tener la pasión y crear desde el amor, solo así puedes cambiar tu vida y la de los demás.

Bendito Bocao, ha cambiado nuestra perspectiva de vida, ha hecho que nuestra mentalidad esté abierta a la creación de formas y alternativas para salir adelante, desde nuestros conocimientos y nuestro propósito de vida. De este negocio, seguimos aprendiendo a creer en nuestros sueños.

