Ellas pisan fuerte para contribuir con la conservación del medio ambiente

Aunque su idea de negocio inicial no eran las sandalias, estas se convirtieron en el producto que logró lanzarlas al mercado. “Iniciamos a evaluar el capital que necesitábamos vs. nuestros ahorros para sacar adelante nuestra línea de vestidos de baño Maria del Mar Swimwear, pero aún nos hacía falta algo de dinero para lograr materializarla. Entonces se nos encendió el bombillo y dijimos ‘vendamos algo más barato, con rápida rotación para ahorrar y empezar de una’. Lo que jamás imaginamos es que esa “idea rápida” de ahorro, sería todo un éxito y se convertiría en nuestra marca aliada” dice María Alejandra Téllez, una de las creadoras de las sandalias Carolina Bernal Shoes.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, estas primas hermanas nos cuentan cómo nació su idea de negocio, cómo lograron impactar el mercado en plena pandemia y cómo una idea de ahorro se convirtió en el trampolín para alcanzar el éxito con su negocio.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

María Alejandra Téllez, 28 años, Administración de empresas

Carolina Téllez, 27 años, Médico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Todo empezó hace 5 años cuando yo (María Alejandra) tuve la idea de crear una marca de vestidos de baño, fue de esas ideas locas que uno dice ‘algún día será' y me tomé el tiempo de ir a mi ritmo y darle forma a ese sueño como yo lo tenía en mente, con los parámetros que yo quería y con la estética que soñaba. Luego de 5 años, durante la cuarentena decidí contarle a Carolina (mi socia) mi sueño y ella con su incondicionalidad me dijo “Listo, hagámoslo de una”.

Iniciamos a evaluar el capital que necesitábamos vs. nuestros ahorros y aún nos hacía falta algo de dinero. Entonces se nos encendió el bombillo y dijimos ‘vendamos algo más barato, con rápida rotación para ahorrar y empezar de una’. En ese punto vimos que las sandalias planas son un producto que todas las mujeres necesitamos cuando vamos a tierra caliente, así que a un bajo precio y con diseños trabajados en ecocuero saldríamos al mercado y podríamos ahorrar lo que necesitábamos. Lo que jamás imaginamos es que esa “idea rápida” de ahorro, sería todo un éxito y se convertiría en nuestra marca aliada. Iniciamos vendiendo 3 pares por mes y en la actualidad comercializamos 20 aproximadamente, cosa que fue muy difícil al principio, pero que poco no ha dado a conocer. La gente cree en nuestro producto, tenemos clientas que son las primeras en comprar todo lo nuevo que sacamos al mercado. Eso nos llena el corazón de alegría.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Soñando, ahorrando y planeando cada paso que hemos dado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero ha salido de nuestros ahorros y del sueldo de nuestras profesiones.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?

A nivel personal, estamos logrando posicionar nuestra empresa, la cual la proyectamos para vivir de ella en los próximos años.

6. ¿Soy feliz?

Estamos dichosas de lograr algo que al principio parecía muy difícil, inalcanzable y un poco loco.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, es nuestro hijo y trabajamos duro porque sea tan grande como lo tenemos en la cabeza.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es fácil, muchas marcas grandes han dejado los pasos de cómo hacerlo posible. Mantenerse y crecer es un reto diario que a veces parece muy complejo, pero si el enfoque es claro, la meta es lograble.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Pienso que en este punto ya no es un sueño, es un proyecto de vida y todos los días hay algo por hacer para mejorarlo. Soñamos en grande, así que todo el tiempo estamos en constante esfuerzo por llegar a esa meta.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando, creando colecciones que sean un boom. Queremos apostarle a un taller propio de vestidos de baño, entonces hay que trabajar por ello también.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Total! Tu empresa es escalable en la medida que te lo proyectes y lo sueñes. Nuestro sueño es ser una empresa muy grande que pueda exportar nuestros productos, dándole la posibilidad a la gente de afuera para que también conozca nuestra marca.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lo evaluaríamos sin duda. No estamos cerradas a esta opción.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que todo lo que hemos vivido en este proceso nos ha ayudado a mejorar y a crecer. Si no te caes, no sabes como levantarte. No cambiaría nada de lo que hemos vivido hasta hoy.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tenemos muchos referentes, vemos a marcas gigantes y decimos ‘queremos ser como esta’ pero tratamos de no mirar hacia los lados para no perder el foco de lo que hay que hacer en el presente y lo que queremos. Si me pides nombres, admiramos demasiado la marca paisa Maaji, que es una locura, y algunas marcas locales que han tenido crecimientos sobrenaturales en los últimos años como Pepita Pérez, Sixxta, Eloisa.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Yo creo que todos al principio queremos tirar todo lejos pero es más por miedo que porque esté siendo duro el proceso. Gracias a Dios no hemos fracasado, vamos a nuestro ritmo, y eso para nosotras está bien.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Al principio nos apoyamos un poco en los programas de nuevos emprendedores de la Cámara de Comercio, pero ahora no.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Pienso que todo lo que hacemos en la vida es por algo y para algo. Como marca, aislando nuestros intereses personales, trabajamos por ayudar al medio ambiente. Nuestros productos, tanto las sandalias como los vestidos de baño, son elaborados con bases de materiales reciclados y eco-amigables con el planeta. Y creo que ese es nuestro plus más grande.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Soñamos con una empresa muy grande, que exporte a muchos países, que genere empleo a cientos de familias, buscando también ser un ejemplo para las siguientes generaciones que quieran seguir este camino.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son apoyo total, desde el día uno que les contamos nuestro plan hasta hoy. Han sido un gran apoyo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, no hay nada como que alguien te ayude cuando estás empezando, que te de la mano y te indique el camino. Hubiéramos querido que alguien lo hubiera hecho con nosotras en su momento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos dos, somos equipo y también familia. A una se le prende el bombillo y la otra la aterriza o le “sigue la cuerda”, ejecutamos las ideas y las ponemos en marcha. Si no estuviéramos juntas, este proceso no sería el mismo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ser una marca eco-friendly, que le apuesta a tener un ADN muy marcado. Esos son nuestros diferenciales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Alguien alguna vez me dijo: ‘Si quieres llegar al cielo, tienes que apuntarle a las estrellas” y eso hemos rectificado cada día, vemos nuestro negocio inmenso, aún cuando es pequeño todavía.

