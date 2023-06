Ellas crearon un centro de entrenamiento aéreo enfocado en metodologías mixtas

Ellas son las emprendedoras detrás de Limitless Studio. Foto: Limitless Studio / Cortesía

“María José una de nuestras socias fue nuestra mayor inspiración para emprender. Empezamos a entrenar con su método (método aéreo) en un momento de vida donde no teníamos un horizonte muy claro. Nos dedicábamos a algo que no nos llenaba. Siempre habíamos querido enseñar y tiempo atrás habíamos hecho formaciones pero nada hizo tanto clic como volar, retar al cuerpo física y mentalmente, volver a la niñez, y conectarnos con lo que nos inspira. Ahí encontramos un propósito y nos quedamos con la idea de compartir y difundir este sentimiento a mas personas. Desde entonces nada nos hace mas felices que transformar la energía con nuestras clases, con el movimiento, devolverle la confianza a las personas y la seguridad de que su práctica puede ser divertida, retadora y muy beneficiosa en todos los sentidos”. Estas son las palabras de las emprendedoras detrás de Limitless Studio. Ellas pasaron por nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos varias emprendedoras:

María José Rojas, 35 años, Interpretación y Docencia en Danza Contemporánea, soy licenciada en Comunicación Social y Comunicaciones Publicitarias y formaciones en Yoga avaladas por la Federación Internacional de Yoga y Yoga Alliance.

Stephany Barreto, 26 años, Negocios Internacionales, formada en yoga Inbound, método aéreo y (Fitness, Acro, Yoga).

Patricia Barreto, 41 años, Economía, instructora en Yoga Inbound piso, Acro Aéreo, Yoga aéreo y fitness aéreo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de empezar Limitless Aerial Studio nace del sueño de tres chicas apasionadas por el yoga y los entrenamientos aéreos. Quisimos crear un concepto único que pueda acercar a personas de todas las edades y condiciones físicas a hacer un entrenamiento diferente y al mismo tiempo controlado y seguro.

Es decir, muchas personas ven que estas artes y entrenamientos son exclusivamente para personas que estén relacionadas al circo o que ya gocen de una extraordinaria condición física, lo que queremos demostrar con nuestro proyecto es que existen maneras de hacer este tipo de entrenamientos aéreos, pero de manera más progresiva, más gentil y que no se necesita previamente una condición de salud prestablecida, por el contrario, que esta condición se va adquiriendo poco a poco a través de la práctica. Adicionalmente, la segmentación específica de nuestras clases, permite a las personas hacer el tipo de clase que desean y en el nivel que más les convenga.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo más importante para hacerlo real ha sido la asociación entre las tres, invertir el capital, los esfuerzos e ideas es lo que nos ha permitido llevar la idea a la realidad, y por supuesto la planificación estratégica para invertir de la mejor manera los recursos, el tiempo y las tareas, que por ser emprendedoras nosotras mismas hemos asumido en su gran mayoría.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Toda nuestra inversión ha salido de los ahorros de cada una, quisimos empezar sin ningún tipo de deudas crediticias.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La calidad de vida de las personas, el autoestima y el amor propio que se refleja una vez que confrontan y trascienden no sólo sus miedos a volar en las clases, sino el auto concepto que tienen de sí mismos, así como el paradigma de que estas disciplinas son solo para personas que ya de por sí tienen habilidades extraordinarias para hacerlas.

6. ¿Soy feliz?

Somos muy felices, hemos compaginado muy bien nuestras ideas y personalidades y eso ha levantado un proyecto que nos hace felices en cada respiro.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sólo aceptaría franquiciarla para que pueda llegar a impactar la vida de más y más personas, pero nunca por deshacerme del proyecto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La verdad no tanto, porque cuando se descubre un equipo en el cual confiar y poder repartir las tareas hace que la carga se sienta más ligera. Creo que lo más duro al principio es creer en el proyecto y decidirse a abandonar la estabilidad laboral de trabajar para otras empresas y entregarse a darlo todo por el proyecto propio. Pero en sí fue reunir capitales, hacer presupuestos y manos a la obra.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

La primera fase del sueño sí, echarlo a andar y hacerlo realidad. El proyecto apenas está este caminando, así que sería muy precoz decir que el sueño está ya cumplido o que no hace falta algo. Queremos posicionarnos, crear comunidad, impactar a más personas con nuestra idea y nuestro concepto de entrenamiento aéreo y así poder expandirlo, generar empleos y ser reconocidas por la autenticidad de nuestros entrenamientos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos ir incorporando otras disciplinas de entrenamiento aéreo con herramientas de circo y danza aérea, pero como hemos dicho, de una manera más gentil, empezando por acercarnos a la mayoría de personas, sin grandes pretensiones. Finalmente no queremos formar acróbatas, queremos que las personas entrenen su cuerpo de una forma divertida y diferente, que les ayude a mantener la motivación a tope.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Absolutamente, este concepto de entrenamiento aéreo puede fácilmente ser franquiciable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no, esta empresa apenas está naciendo y queremos poder potenciarla al máximo antes de pensar en abrirla en estos términos, queremos crear nosotras mismas los estándares con los cuales deseamos promover la marca sin otras visiones, cuando ya la fórmula de éxito esté creada y comprobada sí aceptaríamos inversionistas para hacerla crecer y expandirla.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Contratar servicios de empresas que no nos hayan sido recomendadas o de las que no podamos comprobar la calidad de sus servicios y productos para no tener que invertir de nuevo en algo que pudo desde el principio ser de la mejor calidad.

Adicional, proceder con papeles de arrendamiento antes de comprobar las condiciones del inmueble y la seriedad y compromiso de la inmobiliaria.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

María José una de nuestras socias fue nuestra mayor inspiración para emprender. Empezamos a entrenar con su método (método aéreo) en un momento de vida donde no teníamos un horizonte muy claro. Nos dedicábamos a algo que no nos llenaba. Siempre habíamos querido enseñar y tiempo atrás habíamos hecho formaciones pero nada hizo tanto clic como volar, retar al cuerpo física y mentalmente, volver a la niñez, y conectarnos con lo que nos inspira. Ahí encontramos un propósito y nos quedamos con la idea de compartir y difundir este sentimiento a mas personas. Desde entonces nada nos hace mas felices que transformar la energía con nuestras clases, con el movimiento, devolverle la confianza a las personas y la seguridad de que su práctica puede ser divertida, retadora y muy beneficiosa en todos los sentidos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Al principio vimos varios locales y pudimos experimentar un poco de frustración porque en uno nos engañaron con el estado del local, cuando pensábamos que ese era el “local ideal” y estando a punto de firmar contrato nos dimos cuenta del desperfecto y decidimos seguir buscando, luego encontramos nuestro “segundo ideal” y cuando estaba todo listo para firmar nos informaron que ya no lo arrendarían porque los dueños habían decidido alquilarlo a un familiar. En este momento nos frustramos y desilusionamos aún más porque encontrar un local con las dimensiones necesarias de altura por el tipo de entrenamiento que hacemos no es tan fácil, sin embargo, cuando postergamos un poco el inicio, seguimos esperanzadas en encontrar el “local ideal” y finalmente lo encontramos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí por supuesto, el hecho de que nuestras carreras profesionales sean tan diferentes a lo que ahora mismo nos dedicamos y con lo que nos sustentamos, es inspirador para que otras generaciones comprendan que también a través de los oficios con profesionalismo, ética y responsabilidad se puede obtener sustento de una forma muy bonita, porque este impacta positivamente a muchas personas y les ayuda a cambiar su calidad de vida.

Así como a los que practican, porque su forma de ver y vivir la vida inevitablemente cambia, se vuelven más serenos, sosegados, tranquilos, tolerantes y amorosos, mucho de lo que necesitamos como sociedad en la cotidianidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Es probable que para ese momento ya no dictemos tantas clases nosotras mismas, pero sí estemos detrás de todo lo organizacional, franquiciando nuestra marca y expandiéndola dentro y fuera de Colombia. Adicionalmente queremos consolidar alianzas empresariales con el propósito de promover salud física y mental en diferentes espacios de trabajo.

Nos gustaría crear convenios con marcas enfocadas en salud, deporte y bienestar con el interés de diversificar los espacios y personas que practican con nosotros.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido el pilar moral y hasta la mano de obra que nos ha ayudado a levantar este proyecto. También han sido una voz de aliento cuando hemos atravesado dificultades, nos mantienen con los pies en la tierra pero con las metas, esperanzas y energía en el cielo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, de hecho que otros emprendan es parte de nuestro emprendimiento, es decir, queremos que otras personas puedan emprender con nuestros métodos de entrenamiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Entre las tres socias somos el equipo de este proyecto. Majo ha sido la encargada del desarrollo de marca y comunicaciones, Patricia es la encargada de todo lo financiero y Stephany lleva la coordinación operativa y atención al cliente, entre las tres nos hemos complementado y apoyado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Que nuestro concepto de Aerial Training Studio es nuevo, que no existe otro lugar en Colombia donde realicen entrenamiento con bungees y que todo el entrenamiento que realizamos es suspendido en el aire y de bajo impacto.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que es más fácil emprender en equipo y que mancomunar esfuerzos, ideas y capitales hace que empecemos un negocio solvente, sin deudas ni compromisos financieros. Ademas, que una vez comprometidos con una idea o proyecto es una trabajo constante encaminar ideas y esfuerzos para hacerlo crecer y lo mas importante que nuestro trabajo se vuelve nuestro amor y pasión materializada en todo lo que hacemos día a día.

