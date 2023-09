Ellas crearon una empresa dedicada a la producción de alimentos libres de químicos

Ellas son las hermanas detrás del emprendimiento gastronómico "Kauri". Foto: Cortesía Kauri

“Somos una empresa dedicada a la producción de alimentos limpios, libres de químicos, con prácticas artesanales ancestrales que nos permiten dar un valor agregado a nuestros clientes, aportando una alta carga nutricional en su alimentación diaria sin dejar de lado la innovación. Utilizamos productos locales y les damos una transformación para llevarlos a los paladares de nuestros clientes, para generar sabores y experiencias diferentes.

Ofrecemos productos como yogures donde resaltamos el sabor de diferentes mezclas de frutas, helados, quesos ahumados (es el mismo queso campesino de la zona conservado y ahumado de forma artesanal) con sabores frutales, de finas hierbas y frutos secos, leche entera pasteurizada, queso achocolatado y nuestro último producto creado que es el patacón precocido. Además, uno de nuestros objetivos es contribuir al medio ambiente por medio de la utilización de empaques reciclables y reutilizables, lo que nos permite generar conciencia en nuestros clientes para aportar a la conservación de nuestro planeta”. Así llegó a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de esta idea de negocio gastronómico. Hablamos con Nidya y Sonia Riaño, sus fundadoras y esto fue lo que nos contaron.

1. Cuántos años tengo? Qué estudié?

Nidya Riaño, 36 años y Ingeniería de Sistemas.

Sonia Riaño, 28 años, Negocios Internacionales .

2. Cuál fue mi idea cuando nació? Qué fue lo que creé?

Nuestra idea inicial fue la transformación de alimentos lácteos dando una preservación con técnicas utilizadas por las abuelas resaltando sabores, presentación y conservación, manteniendo las propiedades inherentes de cada producto.

3. Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nosotras logramos realizar este emprendimiento tomando la decisión de iniciar, de dar ese primer paso el cual fue realizar un estudio de mercado para verificar si nuestros productos tenían o no aceptación por parte de nuestros clientes, lo que nos llevó a realizar cambios y mejoras en los mismos para llegar a lo que hoy tenemos.

4. De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestro capital inicial fueron recursos propios y a medida que nuestro emprendimiento nos exigía inversión tuvimos que recurrir a un préstamo bancario, del cual hemos cancelado paulatinamente con recursos generados por nuestra empresa.

5. Qué estoy logrando con mi emprendimiento? Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando la conservación de alimentos con técnicas que se utilizaban mucho antes de la industrialización.

6. Soy feliz?

Sí, somos felices, estamos seguras de que estamos contribuyendo a que nuestros clientes tengan con nuestros productos una alimentación sana, libre de conservantes, colorantes y sustancias que afecten a futuro su salud. Con esto cumplimos con el objetivo inicial de nuestro emprendimiento, lo que nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien.

7. Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si se presenta esta opción, venderíamos un porcentaje de la empresa, siempre y cuando haya un precio justo y un socio estratégico que aporte conocimiento y experiencia para nuestro crecimiento.

8. Qué tan duro fue para mi emprender?

Para nosotras fue demasiado duro emprender, tuvimos que romper con muchos paradigmas dentro del concepto de emprender, la mentalidad de empleado es diferente a la de un emprendedor, los estilos de vida y de afrontar las dificultades cambian, la forma de vender ideas propias requiere de más cuidado y afrontar las derrotas pasajeras que nos van llevando a nuevas formas de hacer lo mismo, es muy retador.

9. Cumplí mi sueño? Qué me hace falta?

En este momento estamos en el proceso de moldear nuestro sueño porque día a día se va modificando y complementando con nuevas ideas.

10. Y ahora qué? Qué sigue?

Lo que sigue es seguir trabajando arduamente en buscar nuevos clientes para poder posicionar nuestros productos y marca en el mercado, queremos ser reconocidos en la industria de alimentos.

11. Mi emprendimiento es escalable?

Nuestro emprendimiento si es escalable, tenemos una proyección de crecimiento ajustable y coherente a los clientes que van legando día a día.

12. Para crecer, recibiría inversión de un desconocido? Le cedería parte de mi empresa?

Sí recibiríamos inversiones externas teniendo en cuenta conceptos éticos y legales, eso hacen las empresas que están dispuestas a crecer.

13. Qué no volvería a hacer?

Nosotras volveríamos a recorrer el mismo camino, teniendo en cuenta que ahora contamos con experiencia para afrontar los aciertos y desaciertos en cada una de las fases de nuestro emprendimiento.

14. Quién me inspiró? A quien me gustaría seguir?

Nos hemos inspirado en una amplia lista de empresarios colombianos que han tenido un inicio muy similar al nuestro, pero que hoy día son un referente para la economía del país, por ejemplo Ramón Molano, Arturo Calle, Jesús Guerrero, Beatriz Fernández y muchos más.

15. Fracasé en algún momento? Pensé en tirar la toalla?

No hemos fracasado, hemos tenido derrotas temporales y no hemos pensado en tirar la toalla, uno no abandona un hijo cuando pierde un año escolar.

16. Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No pertenecemos a ningún tipo de comunidad en particular.

17. Lo que estoy haciendo trasciende? Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos seguras que sí, realmente hacen falta más emprendimientos para dar soluciones a familias, a comunidades, a poblaciones. Cuando se empiezas a dar pequeñas soluciones se encuentran grandes resultados.

18. Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos siendo personas exitosas, mostrándonos como ejemplo de superación, constancia y disciplina, teniendo como resultado una empresa posicionada y reconocida en el área de producción y comercialización de alimentos.

19. Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia tiene un papel fundamental, nos han brindado apoyo logístico, emocional, financiero, operativo y en ocasiones compran algunos de nuestros productos.

20. Yo lo logré. Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. La mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos es ayudando a otras personas en la medida de nuestras posibilidades.

21. Qué papel jugó mi equipo? Quién es?

El equipo es el vehículo en el cual rueda nuestro emprendimiento porque aparte de que físicamente son los responsables de que a nuestros clientes lleguen unos productos que cumplan con unas expectativas de calidad, también emocionalmente nos fortalecen cuando se presentan altibajos en el proceso. Nuestro equipo está conformado nuestra familia y cuatro colaboradores más.

22. Cuál es mi sello personal? Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es que nuestros productos brindan a nuestros clientes la experiencia de recordar vivencias agradables a través del paladar.

23. Qué ha aprendido de todo esto?

Que todo sacrificio bien enfocado vale la pena.

